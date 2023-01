Iedereen is al lekker aan het experimenteren met ChatGPT, merk ik. Zo deed de Amsterdamse oud-journalist Henk Raaff gisteren in de Volkskrant kond van zijn krankzinnige ervaringen met de nieuwe chatbot.

Ziehier wat ChatGPT uitbraakte. Na allerlei algemeenheden over Raaff ‘als een zeer gepassioneerd journalist die zich met name richtte op moeilijke, maatschappelijke onderwerpen’, eindigt de chatbot met de mededeling dat Raaff ‘in 2016 op 63-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van longkanker.’ De goede man, ooit werkzaam bij de Volkskrant en de Vara, is inmiddels 84 jaar. “Dus twintig jaar ouder dan ChatGPT mij gunt”, mailt Raaff mij opgewekt.

Zelf heb ik de kunstmatige intelligentie van ChatGPT nog niet uitgeprobeerd, maar mijn handen jeuken. Zeker na de Jinek-uitzending van afgelopen week, waarin internetgoeroe Alexander Klöpping de nieuwe wondersoftware live aan een test onderwierp. Zo gaf hij de robot opdracht om vijf tweets te schrijven met reclame voor zijn optreden bij Jinek. “En een beetje clickbait, graag”, voegde hij er dwingend aan toe. Op het scherm ratelde de robot: ‘De toekomst van chatbots ligt in onze handen! Bekijk het gesprek met Alexander Klöpping.’

Uitroeptekenen erbij?

De andere tafelgasten keken ernaar als een koe die een trein ziet passeren. Eigenlijk griezelden ze een beetje. “Wat kan dat ding allemaal? Kan het dit, kan het dat?” Eva Jinek verslikte zich bij alle opwinding in haar woorden: “Hij doet uitroeptekenen erbij?!” Voor weervrouw Omara Onwuka was het mistig: “Hoeveel aanslagen per minuut haalt hij?” Klöpping: “Als de Amerikanen online komen, gaat het langzamer dan in de ochtend.”

Joost Vullings had last van een lelijke hoest, maar wist toch uit te brengen dat havo 4-leerlingen onlangs door de mand vielen met opstellen die er dankzij ‘het ding’ wel érg volwassen uitzagen. “Tja, dan moeten ze meer werken aan hun prompt skills”, reageerde Klöpping. En na het zien van Vullings’ verbaasde blik: “Dat betekent: ze moeten een opdracht geven in hun eigen taalgebruik.”

Alexander Klöpping doet bij Jinek live een test met de nieuwe chatbot.

Tegen het eind van het gesprek informeerde Jinek bevreesd: “Kun je er een kernbom mee maken?” “Nee”, antwoordde Klöpping, “want er zit een filter op. Maar om dat filter kun je weer heen, dus: ja, toch wel.”

Huub Stapel staarde droevig over zijn glas rode wijn. “Zal ik een script voor je laten schrijven?”, probeerde Klöpping hem op te monteren. “Weet dat ding dan wie Huub Stapel is?”, vroeg Vullings vilein. Nou, zeker hoor, daar kwam de letterbrij al uit de machine: “Het is een mooie zomerdag in Brasschaat, en de Flodder familie is druk bezig met het onderhouden van hun tuin. Maar opeens horen ze een harde ruzie aan de overkant van de straat, bij de familie Pfaff.” Ziezo, het nieuwe Stapel-script was ook weer af.

De kijkers waren live getuige van een nieuwe revolutie, misschien nog wel groter dan die van internet zelf. In de loop van dit jaar zal iedereen met een laptop of mobiele telefoon via ChatGPT opdrachten gaan geven, voorspelde Klöpping. Met als gevolg dat straks elke onnozelaar zich journalist, romancier of essayist kan noemen? Worden alle auteurs, toneel- en filmschrijvers dadelijk overbodig? Deze kijker vreest het ergste. Want zo dom als bij Raaff zal ‘het ding’ niet blijven.