Kijk ‘The Great British Sewing Bee’ en je vergeet nooit meer wat een hongerige bilnaad is

‘The Great British Sewing Bee’. Het idee heeft niet veel meer om het lijf dan ‘The Great British Bake Off’ en onze nationale versie ‘Heel ­Holland Bakt’. Maar deze strijd tussen tien amateurkleermakers lijkt me net zo verslavend om naar te kijken. En na de eerste aflevering zondag weet ik in ieder geval zeker dat ik nooit meer met dezelfde ogen een jurk of broek bekijk, als ik die uit het rek haal in de winkel. Sluit het patroon wel goed aan bij de naden? Is de rits mooi onzichtbaar? En de hamvraag: hoe zit het met de hongerige ­bilnaad?

Nooit gehoord van die uitdrukking, maar zo noemden de Britse deskundigen het verschijnsel waarbij de stof de bilnaad in wordt gezogen, omdat een kledingstuk in het kruis te krap is. Of er te slap materiaal is gebruikt. Zeg maar het tegenovergestelde van liplezen – of de ­‘kameelteen’ – waar vrouwen aan de voorzijde last van kunnen hebben als de boel daar te nauw aansluit.

Dit wordt opeens een heel rare column. Dus stel ik meteen maar de volgende kwestie aan de orde: mocht er een Nederlandse versie van dit coutureprogramma komen, hoe moet die dan heten? ‘Heel Holland Naait’? ‘De Wereld Stikt Doorrr’? De Britse titel is al moeilijk uit te spreken, maar zo’n Nederlandse naam is ook geen sinecure.

Spannende naaikrans

Het probleem speelt nog niet. Althans, ik denk dat Omroep Max met het uitzenden van de Britse oerversie van het programma (dit was daar seizoen 2019) eerst wil ontdekken hoe graag wij in Nederland momenteel naar zo’n spannende naaikrans kijken.

Omdat ikzelf op een machine alleen een min of meer rechte zoom weet te maken, belde ik mijn vriendin Isabelle. Zij werkt voor de Zwitserse naaimachinemaker Bernina en weet qua naaien wel van wanten. Ze bleek meer dan verrast over het niveau: “Want wat een gemene eerste opdracht! Maak maar eens een jurk met zoveel coupenaadjes en zulke complexe mouwen in zo’n korte tijd. Ongelooflijk.” Ze had ook medelijden met de kandidaten: “Waarom moesten ze alles met hetzelfde naaimachinevoetje doen, terwijl je tegenwoordig zo veel speciale types hebt?” Blijkbaar ziet men de hobbynaaiers graag aanmodderen, voor nog spannender beelden.

Beeld uit 'The Great British Sewing Bee' bij Omroep Max. Beeld Renate van der Bas

We waren het erover eens dat er naast prachtige dingen ook vreselijke kledingstukken voorbijkwamen. Zo was er de crea­tieve ­opdracht: maak een nieuw kledingstuk met de stof van oude spijkerbroeken en -jasjes. Een mooie duurzame uitdaging natuurlijk, om ­afdankertjes te recyclen. Maar ik zou in de meeste creaties zelfs in het holst van de nacht nog niet over straat gaan. Al zei een van de ­presentatoren over een wel heel ­lelijk en kort jurkje: “Ach, op een vrijdagavond in ­Birmingham zie ik wel erger.”

Voor een naaimachinebedrijf is zo’n ­programma een geschenk uit de hemel, ­suggereerde ik: ongetwijfeld stimuleert het heel wat mensen achter het apparaat te ­kruipen. Maar het gaat de laatste maanden toch al crescendo, vertelde Isabelle: veel ­mensen hebben door het thuiszitten letterlijk de draad weer opgepakt. “En onze blogberichten over het zelf ­maken van mondkapjes: niet te geloven hoe vaak die zijn aangeklikt.”

Vijf jaar geleden was RTL’s naaiprogramma ‘Door het oog van de naald’ geen enorm ­succes, maar wie weet is de stemming nu ­anders in het land. ‘Heel Holland in de Plooi’? Nee, dat wordt ’m vast ook niet.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.