Kijk mij nou, maar dan in het kwadraat: How Can I Make This About Me?

Diederik en Da Vinci, Chazia en Puccini. Wie is er nu belangrijker in deze tv-programma’s: de presentator of de kunstenaar? Jeroen Krabbé is de trendsetter van deze ‘kijk mij eens fan zijn’-hysterie, met zijn series waarin kunstenaars als Van Gogh, Picasso en Chagall centraal staan.

De acteur en schilder staat erom bekend dat iedereen van zekere leeftijd die doodgaat, een vriend van hem (b)lijkt te zijn geweest. En hij is altijd bereid om aan talkshowtafels zijn mooiste herinneringen op te dissen.

In deze tijd waarin mensen zich online willen profileren, neemt dit soort gedrag regelmatig schrijnende vormen aan. Daar kun je je kapot aan ergeren, maar je kunt je er ook over verwonderen. Dat gebeurt op het twitteraccount How Can I Make This About Me?

Zo zijn er mensen die de onlangs vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries ooit eens tegenkwamen en dat toch vooral even willen laten weten. Of types die bij de zilveren medaille van Tom Dumoulin melden dat ze een paar maanden terug nog naast hem aan een parcours stonden (‘In zijn gewone kloffie. Koffietje in de hand.’).

Smit doet iets voor de Afghanen en deelt dat met zijn gevolg. Beeld Twitter

Of neem influencer Bas Smit (850.000 volgers, de man van actrice en presentatrice Nicolette van Dam), die op Instagram­­ vanuit Spanje meldt dat hij een dagje geen strandbedjes huurt en ook geen uitgebreide lunch met rosé en taart gebruikt uit solidariteit­­ met de Afghanen.

Pas wel op: dit toe-eigenen zul je overal herkennen als je er (extra) van bewust bent. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Probeer­­ er dan in gedachten een post voor HCIMTAM van te maken.