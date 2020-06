Kiezen we voor gemoedsrust en filefietsen of voor risico en een buitenlandse reis?

Geef maar toe: de gedachte ‘wat doen wij deze zomer?’ is een bekende geworden. Toen maandag het nieuwe, tweede seizoen van ‘Max Vakantieman’ begon, overviel mij een moment van schaamte omdat ik meer dan anders geïnteresseerd was in verhalen over gestrande reizigers, niet-geretourneerde kosten en valse vouchers. Er spelen problemen van leven en dood, en dan is gepieker over de zomervakantie toch pure decadentie.

Ondertussen wacht ik zelf op antwoord over onze vier tickets naar Madagaskar, voor de eerste grote reis die we met ons gezin zouden maken. Niemand reageert meer bij de (online) balies van BudgetAir of Kenya Airways. ‘Wij vragen je hierover geen contact met ons op te nemen en het initiatief bij ons te laten’, schreef BudgetAir al op 9 april. En zo spitste ik toch maar mijn oren bij minister van buitenlandse zaken Stef Blok in die kleurtjesstudio van Sybrand Niessen. Ik bleek verreweg niet alleen: anderhalf miljoen kijkers zochten (welgevallig) nieuws over het komende, zo onzekere vakantieseizoen.

Dat leuke marktje

Nieuws liefst over tickets naar landen die ‘oranje’ blijven (alleen noodzakelijke reizen) en die hopelijk kosteloos vergoed of omgeboekt kunnen worden. Of nieuws over ‘gele’ landen waar je alsnog veilig heen kunt. Van het Max Opiniepanel bleek bijna de helft in Nederland te blijven en een kwart alsnog binnen Europa op vakantie te willen. Maar: “Geel is geen groen”, zei Blok minimalistisch. Vanaf 15 juni mag je de EU-/Schengenzone grotendeels weer in mits je op risico’s let en de plaatselijke instructies volgt: vermijd drukte, houd afstand. Oók op dat leuke marktje. Wie strandt in een tweede golf bijvoorbeeld, (o, heerlijke vakantiebeeldspraak) moet deze keer zelf zien thuis te komen. Blok: “Buitenlandse Zaken is geen reisbureau.”

Een beetje kletsen over vakanties lijkt niet het meest urgente dat deze baas van MinBuZa wil doen, dus hij maakte zich ervan af met de boodschap dat het mag, dat Buitenlandse zaken 24 uur per dag te bellen is, maar dat je ‘on your own’ bent. Dat gevoel hadden wij thuis toch al.

Gemoedsrust

Directeur Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR zat daarna met hoog opgetrokken wenkbrauwen in de studio - als om luchtigheid te brengen. Hij voegde een Cruijffiaanse uitspraak toe aan de onduidelijkheid: “Wij denken dat u veilig op reis kunt, met de risico’s die erbij horen”. Wie niet eens meer wíl of durft mee te doen aan die jaarlijkse zomervolksverhuizing had al nooit reden om kosteloos te annuleren. Zou je nu moeten reserveren voor het zwembad, of in je all inclusive minder buffetten open treffen, dan heb je evenmin een reden. Alleen de deelnemer aan een cultuurreis waarvan vijf musea dicht zijn, heeft een punt. Max Ombudsman Jeanine Janssen adviseert gewoon om zelf te annuleren. “Kost je vijftien, twintig procent, maar dan kies je voor gemoedsrust.” Hé, zo had ik het nog niet gezien.

Gemoedsrust. In kabbelende bootjes stappen op de Nederlandse wateren. Dat kan altijd nog, hè? In een reportage in Loosdrecht wordt sluiswachter Leo geïnterviewd. Hij heeft al gezien dat zelfs het ergste roestbakkie is verkocht en te water gelaten. Het wordt filevaren in de zomer. Of filefietsen. Filewandelen. Filesurfen. Is anderhalve meter wel in zeemijlen te vertalen?

