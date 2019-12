Keukendienst met de Kerst? Met deze podcasts wordt dat een stuk leuker

Daar sta je dan in de keuken, gans allenig de kalkoen vol te stoppen, de tofu op te tutten of de pudding stijf te denken. En dat terwijl vanuit de woonkamer de gezelligste geluiden doorklinken. Als je geluk hebt tenminste, en er niet een traditionele kerstoorlog woedt.

Hoe dan ook, klaag niet over je lot! Keukendienst is een uitstekend excuus om te genieten van een fijne podcast. Eventueel oortjes in om geen last te hebben van het geluid van de afzuigkap, en je dan heerlijk afsluiten van de wereld. Hier een paar gevarieerde tips.

Allereerst: ga grasduinen in de podcastserie ‘Hallo hier Hilversum’, ter ere van honderd jaar Nederlandse radio ­gemaakt door Vincent Bijlo en Ger Jochems. In 52 afleveringen diepen deze ­radiomakers de heerlijkste fragmenten op. Nostalgie, kom er maar in. Neem aflevering 41 over interviewtoppers als de onvergetelijk Ischa Meijer, of nummer 20 over de chaotische satire van ‘Ronflonflon’ en de ‘Dik Voormekaarshow’. Heel rustgevend is #10 over de waterstanden. Grave (beneden de sluis) plus 5, weet u nog?

Schapen met zwangerschapsverlof

Onze radio doet niet meer aan uit­gesproken waterstanden, maar je kunt nog wel naar de ‘Shipping forecast’ van BBC Radio 4. Sommige mensen gebruiken hypnotiserende berichten als ­‘Gibraltar Point to North Foreland, South three, becoming cyclonic four or five later, showers, moderate to good’ om in slaap te vallen.

Maar nog even wakker blijven nu. Heel prettig voor tijdens het keukenwerk is de NTR-reeks ‘Wat de boer schaft’. Hierin verzucht de – door mij zeer geliefde – culinair journalist Petra Possel: “Ik woon sinds vier jaar op het Friese platteland en ontdek nu pas waar mijn eten vandaan komt.” Ze zoekt bioboeren op, hoort over schapen met zwangerschapsverlof, staat op kleddernatte akkers met vastgelopen trekkers, leert over het telen van boerenkool als ‘verzetje voor de winterdag’ en doet andere agrarische observaties. Waardevolle bezinning in deze woelige tijden.

Zin in een intrigerende speurtocht? Ga dan met Wisse Beets mee de Amsterdamse Jordaan in. Beets tikte in een kringloopwinkel een cassettebandje vol gedichten op de kop, gemaakt en ingesproken door ene Coby. Over het leven, de liefde, oorlog en verdriet.

Kerstavond in een psychiatrische inrichting

En ze raken hem. Wie is of was deze Coby? Kan hij haar opsporen? Hij duikt de wijk in voor een wonderlijke zoektocht die hem wel dertig Coby’s brengt. Op een koude novemberavond beleefde ik de podcast tijdens een eenzame rit door donker Drenthe en had totaal geen haast mijn bestemming te bereiken. Heerlijk portret. Zoek op ‘NTR Radio Doc Coby’ en je vindt haar.

Wil je misschien alvast contempleren over volgend jaar, hoe je als werkende ouder je drukke leven wat beter organiseert? Dan is de podcast ‘Balans begint bij kijken naar jezelf’ vast behulpzaam. Het is een aflevering in de serie ‘Work in Progress’ van Intermediair, en bonusvoordeel: een van de interviewers is collega Maaike Bos, die ook haar eigen werk-privé-spagaat niet onbesproken laat.

Tenslotte: ervaar je je kerstkeuken al als een gekkenhuis? Relativeer dan met podcast ‘Echt gebeurd afl. 229’ waarin tekstschrijver Mark Wagemakers op cynisch-humoristische wijze vertelt hoe hij als vijftienjarige Kerstavond 2004 doorbracht in een psychiatrische inrichting.

Valt het bij u thuis misschien allemaal nog wel mee.

Iedere week wordt een serie of podcast besproken die te zien is op tv, Netflix of ergens anders. Deze week een aantal tips voor de feestdagen.