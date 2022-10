Kendrick Lamar wil niet dat je hem op een voetstuk plaatst, maar dat is moeilijk

Kendrick Lamar

The Big Steppers Tour (Ziggo Dome)

De verwachtingen zijn hooggespannen bij een Kendrick Lamar-concert. De 35-jarige Amerikaan is ontegenzeggelijk de belangrijkste rapartiest van dit moment. Voor zijn album DAMN. won hij, als eerste rapper ooit, een Pulitzer-prijs. Ook zijn andere platen, waaronder het dit jaar verschenen Mr. Morale & The Big Steppers, werden lovend ontvangen. De laatste drie kregen in deze krant elk vijf sterren.

Zulke hoge verwachtingen kunnen gevaarlijk zijn, maar Lamar maakt ze in de Amsterdamse Ziggo Dome moeiteloos waar. Daar heeft ‘ie weinig foefjes bij nodig, zijn show is vrij sober. Natuurlijk, er zijn dansers en er is vuurwerk, zoals bij een concert van dit formaat te verwachten is. Maar qua decor vormt een wit gordijn waarop zo nu en dan figuren worden geprojecteerd het belangrijkste element.

Therapie

Het concert is opgezet als therapiesessie. Tussen de nummers door klinkt de stem van zijn psycholoog − in werkelijkheid actrice Helen Mirren − die hem herinnert aan zijn valkuilen. Het is volledig in lijn met de reflectieve aard van zijn laatste plaat.

Op de bühne staat alleen een piano. Daarachter begint Lamar zijn show; in het donker, ver achteraan, zijn rug naar het publiek. Een opvallend onopvallende opkomst, het duurt zelfs even voordat alle bezoekers hem ontwaren. Een deel van de mobieltjes is nog afwachtend op het midden van het podium gericht.

‘Greatest show on earth’

Het lijkt te passen bij Lamar als performer: de rapper heeft een wat flegmatieke manier van optreden en zoekt weinig interactie met zijn publiek. Pas na zes nummers klinkt er een “Amsterdam!” uit zijn mond. Wanneer hij wat verderop dan toch een praatje houdt, doet hij dat rappend. Verwar het niet met verlegenheid: in dat praatje noemt hij zijn concert ‘the greatest show on earth’.

Ook weer gevaarlijk, maar het publiek is het met hem eens. Al vroeg in de show gaat het helemaal los; bij het tweede lied, N95, deint de hele Ziggo Dome op en neer. Dat legt onbedoeld bloot dat de bezoekers energieker ogen dan Lamar zelf. Wat overigens niets afdoet aan zijn onmiskenbare talent. Als hij zich heel eventjes verspreekt in Worldwide Steppers laat hij zich niet van de wijs brengen; hij rapt het lied even fel en furieus als op de plaat.

Veel oudere songs worden eveneens warm onthaald. Toch heeft Lamar weinig interesse in een greatest hits-show. Grofweg de helft van de nummers komt van het nieuwe album. Oude hits King Kunta, Loyalty en Swimming Pools (Drank) komen achter elkaar in ingekorte versies voorbij. Voor Poetic Justice is überhaupt geen ruimte. Maar dat kan ook komen doordat Lamar naar verluidt overhoop ligt met collega-rapper Drake, die daarop te horen is.

Coronatest

Naar het eind toe gebeurt er wat meer op het podium. Baby Keem − tevens het voorprogramma én Lamars neef − verschijnt om een drietal liedjes samen te doen. Gemaskerde mannen nemen in een transparante kubus zogenaamd een coronatest bij Lamar af. En dan gaat het platform waarop hij staat ook nog de lucht in. Daarna kruipt hij opnieuw achter de piano en speelt hij het ingetogen Crown.

Net zo plots als hij opkwam, verdwijnt hij ook weer. Dat hij kiest voor het zelfrelativerende Savior (‘ik ben niet je redder’) als slotakkoord, is passend. Al is hij een superster, al is dit ‘de beste show op aarde’, Kendrick Lamar is ook maar een mens. Met zijn eigen valkuilen.

