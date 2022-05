Kendrick Lamar maakt verwachtingen niet waar – daarom overtreft hij ze

Stel je voor dat miljoenen fans jou zien als de grootste artiest van je generatie. Een profetische rapper die niet alleen uitsluitend uitmuntende albums maakt, maar ook persoonlijk trouw blijft aan zichzelf, zijn geloof, zijn vrouw. Hoe groot is de druk om aan zo'n imago te voldoen? En hoe moedig is Kendrick Lamar, die het voetstuk waarop hij is geplaatst eigenhandig aan diggelen slaat.

Op zijn vrijdag verschenen album Mr. Morale & The Big Steppers, hangt de 34-jarige artiest uit Compton, Californië zijn ziel voor de wereld aan de waslijn. Vergeleken met eerdere platen – en ook vergeleken met het maandag verschenen nummer The Heart Part 5 – gaat het minder over het geweld van de straten waar hij opgroeide, en meer over familie en trauma. Een belangrijke rode draad is ontrouw, met name die van Lamar zelf.

De hiphopartiest heeft al sinds de middelbare een relatie met Whitney Alford, die te zien is op de hoesfoto van het nieuwe album. Alford zit op bed met hun baby, terwijl Lamar hun oudste kind in zijn armen houdt. De doornenkroon op het hoofd van de rapper geeft te denken, maar dat wil Lamar juist. Zo zegt hij op het nummer Savior: ‘Kendrick deed je erover nadenken, maar hij is niet je verlosser.’

Hij zag zijn eerste moord toen hij vijf was

Paradoxen creëren, beelden poneren en gelijk weer pareren, de rapper staat er al om bekend sinds hij in 2012 doorbrak met het album Good Kid, M.A.A.D City. Daar sprak hij over zichzelf als een goede jongen die verschrikkelijke dingen had gezien – hij zag zijn eerste moord toen hij vijf jaar oud was, bij hem in de straat. Maar hij sprak ook als een man die de gestoorde stad had geïnternaliseerd, en er niet per se boven stond.

Dat werd nog duidelijker op het veelgeprezen vervolg To Pimp a Butterfly (2015). Bijvoorbeeld op de song King Kunta. Daar vertolkt hij een versie van zichzelf die graag opschept over zijn succes, zijn rijkdom en wat een goede rapper hij is. Maar de naam is gebaseerd op het verhaal van de zwarte slaaf Kunta Kinte.

De oplettende luisteraar begrijpt dat Lamars ‘koning’ Kunta helemaal niet vrij is. Niet zolang hij geketend is aan het idee dat geld en faam hem een hoge pief maken in een stad die er nog even slecht aan toe is. Zoals Lamar zei in een interview met Rolling Stone: “Je hebt eerst zelfreflectie nodig. Daar moet verandering beginnen.”

Op het album DAMN. (2017) mixte hij zulke inzichten al met meer introspectie. Songtitels als FEAR., FEEL. en LOVE. geven al aan dat de rapper zijn gevoelens wilde blootleggen. Voor de inzichten die dat album bood in de ‘complexiteit van het modern Afro-Afrikaanse leven’, won Lamar een Pulitzer. Hij was de eerste popartiest aan wie die eer ten deel viel.

'Zwaar is het hoofd dat koos de kroon te dragen', rapt Kendrick Lamar op zijn nieuwe album ‘Mr. Morale & The Big Steppers’. Beeld Kendrick Lamar / Top Dawg Entertainment

De muziek maakt zijn albums één doordacht geheel

Hoewel teksten zeker zijn grootste kracht zijn – Lamars ritmiek, woordspelingen en inhoud zijn allemaal van de bovenste plank – is ook de muziek onmisbaar. Op Good Kid stonden al een hoop sfeervolle, soulvolle beats, maar sinds de wilde, jazzy producties van To Pimp a Butterfly is de muziek simpelweg virtuoos. De rapper maakt zijn beats niet zelf, maar bemoeit zich er wel tot in de kleinste details mee. Dat leidt tot platen die klinken als één doordacht geheel.

Op DAMN. ruilde hij de instrumentale jazz in voor rauwere hiphopbeats vol drumcomputers en synthesizers. En op Mr. Morale & The Big Steppers heeft Lamar opnieuw een nieuwe muzikale richting gekozen. De nummers klinken als profetische gospelhiphop. Je hoort veel instrumenten, maar de songs klinken bombastischer dan eerder werk.

Voor de Kanye West-kenners: het is vergelijkbaar met Ye die de elektronische sound van 808s & Heartbreak opvolgde met het epische album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Maar waar Kanye muzikaal vernieuwender was, is het bij Lamar zijn openheid die je hoofd doet tollen.

Het echte F-woord

Een van de mooiste nummers van het album, Auntie Diaries, gaat over Lamars tante die een man werd toen de rapper een kind was. Hij en de andere kinderen maakten grapjes over hem en scholden hem uit voor faggot (flikker). ‘We wisten niet beter’, rapt hij. In retrospectief noemt hij het een f-bomb, een term die normaal voor ‘fuck’ wordt gebruikt.

Vooral de tweede helft van het lied, over hoe en waarom hij tot inkeer kwam, is prachtig en – gezien de LHBTI+-onvriendelijkheid die lang heeft gedomineerd in hiphop – eenvoudigweg belangrijk.

Maar Lamars affaires blijven het hoofdthema. Op een van de laatste nummers, Mother I Sober, vertelt hij hoe lust en de aandacht van vrouwen zijn verslaving waren. Over hoe hij zijn jeugdtrauma’s dus toch niet zo nuchter heeft doorstaan als hij lang dacht. Over hoe dat trauma heel persoonlijk begon, met zijn moeder die was aangerand en als de dood was dat haar zoon zou worden betast.

En hij vertelt dat misbruik een groot, onbesproken probleem is in zijn gemeenschap: ‘Ik ken de geheimen, de helft van de rappers is seksueel misbruikt / Ik zie ze dagelijks hun pijn verbergen in kettingen en tattoos / Dus luister goed voordat je oordeelt over hoe wij handelen.’

Mr Morale is net zo’n rücksichtslose reportage als Lamars eerdere albums. Alleen richt hij zijn blik meer dan ooit op de man in de spiegel. Op de eerste helft klinkt zijn reflectie soms zo lelijk dat het kan afschrikken. Maar wees niet verbaasd als latere nummers je tot tranen roeren.

