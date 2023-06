Keihard beuken op festival Defqon: Je gelooft het niet, maar het voelt als familie

Van onder een sombrero kijkt een man hulpeloos om zich heen. Hij lijkt op zoek te zijn naar zijn vrienden. Met een Mexicaanse vlag over zijn schouders speurt hij het enorme veld voor het hoofdpodium af. Als hij zijn makkers even verderop door het stof ziet slenteren zet hij het op een holletje om ze in te halen.

De verdwaalde Mexicaan was het afgelopen weekend één van de in totaal 250.000 mensen die het vierdaagse hardere dance stijlen festival Defqon.1 bezochten. Per dag dansten zo’n 65.000 mensen in de Biddinghuizense zomerzon, het was de grootste editie ooit.

Het nogal overweldigende hardstyle is geen muziekgenre dat je opzet tijdens een romantisch dinertje. De keiharde beukende bassen, felle bliepjes en doffe beats met een tempo van tussen de 150 en 200 per minuut, zullen de soep van je tafel blazen. Kenmerkend is de reverse bass, een offbeat kick, waardoor er zelfs soms geen vast ritme is te bespeuren. Dat maakt dat iedereen erop kan dansen, ook zonder gevoel voor ritme. Bovendien zijn de bassen zo diep dat je vanzelf wordt gedanst, ook als je stilstaat.

Al sinds 2003 reizen mensen van over de hele wereld naar Nederland voor wat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste meerdaagse hardere stijlen-festival ter wereld met veertien verschillende podia en zeven kampeerterreinen. Onder de ruim 110 nationaliteiten bevinden zich veel Zweden, Duitsers en Fransen, maar ze komen zelfs vanuit Zuid-Amerika en Australië.

Hoofdpodium van Defqon.1. Beeld RV

Oase van rust

Voor de bezoekers met een flinke portemonnee is er een luxe camping ingericht die oogt als een oase en waar je zelfs hotelkamers met airco kunt boeken. Op zaterdag beginnen de Australiërs hier met een ‘shoey’, een nogal smerig Australisch gebruik waarbij bier in een schoen wordt gegoten om het daarna vanuit de hiel op te drinken.

Om elf uur ’s morgens is er bij de UV-stage de ‘Warrior Workout’. Naar schatting bijna 10.000 bezoekers, ook wel Weekend Warriors genoemd, hebben zich verzameld voor een stevig potje Hardstyle Aerobics. Op het podium doet een trainer in moordend tempo jumping jacks die door de mensen op het veld fanatiek worden nagedaan. “En nu de buikspieren”, klinkt het door de speakers.

Vier dagen lang keihard beuken in de bloedhitte is geen sinecure, en daarom is het belangrijk om goed voor de bezoekers te zorgen, zegt Martijn van Daalen. Volgens de commercieel directeur van festivalorganisatie ID&T Group is de goede sfeer de sleutel tot succes. “Daarom zorgen we ervoor dat het terrein en de logistiek perfect in orde is. Er mogen geen opstoppingen en ergernissen ontstaan. De gemene deler onder de bezoekers is hun voorliefde voor deze nogal extreme muzieksoort. Dat maakt dat verschillen zoals politieke opvattingen of nationaliteiten wegvallen. Voetbalshirts zijn verboden. Hier zijn we met elkaar, en dus níet tegen elkaar.”

Met betrekking tot drugs geldt een zero-tolerance beleid. Tijdens het weekend verscheen er op sociale media een filmpje waarbij een bezoeker iets in iemands drankje gooide. Hoewel het onduidelijk was of het echt drugs betrof werd de bezoeker direct van het festivalterrein verwijderd.

Het is belangrijk om op je gezondheid te letten tijdens vier dagen beuken. Kraanwater en zonnebrandcrème zijn gratis beschikbaar en op het hele terrein kun je gehoorbescherming kopen, wat tegenwoordig de norm is bij dit soort evenementen. Mensen worden gestimuleerd af en toe even te pauzeren in een van de hoekjes waar je kunt ontsnappen aan de harde muziek en bijvoorbeeld een spelletje kunt spelen.

De bezoekers, waarvan sommigen niet vies zijn van verboden middelen en veel bier (gemiddeld zo’n 1,3 liter per persoon per dag), zorgen wel voor hun vitaminen. Er staan lange rijen voor kraampjes met vers fruit en smoothies, en veel mensen dragen petjes om een zonnesteek te voorkomen.

Zin in festival Defqon. Beeld RV

Fuffy de bierhond

Op het terrein tussen de campings loopt de Duitse Rafael Rabanser met een bierhond aan een touwtje. “Dit is Fuffy”, zegt hij trots. Elf blikjes bier van verschillende merken zitten in de vorm van een hond aan elkaar vastgeplakt met ducttape. Op wat zijn kop moet voorstellen zit een zonnebril. “We dronken gisteravond nogal veel bier en ik had een creatief moment.”

Rabanser staat samen met wat vrienden vier dagen op een chaoscamping even verderop. Het is de tweede keer dat ze op Defqon zijn. “Het is wel duur, zeker in vergelijking met festivals in andere Europese landen. Maar het is zeker de moeite waard. De bezoekers hier voelen als familie.” Dat festivals door de inflatie zo prijzig zijn geworden is een veelgehoorde klacht en hier kost een token € 3,80 en betaal je twee tokens voor een halve liter bier.

Op het festivalterrein staat voor een grote tent met beukende beats een omgebouwde tuktuk waaruit nog meer lawaai komt. Achter het stuiterende karretje hangt een rokende drakenstaart, aan de voorkant ontploft een confettikanon. Uit vier grote boxen, die aan de grond zijn verankerd met palen, schalt een keihard ‘pongpongpong’.

Voor de tuktuk danst een groepje mensen rond een stuk of tien overgebleven stoelen. Als de muziek stopt, springen de dansers op een stoel. Annkathrien Kassner is net te laat en verlaat het strijdtoneel. “Nee hoor, ik ben niet teleurgesteld dat ik eruit lig, dit was gewoon pure lol.” Stralend vertelt de jonge Duitse dat ze voor het eerst op dit festival is. Gewoon in T-shirt en korte spijkerbroek, geen poespas. “Het leukst vind ik de sfeer. Iedereen is zo vrolijk en gezellig.” Dan gaat ze samen met haar vriend Nico Ladewig op weg naar het hoogtepunt van het festival: PowerHour.

PowerHour Defqon.1. Beeld RV

Kleine aardbeving

Voor veel bezoekers is het PowerHour de kers op de taart van het weekend. Vrijwel alle 65.000 festivalgangers verzamelen zich zaterdag om vier uur bij de Red, het hoofdpodium. Het is heet en de omgeving is droog. Om het spektakel veilig te laten verlopen wordt het publiek in de gaten gehouden en geteld met camera’s.

Met ledschermen wordt de mensenmassa via verschillende routes naar het veld geleid, zodat er nergens opstoppingen ontstaan. Beveiliging en EHBO-personeel zijn overal aanwezig, en om te voorkomen dat de omgeving afbrandt door het vuurwerk, worden de struiken en bomen al vooraf bevochtigd en ook achteraf nog nageblust.

Dan klinkt er een onheilspellende gebrom en kondigen drums het begin van de show aan. Van achter de bomen verschijnt een gigantische Apachehelikopter die een imposante nosedive maakt richting het publiek. Rookpotten kleuren de lucht roze en blauw en rond het veld ontploffen confettikanonnen en vuurpijlen. Dan begint de spectaculaire show waarbij dansers, freerunners en zelfs crossmotoren over elkaar heen buitelen.

Honderden bontgekleurde opblaasballen, -eenhoorns, luchtbedden en andere figuren stuiteren vrolijk door het publiek. Uit de speakers schalt een opgevoerde versie van YMCA van The Village People en even later trekken mensen massaal hun shirt uit om ermee boven hun hoofd te zwaaien.

Als de hossende massa gezamenlijk ‘van links naar rechts’ over het veld stuitert, voelt het als een kleine aardbeving. Na een uur stroomt het veld weer leeg en verspreidt het publiek zich over de rest van het terrein. Het belooft nog een lang, zweterig, maar gezellig weekend te worden.

