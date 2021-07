Kärlek & anarki: een geestige serie over een vrouw in een mentale stroomversnelling

Verrassende dynamiek op een kantoor in de opgewekte Zweedse serie Kärlek & anarki.

Sofie is het type vrouw dat in de ochtenddrukte haar kinderen streng naar de ontbijttafel roept en dan zelf even de badkamer in piept om te masturberen. De toon van de Zweedse serie Kärlek & anarki (‘liefde en anarchie’) is gezet. De titel helpt mee: voor Sofie liggen liefde en anarchie dichtbij elkaar. Schrijfster Lisa Langseth creëerde een drama over een vrouw die midlife in een mentale stroomversnelling komt, die onbestuurbaar, spannend en misschien een beetje gevaarlijk blijkt.

Sofie begint haar werk als consulent voor een uitgeverij die keurige literaire hits in huis heeft, maar het digitale tijdperk niet in durft. Sofie zelf lijkt, stappend door het centrum van Stockholm – koffiebekertje, oordopjes, mobiel altijd bij de hand – volledige controle over het moderne leven te hebben. Haar nieuwe collega’s zijn mensen die je verwacht bij een klassieke uitgeverij: in het weekend lezen ze een heel manuscript en mannelijke auteurs die in opspraak komen vanwege het rondsturen van dickpics: ‘Ach, geen kunstenaar is smetteloos’.

Heimelijke subversiviteit

In opgewekte, plezierig uitgewerkte ­scènes wordt de sociale omgeving van de carrièrevrouw geschetst. Haar vader, een antikapitalist die rustig in z’n eentje op straat gaat zitten demonstreren. Haar ernstige, politiek geëngageerde dochter. En haar man, met wie ze een fraai ingericht huis deelt, waar het maatschappelijk succes vanaf druipt. En dan is er Max, de IT’er op kantoor. Een mooie lange jongen, nieuw in Stockholm en ingehuurd voor klussen die lawaaierig boren met zich meebrengen. Max deelt met twee leeftijdgenoten een flatje vol wietplantjes. Tussen hem en Sofie ontstaat iets wat je als, tja, spannende speelsheid zou kunnen omschrijven.

Hij maakt een foto van haar in compromitterende staat. Zij heeft er veel voor over om die foto gewist te krijgen. Dat is het ­begin van een soort truth or dare-relatie waarin de twee elkaar in het geheim maffe opdrachten geven die de omgeving op z’n kop zetten. ‘Loop de hele dag achteruit.’ ‘Gedraag je als de directeur, hij is er vandaag niet.’

Sofie (Ida Engvoll) in Kärlek & anarki.

Hun heimelijke subversiviteit werkt niet alleen goed om de setting van een kantoor met al z’n patronen en hiërarchieën onderuit te halen: sinds The Office weten we hoe leuk het is om je te verkneukelen over kantoordynamiek. Het is ook een mooie manier om twee op het oog heel verschillende mensen emotioneel dichter bij elkaar te brengen. Dat pakt meestal geestig uit, maar er zijn ook ontroerende momenten, zoals ­tijdens een wrang bezoek van Max aan zijn familie op het platteland. Ida Engvoll, een actrice met een intense blik, en debutant Björn Mosten vormen een enerverend duo.

Hun gedol maakt Sofie zo speels als ze bijna was vergeten dat ze wilde zijn. Het maakt Max volwassener en dapperder. En ja, zo groeit er iets tussen hen. Al is het maar het besef dat anarchie bij ze past.

Kärlek & anarki is te zien op Netflix.