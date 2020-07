Kanye for president, dat is even verwarrend als grappig, en ietwat beangstigend

Kanye West – beroemde rapper, ­mode-ontwerper, megalomane ­artiest en ondernemer, aangetrouwd lid van de fameuze Kardashian-familie – wil nog wel eens vreemde tweets versturen. Zoals: ‘Heb je ook wel eens gedacht dat je verliefd op iemand was, om je vervolgens te realiseren dat je twintig minuten naar je eigen spiegelbeeld stond te staren?’ (10 februari 2014) Of: ‘Bill Cosby ­onschuldig!’ (9 februari 2016, in hoofdletters en met tien uitroeptekens). Dit was een paar dagen voordat hij op dwingende wijze en zonder interpunctie geld vroeg aan Mark Zuckerberg: ‘Mark Zuckerberg investeer 1 miljard dollar in Kanye West ideeën.’

Afgelopen weekend kwam hij weer met zo’n aandachttrekkend pareltje. Daarin mompelt hij wat over beloftes en God en de toekomst, en kondigt hij aan: ‘Ik stel me verkiesbaar als president van de Verenigde Staten! #2020vision.’

Sorry, wat?

De tweet was even verwarrend als grappig, en ietwat beangstigend. Yeezy, dit kan 2020 er ook nog wel bij hebben. Er werden plaatjes ­getwitterd van schoolkinderen die met de hand op het hart en de ogen op de Amerikaanse vlag ‘I made that bitch famous’ zingen, Kanye’s beroemde songtekst over zijn aartsvijand Taylor Swift. Twitteraars photoshopten Mount Rushmore met vier gezichten van Kanye.

Kim Kardashian heeft kennelijk besloten dat dit Kanye's eigen projectje is

Men vroeg zich af: Hoe gaat-ie dat doen dan? En voor welke partij? Hij was toch pro-Trump? We herinneren ons zijn controversiële bezoek aan het Witte Huis twee jaar geleden. Hij droeg een MAGA-pet en leek nog gekker dan de huidige president zelf. Is dit een strategische move om stemmen weg te trekken bij Trumps uitdager Biden? Een paar van deze vragen werden door persbureau Reuters voorgelegd aan Kanye’s publiciteitspersoon, maar die gaf geen sjoege.

Misschien hadden ze het beter kunnen vragen aan Kim Kardashian, de veronderstelde mogelijke first lady. Ondanks een nu veel ­getwitterd clipje waarop ze slaand en krabbend haar zus Kourtney aanvalt – beelden uit Keeping Up With The Kardashians, de realityserie waar zij en haar familie beroemd mee werden – is ze doorgaans een veel stabielere en beter georganiseerde publieke persoon dan haar man.

Een spiekronde op haar sociale media geeft niet bepaald het beeld van een serieuze voorcampagne. Ze heeft weliswaar Kanye’s aankondiging geretweet, met als enig commentaar een klein Amerikaans vlaggetje, maar ze retweette evengoed een boodschap van Obama en besteedt aanzienlijk meer aandacht aan de make-uplijn van haar zus en oude selfies die ze had teruggevonden. ‘Wie herinnert zich nog die keer dat ik verbrand was in Mexico?’ Op Instagram meer van datzelfde en helemaal niets over #vision2020. Alsof ze heeft besloten dat dit maar Kanye’s eigen projectje moest zijn.

En als je dan bedenkt dat Kanye tot de familie behoort die aandacht genereren tot een miljardenbusiness heeft gemaakt, dat hij getrouwd is met de vrouw die met een foto van haar blote billen eens probeerde ‘het internet te breken’ (en daar nog behoorlijk in slaagde ook), dan denk je: misschien is die aankondiging gewoon wat het lijkt. Een glanzend pareltje van aandachttrekkerij. Laten we het hopen.

Swipen & klikken - Kelli van der Waals bespreekt opvallende trends en discussies in online media. Eerdere columns vind je hier.