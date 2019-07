Kandidaatsteden Songfestival zetten troeven in: ‘Douze de groeten uit Brabant’

Het was vanochtend druk in het Hilversumse Mediapark. Vijf steden die volgend jaar het Eurovisiesongfestival willen organiseren, overhandigden hun ‘bidbooks’ aan de NPO-baas Shula Rijxman. Daarin leggen ze uit hoe ze het internationale muzikale evenement willen aanpakken. De gaststeden moesten onder andere aantonen dat ze over de juiste locatie en voldoende slaapplekken voor de bezoekers beschikken.

Na meer dan veertig jaar komt het Songfestival terug naar Nederland, dankzij de winst van de singer-songwriter Duncan Laurence. In mei meldden negen steden zich aan om het festival te hosten. Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden en Breda haakten ondertussen af. Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht legden gisteren, op de dag van de deadline, hun plannen wel voor.

Bossche bollen

Den Bosch en Maastricht deden het met toeters en bellen. De Brabantse hoofdstad pakte het uit met de traditionele Bossche bollen. Met de slogan ‘Douze de groeten uit Brabant’ en het gedicht ‘We zijn Brabant’ wint de provincie er geen doekjes om: de volgende editie moet een Brabants feest worden. De Maastrichtse delegatie liet zich letterlijk horen met het geblaas van de brassband. Maar het festival zelf moet intiem worden, lieten ze weten. Arnhem kwam door de file iets later aanhollen, maar wel met een bidbook gehuld in de stof van Duncans Songfestivaloutfit. Utrecht lijkt zich het minste aan te trekken van de wedstrijd: haar bidbook arriveerde met de fietskoerier.

Rotterdam, dat al de zegen van Laurence en de steun van Den Haag kreeg, bleef nuchter en presenteerde een plan van aanpak zonder poespas, gewoon in sjalen met de stadskleuren. Veel heisa wil de Rotterdamse wethouder van cultuur Said Kasmi niet maken: “We gaan uit van onze eigen kracht: de prachtige locatie Ahoy, ruime ervaring met het organiseren van grote evenementen, de diversiteit en het open karakter van de stad. We hebben ons bidbook dan ook aangeboden op een manier die past bij de mentaliteit van onze stad. Nuchter en bescheiden, met hoop op een goede afloop.”

Het blijft nog even spannend. De winnaar van de Eurovisierace wordt volgende maand bekendgemaakt.

