Kan iets niet zonder risico’s gepaard gaan?

In een tv-programma uit 1994 werd gesproken over ‘een staking die niet zonder risico’s gepaard gaat’. Je begrijpt natuurlijk wel dat de spreker heeft willen uitdrukken dat de staking risico’s met zich meebracht, en heeft gekozen voor de constructie ‘gepaard gaan’. Maar het klinkt niet erg lekker.

Had hij gezegd ‘een staking die met risico’s gepaard gaat’, dan was er niet veel aan de hand geweest. Maar vervolgens heeft hij ‘met’ willen vervangen door ‘niet zonder’. Dat is een bekende stijlfiguur, waarbij de dubbele ontkenning een bepaalde nuancering van de bewering veroorzaakt. Als je zegt ‘Dit is niet ongevaarlijk’, dan is dit logisch wel identiek aan ‘Dit is gevaarlijk’, maar waar het laatste een neutrale mededeling kan zijn (afhankelijk van de toon waarop je het uitspreekt), is het eerste beladen met een persoonlijke mening: het kan ironisch bedoeld zijn, het kan een versterkend effect hebben, kortom: de spreker voegt er een eigen betekenislaag aan toe.

Soms is die dubbele ontkenning zelfs de enige keuze. Als je zegt ‘Dit is niet zonder risico’s’, dan bestaat er geen tegenhanger ‘Dit is met risico’s’. Dan moet je al iets zeggen als ‘Dit is riskant’ (of ‘risicovol’) of ‘Dit heeft risico’s’.

Met mes en vork eten

Toch kun je in de meeste gevallen ‘met’ wel vervangen door ‘niet zonder’: je gaat met je vrienden naar de stad, dat kan ook zijn ‘niet zonder je vrienden’. Zelfs het instrumentele ‘met’, zoals in ‘met mes en vork eten’ kun je wel vervangen door ‘niet zonder’ (‘niet zonder mes en vork eten’).

Maar bij ‘gepaard gaan met iets’ kan het niet. Waarom niet? In die constructie hoort ‘met iets’ bij het gezegde ‘gepaard gaan’. Daardoor is de betekenis van ‘met’ sterk verzwakt. Je kunt het dan ook niet meer aanvullen met ‘samen’ (je kunt niet zeggen ‘samen met iets gepaard gaan’), en je kunt het ook niet vervangen door ‘niet zonder’.