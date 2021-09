Kan een man ook een heks zijn?

Kan het woord heks ook verwijzen naar een man, mailt een lezeres. De aanleiding voor die vraag is ongetwijfeld de recente beschimping van een bekende politica als ‘heks’.

Heks, dat we in de 15de eeuw ontleend hebben aan het Duits (Hexe), is een polyseem woord, dat wil zeggen dat het meer dan één betekenis heeft. Van oorsprong werd er een vreeswekkende vrouwelijke spookverschijning mee bedoeld, maar in de 16de eeuw raakte het woord ingeburgerd in de betekenis ‘vrouw die kan toveren en die, al dan niet met hulp van de duivel, probeert haar medemensen onheil te berokkenen’. Rond 2000 veranderde Van Dale ‘vrouw’ in de definitie van heks in ‘iemand’.

Toverkol met kwaad in de zin

Aanleiding was de observatie dat in de media nu en dan met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ naar ‘heks’ werd verwezen en dat soms gewag werd gemaakt van ‘mannelijke heksen’. In de betekenis ‘iemand die kan toveren’ kan heks nu dus verwijzen naar vrouwelijke, mannelijke en ongetwijfeld ook non-binaire personen. Dat neemt niet weg dat het archetypische beeld van de ‘heks’ nog altijd dat van de toverkol is die kwaad in de zin heeft, op een bezemsteel vliegt en in heksenketels gevaarlijke toverdrankjes brouwt.

Heks heeft er in de loop der tijd betekenissen bij gekregen. Jong is de betekenis wicca: iemand die werkt met magische natuurkrachten. In die betekenis heeft heks geen ongunstige betekenis en is het woord eveneens genderneutraal. Heks is gender- of seksespecifiek wanneer het wordt gebruikt als scheldwoord voor een (gemene of kwaadaardige) vrouw.

We mogen aannemen dat degenen die de politica ‘heks’ hebben genoemd, ontwikkeld genoeg zijn om niet te geloven in tovenarij. Daaruit volgt dat de politica niet zozeer ‘heks’ werd genoemd om haar te beschuldigen van zwarte magie, als wel om haar te beschimpen als een kwaadaardige vrouw.