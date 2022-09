Kan Arjen Lubach weer gewoon een wekelijkse show gaan maken?

“Camera: check. Schoon giletje: check. Nu nog een nationale crisis en we kunnen beginnen”, grapte komiek Lubach maandag bij de terugkeer van De Avondshow met Arjen Lubach (VPRO). Het is zo’n programma waar je zin in hebt. Wie of wat gaat ie nu weer fileren?

Hij rolde soepeltjes door de kortere items heen. Over het vertrek van landbouwminister Staghouwer. Over Zandvoort, kerels met peperdure grandprixkaartjes die de race liever op een groot beeldscherm keken dan op het circuit. Over de nieuwe Britse premier Liz Truss, die baalt dat iedereen haar met Thatcher vergelijkt, maar zich zelf in identieke kleding en ook op tank of motor laat fotograferen.

Bij de rubriek ‘Tot op de bodem’ over Ter Apel begon het echte werk, dacht ik. Lubach legde uit hoe de opvanglocaties voor asielzoekers flink werden afgeschaald na de piek in 2015 en hoe het aantal azc’s onderhevig is aan een achterlopend jojo-effect. Lubach: “Stop daar gewoon een tijdje mee”. Dat het jojo-effect deels komt door politieke verschuivingen en het pleasen van achterbannen, kwam niet aan de orde. Jammer.

De Avondshow met Arjen Lubach keerde maandag weer terug op tv.

Ten slotte die livegast aan het einde van de uitzending. Waarom eigenlijk? Cabaretier Pieter Derks (37) klepte wat over de eerste ontmoeting met zijn vrouw, over dat hij altijd zo jong lijkt, over zijn favoriete insect en over zijn show over de actualiteit, die hij na de zomer niet heeft hoeven aanpassen (“Stikstof en Ter Apel zijn nog steeds grote problemen.”). Hij mocht ook even de titel van zijn show noemen. De lichtheid van die gesprekjes én de obligate zelfpromotie vallen al langer op. Zonde van de zendtijd.

Lubach liet even vallen dat steeds diezelfde grote nieuwsonderwerpen het juist moeilijk maken voor zijn eigen dagelijkse show. Maak dan weer een wekelijkse show, fantaseer ik. Zondag met Lubach was interessanter, geestiger en beklijfde beter. Maar ja, De Avondshow trekt nu eenmaal bijna een miljoenenpubliek. Kwantiteit boven kwaliteit.

Er waren meer teleurstellingen maandag. Journalist Jeroen van Bergeijk (de Volkskrant) was bij Op1 omdat hij undercover was gegaan in aanmeldcentrum Ter Apel. Spannend! Maar hij had ‘een beperkt perspectief’, zei hij, als broodjesbezorger in de wachtruimte van minderjarige asielzoekers. Hij sprak hun taal niet. Zag hen alleen de hele dag wachten en ’s avonds op de vloer gaan slapen. Dat was het. Daar hoeft die man toch niet voor naar de studio te komen?

Naeem helpt Zeb een uitdaging aan te gaan in Idris Elba’s Fight School.

En nu loopt bij omroep Zwart het BBC-programma Idris Elba’s Fight School, terwijl Dream School (NTR) al vijf seizoenen betere tv maakt met kansarme jongeren. Bokslegende Lucia Rijker geeft hen meer persoonlijke motivatiebegeleiding, houdt interessantere gesprekjes, is hen emotioneel meer tot steun dan acteur Idris Elba, die hen slechts discipline en fysiek-mentale training biedt.

Toch zat ik maandag opeens met een trillende onderlip te kijken. Zeb, een gehavende jongen die net als notoire ‘opgever’ Naeem nauwelijks kan zwemmen, spoorde zijn teamgenoot aan toch die 500 meter in ijskoud water te probéren. “Alsjeblieft broer.” Je bent niet de enige, was zijn boodschap. En hier vangen mensen je wél op als je bijna verdrinkt.

Samen braken ze een barrière door die in steen gebeiteld leek. Het lukte. En tussen al het nieuws over stagnerende dossiers raakte me dat meer dan ik had verwacht.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.