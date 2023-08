Kamagurka in Zomergasten: een beetje gek, en dat is prima voor een tekenaar

Twee grappenmakers bij elkaar, dat zal wel dolle boel worden. En dat werd het soms ook. Theo Maassen lag dan, met zijn Bokito-achtige gestalte, kromgebogen over tafel, alsof hij Kamagurka wilde opeten. Gelukkig gebeurde dat niet, want dan hadden we niet geweten dat Kamagurka ter wereld kwam met klompvoeten.

Die klompvoeten waren belangrijk, want ze zetten Luc Charles Zeebroek, zoals zijn echte naam luidt, op het pad naar de tekentafel. In het ziekenhuis waar hij werd geopereerd schiep Kamagurka zijn eigen vrolijke werkelijkheid met potlood en papier. En dat doet hij nog steeds in Humo en NRC.

Het zware wordt licht

Een ontspannen Zomergasten. Er stond niets op het spel, zoals bij Khadija Arib. Kamagurka kon daardoor lang uitweiden, soms té lang, bijvoorbeeld over een slechte tekenleraar in Oostende. Al met al was het de sfeer van een etentje met goede vrienden. Daaraan zat ook déze kant: het zware wordt licht, wijsheid in humor verpakt. Als je té gelukkig bent, krijg je geen diepgang in je tekening, wist de Vlaamse absurdist. Je moet een beetje gek zijn eigenlijk, daar kwam het op neer.

Hij sprak over vonkjes in het hoofd, een soort kortsluiting. Balanceren op het randje van waanzin. “Doen wat 99,9 procent van de mensen niet durft, dat is kunst.” Sommige van zijn collega’s gingen eraan te gronde, zoals de Amerikaan Charles Crump. Crump kwam aan het eind van de avond nog even terug, waarmee Maassen het onderwerp mooi afrondde. Hij vroeg: “Zit er ook een Crump in jou? “Ja”, erkende Kamagurka, “tekenen is een vorm van zelfmedicatie, maar ook van gekte.”

Bang voor creativiteit

De fragmenten regen zich vlot aaneen, maar leidden nauwelijks tot een gesprek over Kamagurka’s andere talenten: schilderen, acteren, zingen en tv-werk. En dat was jammer. Over de televisie zei hij alleen dat de bazen aldaar bang zijn voor creativiteit. Wim T. Schippers – we zagen Van Oekel’s Discohoek – kan nu niet meer. Terwijl je als tv-baas juist gul moet zijn met creativiteit.

‘Zomergasten’ met presentator Theo Maassen en een tekenende Kamagurka.

Gul was een woord dat vaak terugkeerde, deze avond. Zoals in de lach van de Franse tekenaar Roland Topor. Kamagurka: “Die bulderde zo hard dat z’n buren de politie belden.” Hij kende Topor van het tijdschrift Hara-Kiri, dat Kamagurka als 17-jarige scholier zelf had opgespoord in Parijs. Zonder smartphone, gewoon op intuïtie. De mobiele telefoon doodt veel, vindt Kamagurka.

Evenals de sociale media. Letterlijk zelfs. De Mohammed-cartoons in Charlie Hebdo hadden wellicht niet tot een moordpartij op de redactie geleid, wanneer ze niet wereldwijd waren verspreid. Zelf werkt Kamagurka niet meer voor Charlie, omdat het blad te veel over moslimterrorisme gaat. “Is dat ook lafheid van jou?”, vroeg Maassen scherp. “Ik ken Mohammed niet, maar bij voorkeur kwets ik mensen niet”, reageerde de tekenaar.

Taboes

Dat betekent niet dat onderwerpen taboe zijn. “Als tekenaar moet je slim zijn, dat waren ze in de middeleeuwen al.” Pak je verhaal surrealistisch in, zoals David Lynch in zijn films, vond Kamagurka. De goede verstaander zal het begrijpen.

En toen was daar het moment waarop elke kijker had gehoopt: een live-tekening van Kamagurka. “Teken iemand die jokt”, beval Maassen naar aanleiding van een leugen in Breaking bad. In no time had de Zomergast het op papier. Een mannetje met de tekst: ik ben niet getekend.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.