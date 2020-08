Kaalslag onder cultuurinstellingen bij verdeling subsidie Fonds Podiumkunsten

Amsterdams Andalusisch Orkest

“Dit is echt geweldig nieuws!” Mohamed Aadroun, directeur van het Amsterdams Andalusisch Orkest (AOO), heeft net het positieve advies over zijn orkest gelezen: van 0 naar 400.000 euro subsidie per jaar. Hij is vooral heel blij met de erkenning van het vakmanschap van zijn musici. “Het fonds roemt de authenticiteit van het AAO. Daar hebben we de afgelopen vier jaar juist hard aan gewerkt. We willen geen folklore brengen, niet de buitenkant, maar echt het hart van de Arabische muziek begrijpen. Deze subsidie is de erkenning daarvoor.” Met dit bedrag kan het orkest een volgende stap zetten, zegt hij. “We kunnen de muzikanten iets structureler gaan inzetten en zo de kwalitatieve ontwikkeling versterken.”

Cappella Amsterdam

Dat dirigent Daniel Reuss zojuist “een wel heel erg groot gat in de lucht heeft gesprongen”, is in zijn stem nog goed hoorbaar. Zijn Cappella Amsterdam krijgt 700.000 euro subsidie per jaar. Vier jaar geleden kregen ze opeens niets meer van het fonds, maar werden ze overeind gehouden door privéfondsen. “Vier jaar geleden leek alles wat we in ruim veertig jaar hebben opgebouwd er niet meer toe te doen. Je mag het niet hardop zeggen, maar ik denk het wel: eindelijk gerechtigheid. Ik ben heel blij dat het Orkest van de 18de Eeuw, onze belangrijkste partners in crime, ook subsidie krijgen. Ik ben ook blij dat het bij de beoordeling weer om de muziek gaat, en niet om alle poespas eromheen. Wij zijn de pure muziek trouw gebleven, die moet altijd voorrang krijgen.”

Berlage Saxophone Quartet

Het Berlage Saxophone Quartet is een nieuwkomer bij het Fonds Podiumkunsten. Voor de komende vier jaar kan het kwartet rekenen op 100.000 euro per jaar. Eva van Grinsven speelt baritonsax in het kwartet. “We zijn elkaar al digitaal om de hals gevallen. Een vreugdevolle dag, ja. We zaten een beetje in spanning, omdat onze plannen niet direct inspelen op culturele diversiteit. Maatschappelijke thema’s halen wij eerder uit het verleden, en spiegelen die dan naar nu. Natuurlijk denken we na over nieuwe formats, hoe we ons publiek dichterbij kunnen laten komen. Maar bovenal willen we de klassieke muziek blijven doen. Blij dat dat gehonoreerd is.”