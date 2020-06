K-popfans vormen de vliegende brigade tegen racisme

Agenten in Dallas keken verbaasd op na een oproep aan burgers om beelden te delen van anti-racistische demonstraties. De politie verwachtte in een speciale app foto’s en video’s te ontvangen waarop demonstranten te zien zouden zijn, met de bedoeling hen te vervolgen als ze zich schuldig bleken te hebben gemaakt aan vernielingen of geweld. Maar de app werd ruim een week geleden overstroomd met beelden van zingende en dansende Koreaanse popgroepen en moest kort daarna offline worden gehaald.

Het is slechts één voorbeeld van het activisme van de miljoenen fans van K-pop, de populaire Koreaanse muziekstijl. Die heeft, met zijn superstrak geproduceerde liedjes en videoclips, inmiddels een wereldwijd publiek veroverd. De K-popfans zijn jong, vaak online en bijzonder trouw aan hun idolen. Daarmee vormen ze een snel inzetbare digitale massabeweging en die laat zich nu gelden in de wereldwijde acties tegen het geweld tegen zwarte mensen, onder het motto ‘Black Lives Matter’.

De K-popfans hebben ook campagnes van tegenstanders van de protesten gedwarsboomd. Accounts op sociale media die een tegengeluid laten horen, bijvoorbeeld met de hashtag ‘All Lives Matter’, worden gebombardeerd met plaatjes en beelden. Daarnaast hebben fans van de populaire band BTS binnen 24 uur een miljoen dollar ingezameld om de BLM-beweging te steunen, in navolging van een gift door de bandleden zelf – die het geld overigens gemakkelijk kunnen missen.

Het activisme van de K-popfans reikt tot in Nederland. Toen PVV-leider Geert Wilders op 5 juni via Twitter de boodschap ‘ZwartePietMatters’ verspreidde, stroomden de reacties snel binnen. Duizenden K-popfans overstroomden zijn timeline met beelden van hun favoriete artiesten. Ook deelden ze massaal de hashtag ‘WildersDoesntMatter’.

Jong, Aziatisch, lhbt

Voor de kenners van het genre komt het activisme niet als een verrassing. K-popfans hebben zich eerder massaal ingezet voor goede doelen, zoals een voedselbank in Londen of veilige wegen in Bangladesh. De regering van Chili heeft de aanhoudende protesten in dat land ook aan K-popfans geweten.

Maar de fans hebben zich zelden zo politiek geuit als sinds de dood van George Floyd, de zwarte man die in Minneapolis overleed nadat een politieman zijn nek afklemde. In de VS heeft de organisatie ‘Biden War Room’, die zich inzet voor de Democratische presidentskandidaat, de K-popfans al bedankt voor hun steun.

Een verklaring voor het activisme ligt in de vooroordelen waar de fans zelf tegen aanlopen. Veel K-popfans zijn Aziatisch en jongeren uit de LHBT-gemeenschap zijn sterk vertegenwoordigd. Maar kritische stemmen over deze beweging zijn er ook, vooral als het gaat om racisme binnen de K-pop zelf en in Zuid-Korea. Daar lopen zwarte mensen ook vaak tegen discriminatie en vooroordelen aan, net als vrouwen en niet-heteroseksuelen.

Over die problemen laten de K-popsterren zich minder horen, om hun conservatieve fans in eigen land niet voor het hoofd te stoten. Zuid-Korea is sterk gepolariseerd tussen progressieve en conservatieve groepen.

