Jumbo stopt na kritiek met WK-reclame met hossende bouwvakkers

Dom, ondoordacht en een echte misser, dat vindt marketingdeskundige Chris Woerts van de nieuwe WK-reclame van supermarktketen Jumbo. In het filmpje zijn hossende bouwvakkers in het oranje te zien, die dansen op muziek van de Toppers en rapper Donnie .

De beelden liggen gevoelig, omdat het toernooi in Qatar omstreden is vanwege de slechte werkomstandigheden voor de gastarbeiders. Naar schatting duizenden mensen verloren hun leven tijdens de bouw van stadions en andere voorzieningen.

Ook op sociale media reageren mensen ontstemd. ‘Alsof de 6500 doden niet gebeurd zijn’ en ‘een trap na voor de uitgebuite mishandelde bouwvakkers’.

Meerderheid supermarkten ziet af van WK-reclames

Kort nadat op sociale media grote ophef was ontstaan, liet Jumbo weten per direct te stoppen met de WK-commercial. “We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan.”

Jumbo was de eerste supermarkt die met een WK-campagne naar buiten trad. Andere supermarktketens gaven eerder aan zich terughoudend op te stellen rondom het WK voetbal. De meerderheid van de supermarkten zegt zelfs volledig af te zien van WK-reclames.

Vorige maand zei Jumbo in een reactie tegen het programma Boos ‘zich te realiseren dat er gevoeligheden bestaan rondom het WK voetbal in Qatar’. Toch heeft het bedrijf met deze nieuwe reclame de plank behoorlijk mis weten te slaan. Hoe kon deze reclame dan toch tot stand komen?

Uitgebreid overleg

Marketingdeskundige Woerts legt uit dat een commercial niet van de ene op de andere dag wordt verzonnen en dat er veel werk aan voorafgaat. Van tevoren worden er bijvoorbeeld schetsen van de scènes gemaakt, die het marketingbureau daarna zowel intern als met de klant bespreekt. “Er zijn veel afdelingen bij het proces betrokken”, meent hij.

Hij begrijpt daarom niet waarom de link tussen de bouwstellage en de bouwvakkers in Qatar niet eerder is gelegd. Mensenrechtenorganisaties rapporteren namelijk al veel langer over de misstanden in de Golfstaat. “Je moet wel echt onder een steen geleefd hebben als je dit nieuws niet hebt meegekregen”, vindt Woerts.

Humor als belangrijke strategie

Ook Herbert van Hoogdalem ziet de reclame van Jumbo als een grote misser. Als raadgever voor verschillende advertentiebureaus legt hij uit dat een reclame altijd moet passen binnen een bepaalde strategie. “Bij Jumbo heeft het altijd te maken met humor.” Maar in dit geval vindt hij het erg pijnlijk dat de supermarktketen heeft ingezet op hossende bouwvakkers. “Er valt niks te lachen over dit onderwerp. Het zijn hossende mensen op het graf van 6500 omgekomen arbeiders.”

Van Hoogdalem zou de opdracht daarom uit principe geweigerd hebben. “Maar ik heb makkelijk praten als onafhankelijk marketeer. Voor mensen in loondienst is zo’n keuze minder makkelijk gemaakt.” In de WK-commercial spelen ook veel bekende Nederlanders, zoals acteur Frank Lammers en zangers Jan Smit en René Froger. Van Hoogdalem vermoedt dat ook zij aan een contract gebonden zijn.

Supermarktketen Jumbo had daarom zelf een andere keuze moeten maken, vindt Van Hoogdalem. “Als merk heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid, ze hadden hier een belangrijk statement kunnen maken.”

Reclamebureau Alfred International, die de reclame heeft gemaakt, was onbereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

Qatar jaagt duizenden arbeiders uit huizen vanwege WK

Vele arbeiders uit vooral Azië en Afrika werden dit weekend in Qatar plots uit huis gezet, mogelijk om plaats te maken voor voetbalfans.

Oranje-fan Harry vindt ophef over zijn gratis reis naar WK Qatar ‘een beetje hypocriet’

Vijftig Oranje-fans gaan op kosten van Qatar naar het WK voetbal. Dat veroorzaakt bij sommige andere supporters ophef. ‘Ze willen ons manipuleren.’