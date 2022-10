Juliana wilde gewoon zijn, maar zelfs op de fiets was ze nog op en top koningin

Een tentoonstelling vol pracht en praal laat zien dat Juliana nooit kon zijn wat ze zo graag wilde: gewoon. Ze was graag maatschappelijk werkster geworden.

Ze kon driftig worden als iemand haar met majesteit aansprak. Juliana wilde een mevrouw zijn. Gewoon. Maar je ziet meteen dat haar leven verre van gewoon was als je rondkijkt in de Nieuwe Kerk, op de tentoonstelling De eeuw van Juliana, die donderdagavond door haar dochter Beatrix is geopend.

Er staat een echte koets met vier kunststof paarden ervoor – de Crème Calèche waarin ze werd rondgereden na haar inhuldiging in 1948, volgend jaar 75 jaar geleden. Overal fonkelen juwelen en tafelzilver, er zijn prachtige avondjurken te zien, een vitrine vol hoeden. En een Rolls-Royce, speciaal aangeschaft voor het staatsbezoek van haar collega Queen Elizabeth in 1958.

De bloemetjesjurk met dat bontmanteltje

Achter die Rolls-Royce is de beroemde foto gehangen van Juliana op de fiets. Zo wilde ze graag zijn, fietsend net als alle Nederlanders. Maar met hoed en mantelpak is ze daar toch ook weer op en top koningin. Net als bij de defilés op paleis Soestdijk, waar ze op haar verjaardag het volk ontving op het bordes. Je ziet haar zo weer staan, in die bloemetjesjurk met dat bontmanteltje om de schouders – kledingstukken uit de Koninklijke Verzamelingen, het archief van de Oranjes dat tweehonderd objecten leverde voor de expositie.

Staatsieportret van koningin Juliana en haar gezin, 1948. Beeld Marius Meijboom / Nederlands Fotomuseum

“Juliana wilde een gewoon mens zijn, maar ze wist helemaal niet hoe dat moest”, zegt hoogleraar Herman Pleij, die meewerkte aan de tentoonstelling. “Toen ze in 1909 werd geboren, zat in Rusland nog een tsaar op de troon.” Haar moeder Wilhelmina noemde haar enig kind een godsgeschenk voor zichzelf en het land. Het kostbare speelgoed en de mooie jurkjes in de vitrines getuigen van een wat wereldvreemde jeugd in een gouden kooi.

“Maar Juliana was als jonge vrouw dwarser dan we denken”, zegt Pleij. Ze wilde beslist studeren in Leiden, knipte tot afgrijzen van Wilhelmina haar haar af en droeg hippe jurken. Modern wilde ze zijn. Zo had ze voor haar tijd en positie een vooruitstrevende mening over de Nederlandse koloniën.

Gepantserde kinderwagen voor de jonge Beatrix

Een actueel onderwerp waarvoor in de expositie terecht veel aandacht is. “Al voor de Tweede Wereldoorlog noemde ze kolonialisme onnatuurlijk”, zegt Pleij. “Ze was er trots op dat Nederlands-Indië en Suriname tijdens haar koningschap onafhankelijk werden, dat noemde ze een droom die werkelijkheid werd.”

Aan de hand van haar trouwjurk vertelt de tentoonstelling over haar huwelijk met prins Bernhard. Een gepantserde kinderwagen waarin de jonge Beatrix lag tijdens de vlucht naar Engeland staat voor de oorlogsjaren. De donkerblauwe japon waarin Juliana in 1948 werd ingehuldigd, staat precies op de plek in de Nieuwe Kerk waar ze destijds de eed aflegde.

“Juliana was ervan overtuigd dat God haar had bedoeld als vredesvorstin, na die periode van oorlog”, zegt Pleij. “Ze moest liefde, vrijheid en vrede naar de wereld brengen. Dat klinkt hoogmoedig, maar dat was het niet. Ze wilde maatschappelijk betrokken zijn. Als ze niet als prinses was geboren, was ze maatschappelijk werkster geworden, zei ze zelf.”

Haar spiritualiteit leidde tot grote problemen

Juliana’s vredesboodschap droeg ze luid en duidelijk uit in de Verenigde Staten, tijdens een staatsbezoek in 1952, wat in Den Haag tot gefronste wenkbrauwen leidde. Haar spiritualiteit leidde uiteindelijk tot grote problemen, ook in haar huwelijk. De affaire rond gebedsgenezeres Greet Hofmans, die grote invloed kreeg op Juliana, komt ook aan de orde. De expositie loopt gelukkig niet om de pijnlijke onderwerpen heen.

Een selectie van de setting van het staatsbanket plus vitrine met de kinderkleding. Beeld Alizé Barthélemy Photography

Bernhard kwam in die periode recht tegenover zijn vrouw te staan. Maar het huwelijk overleefde de crisis. Een ontroerend detail uit die tijd zit in een kostbaar handtasje van de vorstin. Naast het make-upspiegeltje in de voering zit een fotootje van Bernhard. Juliana zou, ondanks zijn escapades, altijd achter hem blijven staan. Ook tijdens de Lockheed-affaire.

Op zoek naar een rijke vrouw

Beroemd werd het interview dat journaliste Maartje van Weegen in 1987 had met Juliana en Bernhard. De kamer in Soestdijk waar het gesprek werd opgenomen, is nagebouwd in de Nieuwe Kerk. Je hoort Juliana op het beeldscherm zeggen: “Vertel eens even, waarom je het idiote idee hebt gehad om met mij te trouwen”. Een vraag die volgens Pleij bewust confronterend bedoeld was, Juliana wist ook wel dat Bernhard destijds op zoek was geweest naar een rijke vrouw met aanzien.

Zo is de tentoonstelling voor de oudere bezoeker een feest van herkenning. Voor jongere mensen, die Juliana nooit hebben meegemaakt als vorstin, is het een goede kennismaking met de geschiedenis. Met foto’s, filmpjes en commentaren van deskundigen als Pleij en Jolande Withuis wordt Juliana nadrukkelijk in de context van de 20ste eeuw geplaatst.

De eeuw van Juliana is van 15 oktober t/m 10 april te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

