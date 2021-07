Julia Ducournau tweede vrouwelijke Gouden Palm-winnaar ooit met bizarre horrorfilm Titane

Eindelijk! Achtentwintig jaar na de Gouden Palm-winst van Jane Campion (voor The Piano) heeft het Filmfestival van Cannes een tweede vrouwelijke winnaar. De Franse regisseuse Julia Ducournau (37) ontving de Gouden Palm, de hoofdprijs van het festival, voor haar tweede speelfilm Titane, een bizarre, visueel uitbundige en bij wijlen shockerende ‘body horror’.

Ducournau kreeg zaterdagavond een staande ovatie in het Grand Theatre Lumière in Cannes. Onder luid bravo!-geroep hield ze een emotionele speech over een inclusieve en fluide wereld, en over het omarmen van diversiteit.

Titane is iets totaal nieuws, een complete verrassing, een soort vrouwelijke wraakfilm die het horrorgenre benut om te vertellen over liefde, seks, relaties en lichamen. De hoofdpersoon is Alexia, een stripper die op een soort autobeurs werkt, en met een geweldige bravoure wordt gespeeld door nieuwkomer Agathe Rousselle.

Een vrouw in een mannenwereld

Alexia loopt sinds haar kindertijd rond met een stalen plaat in haar hoofd, het gevolg van een auto-ongeluk. Sindsdien voelt ze zich aangetrokken tot auto’s. In een van de meest bizarre scènes heeft ze seks met een auto. Niet ‘in’ een auto, maar ‘met’ een auto.

Alexia is een vrouw in een mannenwereld die zich ontpopt als seriemoordenaar en om die reden een andere identiteit aanneemt. Met afgebonden borsten hult ze zich in mannenkleren, om als de verloren zoon van een getroubleerde brandweerman te worden aangenomen. Het gaat uiteindelijk om de relatie tussen twee geknakte zielen, om het vinden van liefde en bescherming in de macho-wereld van, in dit geval, brandweermannen.

Ducournau die eerder opviel met haar debuut Raw, een kannibalistische ‘coming of age’-film, representeert een totaal nieuw geluid in de Franse cinema: onconventioneel, experimenteel en superambitieus. In een interview verklaarde de regisseuse een fascinatie te hebben voor het vlees, het lichaam, vanwege het beroep van haar ouders. Ze groeide op in een huishouden van twee artsen.

Julia Ducournau’s Titane (vernoemd naar de titanium plaat in Alexia’s hoofd) is een totaal andere film dan Jane Campions The Piano, en toch is er een overeenkomst: in beide gevallen gaat het om vrouwen in een mannenwereld die vechten om zichzelf te worden.

Prijzen 74ste Filmfestival van Cannes: * Gouden Palm: Titane van Julia Ducournau (Frankrijk).

* Grote Juryprijs: ex aequo voor Compartment No. 6 van Juho Kuosmanen (Finland) en A Hero van Asghar Farhadi (Iran).

* Beste Actrice: Renate Reinsve voor The Worst Person in the World van Joachim Trier (Noorwegen).

* Beste Acteur: Caleb Landry Jones voor Nitram van Justin Kurzel (Australië).

* Beste regie: Leos Carax voor Annette (Frankrijk).

* Beste Scenario & Fipresci-prijs van de internationale pers: Ryusuke Hamaguchi voor Drive my Car (Japan).

* Juryprijs: ex aequo voor Ahed’s Knee van Nadav Lapid (Israël) en Memoria van Apichatpong Weerasethakul (Thailand).





Julia Ducournau neemt de Gouden Palm in ontvangst voor Titane. Beeld Getty Images

