Journalisten weten de provinciehuizen nu wél te vinden

Bij de grote vraagstukken in Nederland speelt de provincie een hoofdrol. Welke gevolgen heeft dat voor de journalistiek?

Wolven, windmolens, stikstof, de blik is gericht op Provinciale Staten, die altijd wat stoffige bestuurslaag tussen laken en servet. Verleggen de landelijke media na de verkiezingen van vorige maand de aandacht wat meer naar de provinciehuizen? En hebben landelijke media onvoldoende aandacht gehad voor wat zich buiten de Randstad afspeelt?

Nee, zegt Freek Staps, de hoofdredacteur van landelijk persbureau ANP beslist. “Voor het ANP kan ik zeggen dat we niet te veel naar de Randstad hebben gekeken. Ik denk simpelweg dat het land en de nieuwsontwikkelingen zijn veranderd en dat journalisten daarin meebewegen.”

Daarom maakt het ANP meer journalisten vrij om verslag te doen vanuit de provinciehuizen. “Omdat aandacht van media een reflectie zijn van het nieuws. Het is niet zo alsof journalisten nu opeens doorhebben dat er iets in de provincie speelt. Grote thema’s als stikstof, de huisvesting van asielzoekers en zelfs het voortbestaan van het kabinet spelen zich af in Provinciale Staten. Dan hebben we nog BBB, de nieuwe grootste partij van Nederland waarvan onduidelijk is hoe het daarmee verder gaat. Wat voor soort partij wordt het, krijg je één partij of twaalf BBB’s? Dat zijn nieuwswaardige kwesties waar journalisten natuurlijk naar kijken.”

Ook Trouw kijkt na de verkiezingsuitslag meer naar wat er in de provinciehuizen gebeurt. Met speciale aandacht voor de formatie in de provincies Drenthe en Zuid-Holland. In Drenthe heeft BBB zo fors gewonnen dat geen partij om hen heen kan, maar in Zuid-Holland kan dat wel. Na de formaties blijft de aandacht gericht op de provincies, omdat, zoals Staps ook zegt, het nieuws over grote thema’s ook uit de provinciale hoofdsteden komt.

Randstadisme

Landelijke media krijgen geregeld kritiek omdat zij te weinig voeling zouden hebben met wat zich buiten de Randstad afspeelt. Dat heeft zelfs een naam gekregen: Randstadisme. Yael de Haan noemt daar een voorbeeld van. Zij is lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie aan de Hogeschool Utrecht en bijzonder hoogleraar Lokale Publieke Omroep aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

“Het datacentrum bij Zeewolde, dat het moederbedrijf van Facebook wilde neerzetten. Omwonenden waren tegen. Landelijke media hadden daar een grotere rol kunnen spelen. Door landelijke media-aandacht wordt de kwestie serieuzer genomen. Je ziet dat media pas over een kwestie gaan berichten als er in Den Haag beroering over ontstaat. Maar media hebben ook een signaalfunctie. Als er dan iets aan een probleem wordt gedaan, onder meer dankzij media-aandacht, is dat goed voor het vertrouwen in de journalistiek.”

Regionale media hadden al langer in de gaten wat er aan de hand was in Zeewolde. De stad in Flevoland is het gebied van De Stentor. “Wij kregen vanuit de gemeente, provincie en bevolking al signalen dat er iets speelde”, zegt hoofdredacteur Sylvia Cools. “Landelijke media pakken het op zodra de kwestie in Den Haag aan bod komt, maar wij schreven al vóór die tijd over het datacentrum.”

Kortere lijnen met bevolking

Verslag vanuit de regio's is dan ook bij uitstek een taak voor de regionale media. “Je moet begrijpen wat er leeft”, zegt Cools. De opkomst van BBB zagen Cools en haar redactie dan ook al lang van tevoren aankomen. De verbazing over die opkomst verraste haar. “Je voelde bij ons die onderstroom, dat er iets ging gebeuren en dat die partij heel groot kon worden.”

Ook lector De Haan beaamt het belang van lokale journalistiek. “Hoe klein Nederland ook is, als je niet rondloopt op een plek en met mensen spreekt, dan voel je het maatschappelijk onbehagen anders dan als je vanuit Hilversum of Amsterdam mensen gaat bellen.”

Voor landelijke media is het ondoenlijk om in elke streek van Nederland op straatniveau de voelsprieten uit te steken. Samenwerking met regionale en lokale media kan een oplossing zijn, zegt De Haan. “Je ziet dat bijvoorbeeld het onderzoeksplatform Pointer doen met hun pop-up newsrooms.” Pointer gaat dan een maand naar een stad als Ede om daar met Omroep Gelderland te praten met inwoners over wat er speelt. “Ook Follow the Money werkt samen met regionale partijen.”

Waakhond

De waakhond van de provinciale politiek, die rol was weggelegd voor de regionale media, waaronder de provinciale omroepen. Nu de provincie als bestuurslaag aan invloed wint, is het belangrijk dat de waakhond wat steviger op zijn poten staat zodat hij scherp kan letten op belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Maar er zijn zorgen over de regionale en lokale media. Er is te weinig geld en er zijn te weinig journalisten om overal de rol als waakhond van de democratie te kunnen spelen, zo is onder meer de boodschap van de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Raad voor Cultuur en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Zij pleiten voor meer samenwerking, zoals ook De Haan samenwerking als oplossing aandraagt. Dat zorgt ervoor dat landelijke media beter weten wat er in het land speelt, en lokale en regionale media kunnen met samenwerking belangrijke kwesties op de nationale agenda krijgen. “Lokale, regionale en landelijke media, je hebt ze alle drie nodig om een goede waakhond te kunnen zijn,” zegt De Haan.

