Journalist en presentatrice Clairy Polak (67) overleden

Polak was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Ze werkte onder meer voor diverse radioprogramma’s en televisierubrieken Nova en Buitenhof.

Haar debuut als presentatrice maakte Polak in 2003 bij het programma Nova. In 2006 was zij voor het eerst te zien in Buitenhof. Sinds 2011 presenteerde Polak het Human-programma Het filosofisch kwintet. Tot 2016 deed ze dat met Ad Verbrugge, later deed ze dat zonder hem, maar met een wisselende stamgast.

Op de radio was Polak te horen als presentatrice in het Radio 4-programma De klassieken. Ook Met het oog op morgen presenteerde zij, tot 1 januari 2014, en ze was de stem van het mediaprogramma Medialogica.

Polak ontving onderscheidingen als Beste radiomaker 1998, de Sonja Barend Award 2010 en in 2014 de Ere-Zilveren Reissmicrofoon.

