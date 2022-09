Jongeren lezen heus wel, but in English. Is dat erg?

Lezen jongeren dan toch? Die indruk krijg je wel bij binnenkomst van de Leidse boekhandel Kooyker. Hier hebben youngadultboeken, voor jongeren van 14 tot 18, een prominente plek gekregen. Het zijn thrillers, fantasy en veel regenboogromantiek. Bestseller is It Ends With Us van Colleen Hoover, een hetero-bouquetroman voor jonge mensen.

Opmerkelijk: de boeken op tafel zijn allemaal Engelstalig, de oorspronkelijk Nederlandse jeugdromans en vertalingen liggen in de kast erachter. Zoals Zonder titel van Erna Sassen, waarmee ze kans maakt op de titel Beste Boek voor Jongeren 2022. Ook andere Nederlandse schrijvers zijn te vinden in de kast.

Jongeren lezen inderdaad veel meer Engels dan een paar jaar geleden, zegt boekverkoopster Digna Hoogerwerf van Kooyker. Toen het boek van Hoover als een warm broodje de winkel uitvloog, besloten ze een Engelstalige youngadult-tafel in te richten en voor de promotie een TikTok-account te openen.

Omzet Engelstalige yougadultboeken verdubbeld

Niet alleen in Leiden is het Engelstalige jongerenboek populair, ook elders groeit de vraag. Volgens marktonderzoeksbureau GfK, in opdracht van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), is de omzet voor youngadultboeken tussen 2020 en 2021 gestegen van 6 naar 9 miljoen euro.

Die stijging is volledig te danken aan het Engelstalige boek: de Nederlandse jeugdroman werd namelijk nog evenveel verkocht als in 2020, in totaal voor 3 miljoen. Terwijl de omzet van Engelstalige youngadultboeken verdubbelde van 3 naar 6 miljoen.

Bij Kooyker zien ze wie er vooral afkomen op het genre. Hoogerwerf: “Het zijn meiden van 14 tot 18 jaar, met soms uitschieters naar 20 jaar oud, die in groepjes naar de winkel komen. Heel af en toe komen ze alleen en heel soms komen er jongens.”

Geïmporteerde boeken zijn goedkoper

Ook bij Mayflower Bookshop, aan de overkant van de straat, komen veel groepen meisjes binnen. In deze winkel voor Engelstalige boeken liggen de populaire titels voor jongeren eveneens bij de ingang, pal in het zicht. Veel fantasy, veel specifieke jeugdromans, maar ook enkele Engelse klassiekers die verfilmd zijn door Hollywood, zoals Jane Austens Pride and Prejudice uit 1813.

Wat verklaart de populariteit van de Engelstalige jeugdroman? Een prozaïsch antwoord luidt: de geïmporteerde boeken zijn euro’s goedkoper dan de titels van Nederlandse uitgeverijen, die aan de Wet op de vaste boekenprijs zijn gebonden. Een groot voordeel voor jongeren met een beperkt budget.

Maar ook #BookTok heeft grote invloed. In korte video’s op het sociale mediaplatform TikTok geven jongeren elkaar boekentips: het zijn de titels die bij Mayflower en Kooyker op tafel liggen. Meestal zijn de filmpjes in het Engels. Sommige BookTokkers hebben honderdduizenden volgers.

Brugfunctie naar volwassenliteratuur

Het Engels rukt al jaren op, zeker onder jongeren van de smartphone-generatie. Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat hun Engelse woordenschat verbeterde in coronatijd. Hun Nederlandse taalvaardigheid ging juist achteruit op alle terreinen: lezen, schrijven, spreken, zegt onderzoeker Niels Bakker van de stichting.

Intussen moeten jongeren voor het schoolvak Nederlands, zeker in de bovenbouw, vaak volwassenenliteratuur lezen. Youngadultboeken komen de leeslijst niet op en dat is jammer, vindt Bakker. “De stap van kinderboeken naar volwassenenliteratuur is voor velen te moeilijk. Juist youngadultboeken kunnen daartussen een mooie brugfunctie hebben, zodat ze niet afhaken bij Nederlandse literatuur.”

Dat gebeurt nu wel, vreest Bakker. Hij is voorstander van een grotere vrijheid bij de boekenkeuze voor Nederlands op school. “In Vlaanderen is er meer toegestaan, zoals naar het Nederlands vertaalde boeken. Daar is er veel minder sprake van een gebrek aan leesplezier.” Dat Nederlandse jongeren wél graag Engelse boeken lezen, vindt hij mooi meegenomen.

Uitgevers worstelen met Engelstalige trend

Boekwinkels spinnen garen bij de ‘TikTok-crowd’, hun nieuwe jonge klanten, maar Nederlandse uitgevers worstelen met de Engelstalige trend. “Normaal gesproken verkocht je honderdduizend exemplaren van De Hongerspelen, bij wijze van spreken”, zegt Myrthe Spiteri van Blossom Books, een uitgeverij die zich richt op Nederlandse lezers tussen de 15 en 25 jaar. “Nu is dat nog maar 50.000.” Ze verwijst naar de vertaling van de zeer populaire en verfilmde youngadult-reeks The Hunger Games van schrijfster Suzanne Collins.

Daardoor is er ook minder budget voor promotieactiviteiten, zegt Spiteri, zoals het bezoek van een buitenlandse auteur. “Normaal gesproken organiseerde je dat met winst. Dan kwamen allemaal lezers met het Nederlandse boek naar de schrijver toe. Nu wordt nog steeds verwacht dat je zo’n schrijver naar Nederland vliegt, maar zie je dat iedereen een Engelstalig boek heeft.” En daaraan verdient Blossom Books niets.

De verschuiving naar het Engels is slecht voor de uitgeverijen, maar dat lijkt het enige negatieve gevolg. De Nederlandse taalontwikkeling loopt door corona weliswaar achter, maar lijdt niet onder het Engels lezen. Sterker nog, het Nederlands van jongeren kan er zelfs beter van worden, zegt Roel van Steensel, hoogleraar leesgedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “De vaardigheden die je leert als je in het Engels leest, helpen je waarschijnlijk ook als je in het Nederlands leest.” Daarom juicht hij de Engelse boekenhype toe.

Liefdesperikelen en relaties

Jongeren willen lezen volgens hem, zolang een boek maar aansluit op hun persoonlijke interesses. “Veel boeken in deze trend hebben dezelfde thema’s. Genderidentiteit, bijvoorbeeld. Dat thema heb je ook in de Nederlandse literatuur.” Als voorbeeld noemt hij het recente Mijn lieve gunsteling (2020) van Marieke Lucas Rijneveld.

Maar ook veel Nederlandse boeken die al wat langer geleden zijn verschenen, gaan volgens Van Steensel over thema’s die in Engelse youngadult-literatuur populair zijn. “Jongeren lezen in young adult graag over de grote vragen van hun levensfase.” Liefdesperikelen en relaties, bedoelt hij. “Dan denk ik bijvoorbeeld meteen aan Joe Speedboot van Tommy Wieringa.”

Karlijn: (zie kader) 'Als ik de boekwinkel binnenloop, ga ik eigenlijk meteen naar fantasy in het Engels'.

Om het lezen van meer Nederlandse volwassenenliteratuur te stimuleren, adviseert Van Steensel boekhandelaren en docenten om vooral de jongeren die zich al wagen aan de Engelstalige klassiekers, enkele Nederlandse titels aan te raden. “Maar als ze plezier hebben, zou ik de ontwikkeling vooral niet afremmen. Ze lezen tenminste.”

Karlijn (16): ‘Nederlandse boeken zijn eigenlijk te echt’ “Eerst las ik fantasy in het Nederlands vertaald. Maar als ik de boekwinkel binnenloop, ga ik eigenlijk meteen naar fantasy in het Engels. “Ik ken wel mensen die Engels lezen omdat ze het cooler vinden, maar dat geldt niet voor mezelf. Omdat ik op m’n telefoon meer doe in het Engels, leest dat voor mij nu makkelijker. “Als ik een nieuw boek zoek, ga ik op Google kijken naar boeken die lijken op wat ik heb gelezen, of welke veel en goede reviews hebben. Niet echt via TikTok. “In Nederlandse literatuur vind ik de verhaallijnen minder interessant. Ze komen te veel uit het ‘echte leven’. Daardoor word ik niet echt in verhaal gezogen. Maar omdat ik zelf schrijf, vind ik het nog wel interessant om voor de leeslijst te lezen, om te zien hoe een boek is opgebouwd.”

Boekenweek van Jongeren barst los De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) organiseert van 16 tot 25 september de Boekenweek van Jongeren. Dit jaar gaat er veel aandacht naar het youngadult-genre. In het Literatuurmuseum in Den Haag opent bijvoorbeeld de tentoonstelling Back Street. Daarin maakt het jongerenpubliek kennis met de teksten van verschillende jonge, moderne schrijvers, en worden ze uitgedaagd onder meer zelf een spokenwordact te maken. Het hoofdevenement deze week is de uitreiking van het beste boek, gekozen voor en door jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud. Bij de uitreiking zijn schrijvers te gast, maar ook rolmodellen uit de literatuurwereld. De CPNB heeft dit jaar voor de rolmodellen vooral voor influencers van #BookTok gekozen.

