Jongeren kijken wél naar het nieuws, maar dan op TikTok

TikTok is de hardst groeiende nieuwsbron voor jongeren. Veel journalistieke media springen daarop in en vinden daarbij nieuwe vormen voor hun verhalen.

Als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg maar naar Mohammed. Hetzelfde principe lijkt op te gaan voor jongeren en journalistiek.

Wie kijkt naar traditionele maatstaven, zoals de kijkcijfers van het NOS Achtuurjournaal, kan denken dat de jeugd niet geeft om nieuws. Volgens Stichting KijkOnderzoek is slechts 9 procent van de kijkers jonger dan 35. Een deprimerende gedachte als je hoopt dat de volgende generatie zich bekommert om wat er in de wereld gebeurt. Maar het is slechts het halve verhaal; meer dan 80 procent van diezelfde leeftijdsgroep volgt wel nieuws via sociale media, zo blijkt uit marktonderzoek van Newcom.

Facebook was jarenlang hét sociale medium om het nieuws te volgen. Maar dat is langzaam aan het veranderen. De afgelopen twee jaar daalde het percentage jongeren dat Facebook (of Twitter, YouTube of Whatsapp) voor nieuws gebruikte. Ondertussen is TikTok de snelst groeiende nieuwsbron voor 18 tot 24-jarigen, toont onderzoek van persbureau Reuters in twaalf landen waaronder Duitsland, de VS en Australië.

Journalistieke media gaan sociaal

Geen wonder dus dat veel journalistieke media zich op die platformen begeven. De NOS won vorig jaar al een sociale-mediaprijs met zijn succesvolle kanalen op YouTube en Instagram, waar de nieuwsorganisatie haar berichten verpakt in toegankelijke filmpjes met prikkelende koppen als ‘James gooide 180 miljoen in bitcoins per ongeluk weg’ en ‘Hoezo heeft Nederland een watertekort?’

Minder mensen weten dat hetzelfde concept ook succesvol is op TikTok, waar het kanaal NOS Stories 300 duizend volgers en 11,4 miljoen likes heeft. Het Chinese sociale medium staat bij veel mensen nog steeds bekend als een platform voor kinderen die dansjes doen en liedjes playbacken. Dat is dan ook hoe TikToks voorganger, Musical.ly, ooit begon.

TikTok wordt volwassen

Maar sinds dat medium vijf jaar geleden werd overgenomen door het Chinese bedrijf ByteDance en verder door het leven ging als TikTok, is het kinderlijke er steeds meer afgegaan. Het merendeel van de gebruikers is weliswaar onder de 35, maar wel volwassen. Hun interesses lopen uiteen van kookvideo’s, tot comedysketches, tot kwaliteitsjournalistiek. En in al die behoeften wordt voorzien.

In Nederland is de NOS tot nu toe een van de weinige nieuwsorganisaties die zich op TikTok hebben gestort − niet alleen met NOS Stories maar ook met het Jeugdjournaal. Nu.nl is ook op het platform actief, maar kranten zijn er nog amper te vinden. Hoewel Trouw, de Volkskrant en Het Parool allemaal een TikTok-account hebben, plaatsten ze er nog geen berichten op.

Internationaal is het een ander verhaal. Van Die Zeit tot Le Monde en The Guardian, ze zitten allemaal op TikTok met video’s die per stuk duizenden tot honderdduizenden keren worden bekeken. Maar weinig kranten kunnen tippen aan The Washington Post: anderhalf miljoen volgers, 63 miljoen likes en soms miljoenen kijkers voor een enkel filmpje.

Nieuws in een trendy jasje

De TikToks van The Washington Post variëren van ludiek tot ernstig, maar bevatten bijna altijd humor. In een filmpje van de Post zet een jonge man de symptomen van apenpokken op een rijtje, dansend in een apenpakje op het Wham!-nummer Wake me up before you go-go (260 duizend keer bekeken). In de reacties bedanken mensen de krant voor het delen van deze informatie met een jonge generatie.

In een andere video doen een man en een vrouw een gek dansje over de redactie van de krant (600 duizend weergaven). Als een soort krabben schuifelen ze langs een muur met een bloedserieus citaat: ‘De waarheid, hoe erg ook, is op de lange termijn nooit zo gevaarlijk als een leugen.’

De muziek onder de video’s wordt niet toevallig uitgekozen. Het zijn liedjes die op dat moment populair zijn op het platform. Dat is belangrijk, want TikTok toont je niet per se filmpjes van mensen en media die je volgt, maar vooral filmpjes die je volgens het algoritme leuk zou kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat je eerder een video met hetzelfde muziekje leuk vond.

Het gevolg voor de gebruiker: je moet een poosje actief zijn op TikTok voordat het algoritme precies weet wat je leuk vindt. Tot die tijd kan het een frustrerende ervaring zijn. En de makers, die moeten voortdurend inspringen op de laatste trends. Ook een 145 jaar oude krant dus.

Washington Post TikTok Guy

Het Amerikaanse medium dankt het succes op TikTok voor een groot deel aan videomaker Dave Jorgenson, die op Twitter door het leven gaat als ‘Washington Post TikTok Guy’. Hij werd in mei 2019 de eerste TikTokredacteur van de krant en verschijnt nog steeds bijna dagelijks in een video waarin hij met zichzelf of iemand anders een komische dialoog aangaat over het een of ander.

Eind 2021 kwamen er nog twee redacteuren bij, Carmella Boykin en Chris Vazquez, beiden journalisten met tv-ervaring. Die ervaring is handig, want ze moeten dagelijks praten, dansen en acteren voor de camera. De filmpjes ogen niet als dure tv-producties, ze worden opgenomen met een smartphone, rechtop, als een breedbeeld-tv op z’n zij. Maar ze zijn wel vlot en vermakelijk.

Daarmee wijkt hun toon op TikTok sterk af van het serieuze karakter van de rest van de krant. Begrijpelijk, als je de aandacht van een jong publiek wil vasthouden tussen talloze andere vliegensvlugge video’s. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo maakte Washington Postverslaggever Joyce Koh een reeks serieuze TikToks vanuit Oekraïne. Die zijn iets minder populair dan de lollige sketches, maar maakten wel veel emotionele reacties los.

Nederlandse factchecker Marieke Kuypers

Ook in Nederland zijn er uitzonderingen op de regel dat TikTok snel en grappig moet zijn. Zoals de Nederlandse journalist Marieke Kuypers. Zij deed in het verleden onder meer sociale media voor de NOS, maar werd bekend als factchecker op haar eigen TikTokkanaal. Daar is behoefte aan, want op het sociale platform barst het van de desinformatie.

In een filmpje uit mei onderzoekt Kuypers het TikTokgerucht dat er wormen in Buenos-repen zitten. Eén video waarin dit werd beweerd was al een half miljoen keer bekeken, maar Kuypers wijst erop dat de maker nergens in één shot laat zien hoe die de Buenos openmaakt. Je ziet eerst een intacte Buenos en dan eentje die al open is, waar de worm dus in kan zijn gestopt. Bovendien ziet de worm eruit als een gedroogde meelworm die je makkelijk als voer bij een dierenwinkel kunt kopen.

Om het juiste publiek te bereiken, gebruikte Kuypers hashtags als #Buenos en #worm. In eerdere video’s ontkrachtte ze de nepbeelden van de #oorlog in #Oekraïne en een heleboel complottheorieën rond de coronamaatregelen.

‘Bewijzen is niet genoeg’

Kuypers wil niet alleen bewijzen dat nepnieuws nep is, zei ze in mei tegen online medium Villamedia. “Want dat is niet genoeg. Een overtuigende factcheck laat ook zien hoe je erachter bent gekomen dat iets nepnieuws is. Ik ga dus ook handvatten geven, zodat kijkers mijn check zelf kunnen nadoen.”

Veel toeters en bellen heeft ze daar niet bij nodig. Op de achtergrond van haar video’s zijn wel wat plaatjes en bewegende beelden te zien, maar het draait vooral om Kuypers die een verhaal zit te vertellen.

Ook opvallend is dat haar filmpjes vaak een minuut of zelfs drie minuten duren − veel TikTokkers blijven binnen de vijftien seconden uit angst dat ze anders je aandacht verliezen. Toch kijken vaak honderdduizenden mensen (en soms zelfs miljoenen) naar haar berichten.

In mei werd bekend dat Kuypers ook factchecks ging maken voor onderzoeksjournalistiek programma Pointer. Op hun YouTubekanaal was ze de afgelopen maanden te zien in video’s van zo’n tien minuten waarin ze praat over aliens op TikTok, duivelse rituelen bij concerten en andere complottheorieën. Deze video’s zijn enkele tienduizenden keren bekeken.

Groter is niet altijd beter

Online is nieuws van een grotere organisatie dus niet per se succesvoller dan dat van een individuele journalist. Sterker nog, Kuypers krijgt per video gemiddeld een stuk meer likes en reacties dan de NOS met hun TikToks. Veel van die reacties zijn bedankjes van mensen die haar duidelijk als een betrouwbare bron zien.

Zo reageerde iemand op een video over een controversiële complottheorie rond het World Economic Forum (WEF): ‘Weet je dat ik geen wappie ben maar me wel zorgen maakte om dat WEF-verhaal. Fijn dat je alles goed uitlegt.’ Een ander zei onder hetzelfde filmpje: ‘Ik als trotse wappie moet zeggen dat je mij echt helpt met wat rustiger te zijn.’

Veel mensen vragen haar in de commentaren ook om andere onderwerpen te factchecken. Een deel van haar berichten is uit zulke verzoeken voortgekomen. Interactie met het publiek is dus een belangrijk onderdeel van haar kanaal.

Publieksinteractie kan giftig zijn

In die interactie is Kuypers niet uniek. Andere journalistieke kanalen zoals NOS Stories en The Washington Post gaan ook onder hun video’s met kijkers in gesprek. Ook de NOS heeft weleens filmpjes gemaakt over onderwerpen waar veel kijkers naar vroegen.

Een keerzijde van al die interactie is dat er ook desinformatie in de reacties sluipt. Voor iedere kijker die Kuypers bedankt voor haar factcheck, is er een aantal dat haar beschuldigt zelf onderdeel van het complot uit te maken. En onder video’s van The Washington Post reageren ook mensen die weinig op hebben met de ‘leugens’ van de ‘mainstream media’.

Wat dat betreft is het net als bij ieder ander sociaal medium. Nieuws en nepnieuws bestaan er naast elkaar en boksen tegen elkaar op. Het verschil met andere platformen zit vooral in de vorm. Gewoon een linkje naar een artikel delen, zoals op Facebook of Twitter, heeft geen zin op een videoplatform als TikTok. Een fotootje erbij (Instagram) volstaat evenmin.

Televisiezenders als RTL, BBC News en CNN kunnen op TikTok gewoon fragmenten van hun programma’s delen en doen dat dan ook volop. Maar een krant als The Washington Post creëert er een geheel nieuwe vertelvorm. Wie weet, misschien moet Trouw er op een dag ook aan geloven.

Lees ook:

Zitten we in een desinformatiepandemie?

Na twee jaar pandemie lijkt corona voorlopig over z’n piek heen. Maar nepnieuws en complottheorieën blijven onverminderd rondgaan, met de oorlog als nieuw thema. Het lijkt erop dat we met desinformatie moeten leren leven.