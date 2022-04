Jongeren kijken niet naar het journaal, maar wél naar Arjen Lubach. En dat is te verklaren

Zijn nieuwe avondshow loopt zo goed, dat komiek Arjen Lubach gerust een week vrij kan nemen. Het succes komt mede door zijn populariteit onder jongeren. Normaal kijken zij bijna geen tv, waarom nu wel?

Je moet maar durven: een maand na de start van je nieuwe tv-programma aankondigen dat je een weekje met vakantie gaat. Maar De Avondshow met Arjen Lubach kan zich wel wat veroorloven. De afgelopen maand stond de satirische actualiteitenshow steevast in de top vijf van populairste programma's op televisie, met gemiddeld bijna 1,4 miljoen kijkers.

Iedere maandag tot en met donderdag ziet dat miljoenenpubliek de komiek ingaan op de actualiteit. Ajax en Oekraïne, verkiezingen en vogelgriep, het komt allemaal voorbij in het programma dat – net als zijn wekelijkse voorganger Zondag met Lubach – geïnspireerd is op Amerikaanse late-night-shows.

En dat levert niet alleen véél kijkers op, het trekt ook een opvallend jóng publiek. Zowel onder tieners als jongvolwassenen tot 35 jaar is Lubach stukken populairder dan veel andere tv-programma’s, blijkt uit kijkcijfers. “Het is bijzonder dat De Avondshow goed scoort onder jongeren”, vertelt Guus van der Salm van Stichting KijkOnderzoek. “Want mensen onder de 35 jaar kijken heel weinig tv.”

Avondshow Stand-ups Arjen Lubach heeft een week vrij genomen, en in zijn afwezigheid laten acht stand-upcomedians van maandag 4 tot en met donderdag 7 april zien wat ze in huis hebben. Iedere avond vanaf 22:10 zijn er twee komieken te zien vanuit Lubachs studio. Op Instagram noemen de programmamakers de speciale uitzendingen Avondshow Stand-ups. Ze beloven een ‘mix van oude rotten en beloftes voor later’. De line-up bestaat uit Pieter Derks, Hans Sibbel, Glodi Lugungu, Raoul Heertje, Kim Schuddeboom, Tim Fransen, Alex Ploeg en Serine Ayari.

Op televisie is 17 procent van Lubachs kijkers jonger dan 35. Dat klinkt misschien niet als veel, maar een jaar geleden was dat bij Op1 op dezelfde zender en hetzelfde tijdstip 7 procent. Bij het achtuurjournaal van de NOS is het percentage 9. Via YouTube kijken relatief gezien nog veel meer jongeren: twee derde van de mensen die daar naar De Avondshow kijken is beneden de 35, van wie de helft zelfs jonger dan 25 is.

Jongeren vinden nieuws nog te droog en saai

Voor Mark Boukes, satirespecialist aan de Universiteit van Amsterdam, komen de cijfers niet als een verrassing. “Uit studie na studie blijkt dat jongeren meer aandacht hebben voor satire dan voor journalistiek. De theorie is dat mensen tot hun dertigste qua ontwikkeling nog tussen kind-zijn en het ‘saaie’ volwassen leven in zitten. Ze willen betrokken zijn bij wat er in de wereld speelt, maar vinden nieuws nog te droog en saai. Satire is een perfecte overbrugging.”

Ondertussen zijn jongeren hun wereldbeeld nog aan het vormen, zegt Boukes. “Oudere mensen weten ongeveer waar ze politiek gezien staan, maar jongeren bewegen makkelijker van links naar rechts. Satire zoals die van Lubach bevat vaak een mening; iets is goed of slecht. Daar kunnen jongeren het mee eens zijn of juist niet. In beide gevallen helpt het ze een oordeel te vormen, meer dan het gewone nieuws met hoor en wederhoor dat doet.”

Voor één onderzoek liet Boukes mensen kijken naar het journaal of een LuckyTV-item gebaseerd op hetzelfde onderwerp. “Er waren duidelijk verschillen tussen de mensen jonger dan dertig en mensen ouder dan vijftig. De jongeren keken met veel meer concentratie naar het satirische item, terwijl de ouderen juist meer aandacht voor het journaal hadden. Een ander onderzoek uit 2018 bevestigt dat jongeren emotioneel meer door satire geraakt worden dan oudere mensen.”

Geloofwaardiger dan de NOS

Daarom kan satire volgens Boukes een goede entree zijn naar de wereld van ‘serieus nieuws’. “Lubach kan jongeren beïnvloeden, maar ze zijn echt niet zo dom dat ze alleen maar zijn mening overnemen. Uit het hele veld van de communicatiewetenschap blijkt dat mensen niet zo makkelijk te sturen zijn.”

“Tegelijk probeert Lubach ook genuanceerd en feitelijk te zijn. Natuurlijk is de NOS neutraler, maar we weten uit onderzoek dat jongeren een neutrale toon juist ongeloofwaardig vinden. Jongeren krijgen tegenwoordig veel mediawijsheid op school. Ze zijn getraind om nepnieuws te herkennen, maar kijken daardoor ook kritischer naar betrouwbare journalistiek dan vorige generaties.”

Jongeren over De Avondshow met Arjen Lubach Luc van ’t Slot, 23 jaar “Wat me aanspreekt aan De Avondshow is de manier waarop die is vormgegeven. Dat is gewoon top. Je wordt soepeltjes van het ene naar het andere onderwerp geleid. Daardoor verveel je je niet snel. Lubachs kracht is het amusant maken van, nou ja, alles. Hij zou een item over – weet ik veel – fotosynthese nog twintig minuten lang interessant kunnen houden. En de grappen in dat item zijn dan net zo leuk als zijn grappen over de olympische spelen of iets dergelijks. Het maakt niet uit welk onderwerp hij pakt, als hij het brengt wordt het altijd leuk. Ik kan het niet elke dag live volgen, maar ik kijk het wel vaak terug op mijn mobiel. Vier dagen in de week is misschien ook wel wat veel. Wat dat betreft was het oude Zondag met Lubach wel wat gemakkelijker bij te houden.”

Luc van ‘t Slot, 23 jaar

Jori, 16 jaar “Het allerleukste vind ik de artiesten die in De Avondshow komen. S10 en Froukje enzo, dat zijn echt mijn idolen. Maar ik kijk altijd het hele programma en ook de geheugentrainer op NPOStart. Het is wat laat, maar ik blijf er bijna altijd voor op. Terugkijken vind ik niet zo leuk, want ik volg veel fanaccounts en kom dus op sociale media al snel een spoiler tegen.” “Ik leer heel veel van Lubach. Zo’n item over de ‘pechgeneratie’ bijvoorbeeld, dat vond ik heel interessant. Zelf ben ik daar niet per se onderdeel van, maar toch herken ik het als ik om me heen kijk. Mijn moeder vindt de show minder leuk, sommige grapjes vindt ze niet kunnen. Maar zij is wat ouder, dus misschien is dat een generatiedingetje. Ik heb er zelf ieder elk geval niet zo’n last van.”

Jori, 16 jaar

Jurre Lam, 19 jaar “Ik vind dat De Avondshow met Arjen Lubach het dagelijks nieuws op een nieuwe, creatieve manier brengt. Ik moet er wel aan toevoegen dat de gasten die dagelijks langskomen toch een beetje op me overkomen als ‘tijdvulling’. De interviews zijn niet altijd even bijzonder en vaak een beetje vlak.” “Ook hoor ik wel eens dat mensen de show zien als vervanging van het nieuws. Zelf zie ik het meer als enkel een aanvulling op het nieuws. Maar vooral een rubriek als die met Diederik Smit over sport... ‘De Avondshow sportstudio’ vind ik bijvoorbeeld erg leuk! Ze lichten de sport goed uit en geven goed weer van wat er gebeurd is in het afgelopen sportweekend.” “Dat ze op dagelijkse basis zo’n goed script kunnen schrijven met goede grappen én goede research op journalistiek vlak, is wel echt top.”

Jurre Lam, 19 jaar

Lees ook:

Zondag met impact

Het satirische tv-programma Zondag met Lubach had met zijn items regelmatig veel politieke impact. Trouw nam zes van die items onder de loep: hoe doet Lubach het precies?