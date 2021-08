Jonge klassieke musici zijn evengoed helden, net als hun sportende leeftijdgenoten

De zomer, zelfs een verregende, is voor de jeugd. Niet voor de festivaljeugd helaas, omdat grote modderpoelevenementen nog steeds niet zijn toegestaan. Tegen het veronderstelde meten met twee maten van de overheid – voetbal en Formule 1 mogen wel – wordt vandaag in vijf steden gedemonstreerd. Maar er is ook nog ‘andere’ jeugd. Jonge mensen die zich met hart en ziel inzetten voor klassieke muziek in een ‘verregend’ klimaat waar zij niet als helden worden gezien, en hun sportende leeftijdgenoten wel. En dat terwijl excelleren in klassieke muziek toch ook topsport is.

De vele jeugdorkesten lieten deze zomer weer triomfantelijk van zich horen. Een prachtig nieuw initiatief is Concertgebouworkest Young. Jongeren uit 27 verschillende landen kwamen de afgelopen weken samen, om zich onder de hoede van gearriveerde orkestmusici te bekwamen in het samenspel. Een voortvloeisel uit het Side by Side-project, waarin het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) een tournee maakte langs alle 27 EU-landen en in elk land één programmaonderdeel samenspeelde met jonge musici van daar. Ik mocht ooit zelf mee op zo’n tournee naar Bulgarije en Malta en ervoer de magie aan den lijve als een jong, schuw hoboïstje plaatsnam naast zijn idool en al snel opgenomen werd in die klassieke topsportwereld.

Naakt en spectaculair naar de hel

Donderdagavond waren de jonge musici te horen in het Concertgebouw. Alleen die plek al zullen zij nooit meer vergeten. Onder leiding van Daniel Harding speelde het orkest eerst een Venetiaanse stereo-canzona van ­Giovanni Gabrieli voor twee keer vijf koperblazers. In Con Brio van Jörg Widmann konden ze losgaan, om zich vervolgens mooi dienstbaar op te stellen voor meesterpianist Paul Lewis in het Vierde ­pianoconcert van Beethoven. Vanavond speelt het orkest nog eenmaal, in Keulen. Harding is daar uiteraard weer bij, zoals hij vaak opduikt deze maand. Je zou er bijna wat van denken. Hij zal ook de Opening Night op de Dam dirigeren. En hij begeleidt het KCO op tournee naar Jurmala, Luzern, Berlijn, Ljubljana en Boekarest. Dit jaar geen optreden van het orkest in Salzburg.

Op die Salzburger Festspiele was de nieuwe productie van Mozarts Don Giovanni van Romeo Castellucci en Teodor Currentzis the talk of the town. En ver daarbuiten. In de Duitse pers ontstond een ware polemiek over maestro Currentzis. Voor de een is hij een charlatan, voor de ander een genie. In twee grote Currentzis-profielen in Der Spiegel en de Süddeutsche Zeitung stonden de schrijvers lijnrecht tegenover elkaar. Heerlijk! Die heftige polemiek rondom de dirigent maakt duidelijk hoe geniaal hij is. Niet sinds de opkomst van Nikolaus Harnoncourt is er zo veel ophef geweest over de manier waarop je Mozart interpreteert. Harnoncourts Mozart-symfonieën bij het KCO in Amsterdam sloegen in als een bom, en er werd schande van gesproken. Currentzis overkomt nu iets vergelijkbaars.

Deze Don Giovanni kunt u nog een tijd gratis zien op de site van ArteConcert. Oordeelt u zelf. Ik was gevloerd. Door Currentzis en zijn magnifieke orkest, maar ook door de associatieve beeldenstorm van Castellucci. Uiteindelijk beoogt de productie duidelijk te maken dat in elk van ons een Don Giovanni schuilt, die hier naakt en spectaculair naar de hel gaat. De stenen gast uit het verhaal verandert de Don eveneens in steen, en ook alle andere personages verstenen. Muzikaal en scenisch voltrekt zich hier een wonder. Op een vraag over het vermeende happy end antwoordde de festivaldirecteur gevat: “Ik zou met niemand van deze personages de volgende ochtend graag aan het ontbijt verschijnen”.