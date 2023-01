Jonge artiesten moesten creatief zijn in coronatijd, en dat merk je op Noorderslag

Na twee digitale corona-edities werd het popmuziekjaar weer op traditionele wijze geopend tijdens een uitverkocht Eurosonic Noorderslag (ESNS). De rol die video speelde voor poptalenten tijdens de twee jaar durende winterslaap, is terug te zien bij de optredens van het showcasefestival.

“Mag ik je handtekening?” staat er op het zelfgemaakte bord dat een meisje van een jaar of negen vasthoudt. Ze heeft een grote koptelefoon op en staat glunderend naast haar moeder vooraan bij het optreden van zangeres Katie Koss.

Ze is niet het enige kind dat vanavond op Noorderslag door de gangen van zalencomplex de Oosterpoort struint. De verjongingskuur die het talentenfestival enkele jaren terug inzette lijkt zijn uitwerking te hebben gehad. Dat betekent minder rock en meer hiphop en pop. Talloze tieners, vaak vrouw en met de mobieltjes in de hand voor selfies en video’s voor de socials, mengen zich tussen het traditionele bezoekerspubliek van dertigers, veertigers en vijftigers.

Fans van zangeres Bente schreeuwen mee met haar liedjes. Beeld ANP

Ze staan opvallend vaak vooraan bij de jonge vrouwelijke artiesten die in de coronacrisis opkwamen. Bij Bente bijvoorbeeld, die in de lastige Entreehal haar gevoelige Nederlandstalige luisterliedjes met ogen dicht zingt en met subtiele lichaamstaal de aandacht weet vast te houden. Of bij Maxine, een uur eerder op datzelfde podium met catchy popliedjes voor een heupwiegend publiek.

Een andere jonge popzangeres, festivalopener Katie Koss, wist afgelopen jaar op een meer traditionele manier publiek te bereiken: via de ouderwetse tv. De singer-songwriter trad op tijdens de Giro555-inzamelingsactie voor haar geboorteland Oekraïne en zag haar bekendheid groeien. Terwijl het publiek binnendruppelt probeert ze met sensuele, jazzy popliedjes mensen te boeien.

Short form video

Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal digitaal onderlegd zijn en internet gebruiken om fans te winnen en binden. Een uitkomst in de afgelopen twee jaar, toen artiesten niet door middel van optredens een fanschare konden opbouwen. Internet, en met name short form video, bood een uitkomst. Niet op televisie – er is nauwelijks popmuziek op tv, en wat er is, is gereserveerd voor reeds bekende artiesten – maar op platforms als YouTube, Instagram en TikTok.

Het effect daarvan is zichtbaar op Noorderslag, dat een barometer van de Nederlandse live-popmuziek wil zijn en waar jong talent zich in de kijker speelt van publiek, pers en muziekprofessionals. ZEP bijvoorbeeld, die in de vluchtige foyer een drumclinic in de vorm van een optreden geeft. De drummer scoorde de afgelopen paar jaar miljoenen views op TikTok met video’s waarin hij op inventieve wijze speelt met ritmes en geluiden, maar heeft nog nauwelijks als soloartiest opgetreden. Met hulp van twee vocalisten, een drumstel, basgitaar, percussie-instrumenten en elektronische apparatuur waarmee hij zichzelf samplet en loopt stort hij vol energie live gespeelde beats over het publiek uit. Gedanst wordt er nauwelijks, gefascineerd gekeken naar zijn handelingen wel.

Achter The Jordan gaat Caroline van der Leeuw schuil, beter bekend als Caro Emerald. Het loslaten van het concept Caro Emerald werkt als een bevrijding voor Van der Leeuw, maar maakt het visueel minder opvallend. Muzikaal zit het echter goed in elkaar en is het een stuk spannender en verrassender.

Rapper en producer Babs stuitert over het podium. Beeld ANP

Energiek

Minder ervaren maar veel energieker is het optreden van Babs. Deze rapper en producer is een echte blikvanger met haar zwart-witte haar en felgekleurde outfit. Als een stuiterbal springt ze over het podium, bijgestaan door een drummer, toetsenist en mede-vocalist. Sympathiek en amusant, maar het geluid verdrinkt in diepe bassen waardoor haar maatschappijkritische teksten over feminisme en genderongelijkheid verdrinken. Wat te horen is klinkt veelbelovend, al mist nog een echte hit die iedereen kan meezingen.

Ook vol op de bas: rapper Brunzyn. Ook hij weet een jong publiek te boeien, maar hier zijn het de jongens die bouncen en een moshpit vormen op de maagomkerende hiphopbeats. Alsof dat nog geen reclame genoeg is, haalt de Rotterdammer bij zijn laatste liedje een vlag tevoorschijn waarop staat ‘boek mij’, inclusief e-mailadres.

Het optreden van de jonge Friese rapper Joost: een antiheld die zichzelf constant op de hak neemt. Beeld Siese Veenstra

Ook zijn goede vriend Joost roept op tot meer optredens. Dat hoeft niet, want zijn optreden is al één grote reclame. Voor McDonalds, waarvan het logo op het podium staat, maar ook voor zichzelf. Tijdens zijn vermakelijke optreden wisselen zelfspot, verdriet en euforie elkaar soms zelfs binnen één liedje af. De jonge Friese rapper is een echte antiheld, die zichzelf constant op de hak neemt, ondertussen verhaalt over zijn laatste vakantie met zijn overleden ouders en moeiteloos het publiek bespeelt. Knap, maar ook fris, aangrijpend en buitengewoon vermakelijk.

Breekbaar

Van een heel andere orde, maar ook heel goed: Pitou. De singer-songwriter nam de tijd om haar geluid te ontwikkelen. Dat betaalt zich terug in een set waarin ze prachtig en breekbaar haar folky liedjes zingt. Deze worden jazzy ingevuld door haar begeleidingsband, waarin de saxofonist positief opvalt met subtiel spel. Dat ze al op buitenlandse aandacht mag rekenen, is geen toeval.

DI-RECT won de Popprijs van 2021 en gaf een verrassingsoptreden op Noorderslag. Beeld ANP / ANP

Gitaarrock was er ook. Van Marathon bijvoorbeeld, een Amsterdams trio dat met vuige eighties postpunk de marathonzaal in vuur en vlam zette en deze zomer ongetwijfeld op veel festivals te zien zal zijn. Of FIEP, de band rond zangeres en gitariste Veerle Driessen die met maar liefst vijf bandleden vol op de gitaar ging met gejaagde jaren negentig rock. Nusantara beat, een gelegenheidsband bestaande uit verschillende bekende muzikanten met Indonesische achtergrond die een te gekke set vol Indorock uit de jaren zestig en zeventig spelen. En DI-RECT natuurlijk, dat het verrassingsoptreden inhaalde dat ze vorig jaar als winnaar van de Popprijs niet konden geven. Zo voelde corona heel ver weg, maar was de invloed toch vier dagen lang voelbaar tijdens ESNS.

Female empowerment De blik op geestelijk welzijn was bij opmerkelijk veel artiesten een terugkerend thema bij ESNS, van Bente en Joost tot S10 en Katie Koss. Een ander thema, female empowerment, komt ook bij die laatste terug. Zo introduceert ze haar liedje Little did I know met de woorden dat ze als meisje leerde haar borsten te bedekken en benen gesloten te houden om waardering van mannen te krijgen. Ook rapper Babs spreekt zich uit over genderongelijkheid in een liedje als Bennie Boos. Op veel festivals is genderongelijkheid terug te zien op de podia. ESNS, dat een voorbeeldfunctie wil hebben voor andere festivals, probeert een gelijke verdeling te programmeren van vrouwelijke en mannelijke artiesten. Het slaagt daar zo goed in dat je zonder er bij stil te staan minstens zo vaak bij vrouwelijke artiesten staat als bij mannelijke.

Goldband Winnaar van de Popprijs is Goldband. Er was de afgelopen dagen veel ophef over de Haagse groep, nadat zanger Milo Driessen gefilmd werd terwijl hij tijdens een optreden cocaïne leek te gebruiken. Na het winnen van de Popprijs gaf Driessen toe dat het cocaïnegebruik op het podium ‘niet slim’ was geweest. De jury van de belangrijkste prijs in de Nederlandse popmuziek verkoos Goldband boven andere gegadigden als Antoon, Maan, Froukje, Eefje de Visser en S10 omdat Goldband “afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek (heeft) gemaakt als soundtrack van de postcoronatijd, met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars.” Tijdens het optreden na de uitreiking maakt de Haagse groep een grap over het voorval en speelt ook gewoon hun liedje Witte Was, met de regel ‘waarom is coke zo fucking duur?’. Indierockgroep Personal Trainer ontving het Pop Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Lees ook:

De stukadoors uit Den Haag blaken van zelfvertrouwen na succesvol festivaljaar

Goldband bestaat pas drie jaar en speelt nu al alle zalen plat. Het Haagse poptrio is zelf helemaal niet verbaasd over het succes: ‘Het heeft vanaf het begin logisch gevoeld’.

‘Popmuzikanten moeten drie keer zoveel verdienen’

Een eerlijke prijs is voor beginnende en opkomende popmuzikanten niet haalbaar. De overheid, publiek en organisaties als Buma/Stemra zouden bij moeten springen.