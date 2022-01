Johnny de Mol legde zichzelf op het hakblok: zagen we gêne of zagen we een genie?

Tja, dan kon ik gisteren wel beweren dat ik Voice-gate verder links zou laten liggen totdat donderdag Boos met alle onthullingen komt, maar maandagavond beleefde Nederland de bizarste tv-avond van de eeuw vanwege het schandaal. Met als hoogtepunt de nederigheid van Johnny de Mol in zijn eigen talkshow HLF8. Althans: zagen we gêne of zagen we een genie?

Johnny de Mol trapte het nieuwe seizoen van zijn vorig jaar kwakkelend gestarte talkshow af met een statement dat je op het puntje van de bank bracht. Met een grauw gezicht stond de bedremmelde zoon van John en neefje van Linda voor de camera. Hij kon niet anders dan Het Onderwerp benoemen. Waarbij hij duidelijk zo snel mogelijk in ons kamp terecht wilde komen, het kamp van neutrale kijker die zich op een afstandje afvraagt: wat is hier toch allemaal gebeurd?

Johnny liet zich daartoe interviewen door tafeldame Catherine Keyl en gast Erik Dijkstra, en ze mochten vragen wat ze wilden. Maar als een goed getrainde De Mol bleef hij toch in controle. Hij liet wel veel, maar niet het achterste van zijn tong zien. Ik moest meteen denken aan het Zomergasten-interview met Linda de Mol, waarin je ook voelde dat ze zichzelf permanent monitorde: hoe kom ik over, wat zien ze nu van me? En nooit te persoonlijk werd.

‘Ongelooflijke klootzak’

Over zijn ‘aangewaaide oom’, zoals hij Linda de Mols inmiddels gewezen partner Jeroen Rietbergen losjes omschreef, kon Johnny duidelijk zijn. Deze bandleider-met-de-losse-handjes was een ‘ongelooflijke klootzak’ en ‘een lul-de-behanger’. Al moest hij erbij zeggen dat ‘we natuurlijk wel van hem houden’. De interviewers vroegen niet wie hij hier met ‘we’ bedoelde. Wel probeerden ze uit te diepen wat Johnny weet van de rol van zijn vader. Heeft Johnny zijn vader hierover uitgehoord?

Dat was een brug te ver. Waarschijnlijk een juridische brug. Johnny bleef aan de veilige kant, alsof hij echt niet veel meer weet dan wat wij allemaal kunnen opmaken uit de verklaring die zaterdag door Rietbergen is verstuurd. “De leidinggevenden wisten ervan. Dat hebben we kunnen lezen, dus ik neem aan mijn vader ook.”

Tegelijkertijd sprak Johnny wel heel concreet over ‘de dame’, blijkbaar een belangrijk slachtoffer waarmee toentertijd een deal is gemaakt. Voor mij een nieuw geluid, maar er werd niet op doorgevraagd.

Getackeld

Al met al kan Johnny tevreden zijn. Hij heeft per eerste mogelijkheid het onderwerp getackeld, het vragenvuur overleefd en zijn kijkers getrakteerd op een uniek stukje televisiegeschiedenis.

En toen moest de rest van de avond nog komen, waarin in alle praatprogramma’s het onderwerp ter tafel kwam, en citaten en fragmenten uit de andere shows meteen werden geanalyseerd. Hilversum had even geen pandemie, geen buitenland, geen buitenwereld nodig om uren en uren te blijven praten. Met als schunnig dieptepunt een terugkrabbelende Albert Verlinde in SBS Shownieuws, dat het helemaal niet zijn bedoeling was geweest om Humberto Tan te beschuldigen, toen hij zondag Tans vermeende vrouwenjacht benoemde. Tuurlijk, Albert – kijk het fragment zelf nog maar eens terug, jongen.

‘De winnaar’

Het productieteam van Beau was ‘de winnaar’ van de avond omdat het twee jonge Voice-kandidates bereid had gevonden om in deze RTL-show te praten over wat hen was overkomen. Eindelijk de kern van de zaak. Het was zeker van zangeres Nienke Wijnhoven absoluut dapper om te vertellen hoe ze als argeloos meisje werd overrompeld door Rietbergen, zodat hij haar stiekem kon bevoelen.

Kleine duistere momenten, die nu leiden tot een enorm sneeuwbaleffect. Voor donderdag blijft de lawinewaarschuwing van kracht.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.