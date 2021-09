Johnny de Mol is klaar voor ‘talk’ en ‘show’, maar talkshow is een moeilijker vak

Maandag schonk ik mijn geduld aan Johnny de Mol met zijn nieuwe talkshow HLF8 op SBS6. Ik werd op de proef gesteld – tjonge, wat is het tempo laag in dat tafelgesprek.

Een item over de eindigende anderhalvemetersamenleving leverde te lange, bekende verhalen over huidhonger en depressie op. Politiek verslaggever Frits Wester mocht inbrengen wat hij wilde over de viering van zeventig jaar televisie – van de serie Floris via het vakmanschap van Mart Smeets naar de dood van Pim Fortuyn. En mbo-docent Kirsten Cuppen (37), in de race voor de Global Teacher Prize 2021 van een miljoen dollar, vertelde over haar talentenpaspoort.

Het was aardig maar kabbelend allemaal, op het meer gefocuste interview met oud-wielrenner Michael Boogerd na over zijn paniekaanvallen. Blijkt dat een op de drie mensen die heftige angstmomenten hebben, zei een psycholoog aan tafel. Johnny sprak dan ook zijn ‘enorm grote bewondering’ uit voor Boogerds openheid, maakte verbaal ‘een diepe buiging’ en vroeg de studio om ‘een heel groot applaus’.

Routinier

Ik snap dat vader John de Mol hem rijp achtte voor een eigen talkshow – met de nadruk op ‘talk’ en ‘show’. Johnny gedraagt zich naturel, gooit geregeld wat persoonlijks in de gesprekjes, cultiveert de emotie; je kunt merken dat hij een televisieroutinier is en al vaker interviewprogramma’s heeft gedaan (zijn serie Waar is De Mol? met BN’ers in het buitenland bijvoorbeeld).

De camera is zijn vriend en kan hem niet meer nerveus maken. Nieuwsgierigheid en betrokkenheid heeft-ie ook. Maar hij mist het scherp aan de wind zeilen van Eva Jinek, het vermogen tot de grote samenvatting van Jeroen Pauw, de kunst om particuliere bewondering te transformeren in algemene kwaliteit, zoals Matthijs van Nieuwkerk kan. Belangrijker: de wil om door te vragen ontbreekt.

Goede kleding

Nu weet ik dus niet wat die paniekaanvallen bij Boogerd in 2019 heeft veroorzaakt. Was het zijn dopingschandaal, de echtscheiding, paniek over zijn vervolgcarrière? De vraag stellen naar die angst had op zijn minst gekund.

Als je als kijker toch met meta-zaken bezig gaat, valt je in het drukke decor algauw De Mols kleurloze beige lange-mouwen-T-shirt op. Zo’n shirt waarin ik in de tuin sta te spitten. Ik hoop dat hij vaker gaat kiezen voor goede kleding, misschien wel van jonge ontwerpers, want voor deze ‘goede wijn behoeft geen krans’-houding is het nog iets te vroeg.

Aan de longlist van de Sonja Barend Award 2021 voor het beste televisie-interview van het jaar, zie je weer hoe moeilijk interviewen op tv is. Cornald Maas, Janine Abbring, Özcan Akyol, zij maken met elf interviewers kans op de prijs, naast nog duidelijkere usual suspects als Mariëlle Tweebeeke of Matthijs van Nieuwkerk.

Nieuwe kansen

Als jurylid ken ik het selectieproces: beoordelen wie echt doorvroeg, wie goed geïnformeerd was, wie de gesprekspartner niet liet wegkomen met algemeenheden of wie echt luisterde en diepte gaf aan een gesprek. Hoe graag je anderen ook nieuwe kansen wilt geven, de mensen met jarenlang wekelijkse of dagelijkse ervaring blijken het vak pas echt goed te beheersen. Meteen reden om een nieuwkomer zoals Khalid Kasem ondanks zijn talent niet meteen op het hoofdpodium (zeven uur, NPO1) te programmeren. En Johnny de Mol? Die heeft potentie, maar kan nog veel leren van de genomineerde interviews.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.