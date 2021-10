Johannes Vermeer, maar dan met een knipoog

We kennen Johannes Vermeer als de schilder van de verstilling en de schone stoep. Mysterieus en kraakhelder tegelijk. Een expositie in Dresden - met tien van de in totaal 37 bekende schilderijen - toont ook een andere Vermeer. Met meer drukte, soms zelfs chaos.

Een meisje kijkt verbaasd op van het muziekpapier in haar hand. Ze zit aan tafel, ze draagt een dieprode mantel met een kraakhelder witte kap. Het licht stroomt getemperd door het gekleurde raam links de kamer binnen. Het kruipt langs de stoel, over de luit, de kruik met wijn, langs het papier in haar hand, om te eindigen op de witte kap. Recht op haar gezicht.

Johannes Vermeer schilderde Onderbreking van de muziek rond 1658 en nog steeds is de spanning voelbaar. De man komt dichtbij, iets té dichtbij misschien? Zijn linkerhand steunt al op haar stoelleuning. Hij lijkt expres onscherp geschilderd, hij is blijkbaar onbelangrijk. Op de achtergrond hangt, nauwelijks te herkennen, een schilderij van een cupido. Het enige dat echt scherp is, is haar blik op de toeschouwer. Op ons. Wat is er gebeurd? Wat is er gezegd? En waarom heeft hij, de man, niets door?

Steeds geliefder

We kennen Vermeer van het Meisje met de parel, van het Melkmeisje, het Straatje, het Gezicht op Delft. We, dat zijn de Nederlanders omdat deze schilderijen in Nederlandse collecties hangen. Sinds een jaar of honderd zijn ze steeds geliefder geworden.

We, dat zijn ook de Fransen, omdat de schrijver Proust een lofzang schreef op het Gezicht op Delft. Er is ook een yoghurtfabrikant die ‘La Laitière’ sinds 1973 als apart merk produceert, met Vermeers Melkmeisje prominent op de verpakkingen. En ‘we’, dat zijn ook de Amerikanen die na een film en een boek over het Meisje met de parel het schilderij omarmd hebben.

Öl auf Holz, 49 x 41 cm, Amsterdam, Rijksmuseum. Beeld Rijksmuseum

Die Vermeer is mysterieus en kraakhelder tegelijk. Het is de Vermeer van de schone stoep, de brede blik, en tegelijk de contemplatie bij een meisjesgezicht met pruilende onderlip. Nu is in Dresden een tentoonstelling te zien met tien (van de in totaal 37 bekende) schilderijen van Vermeer, en veel van zijn tijdgenoten en voorbeelden. Daar zien we de Vermeer van de expliciete dubbele bodems, weggeschoven gordijnen en een poedelnaakte cupido. Een veel drukkere Vermeer, al is zijn drukte strak geregisseerd.

Pronkstad Dresden

Dat we ‘onze’ Vermeer nu anders zien, komt ook door de entourage: de Gemäldegalerie Alte Meister. Naast twee schilderijen van Vermeer heeft het ook een beroemde collectie andere grote meesters in bezit. Dresden werd ooit Elbflorenz genoemd, Florence aan de Elbe. De barokke paleizen en kerken waren van zo’n uitzonderlijke schoonheid dat wetenschappers en kunstenaars van ver hier naartoe kwamen.

Na de bombardementen door de geallieerden in februari 1945 was er weinig van die pronkstad over. Maar zelfs het benoemen van de schade en het betreuren van de burgerslachtoffers bleef nog lang een taboe. Inmiddels zijn de meeste gebouwen aan de buitenkant hersteld, de stad heeft haar silhouet weer hervonden.

Maar het grootste wonder is dat de kunst, eeuwenlang verzameld door Saksische vorsten, er nog is. Veilig weggestopt overleefden de schilderijen, de sculpturen en de grootste en beste porseleinverzameling ter wereld wél de tapijtbombardementen. Ook de Vermeers bleven ongeschonden.

Het oudste Vermeerschilderij uit de collectie is opmerkelijk. Bij de Koppelaarster zit een vrouw in een felgeel jakje aan een tafel, twee mannen dringen zich om haar heen. Een van hen heeft vrijpostig een hand op haar borst gelegd, met open hand neemt ze het geld in ontvangst, de koppelaarster zelf kijkt goedkeurend toe.

Het schilderij is groot vergeleken met bijvoorbeeld dergelijke taferelen van Jan Steen. De kleuren en de stoffen zijn herkenbaar Vermeer, de dynamiek is totaal anders. Maar waar er bij Vermeers eigen Melkmeisje serene rust heerst, is het bij de Koppelaarster totale chaos. Alsof je vanuit een bibliotheek in een kroeg belandt. Maar los van de scène is het beeld niet banaal. De manier van schilderen is zelfs gewaagd: er is een onscherpte die maakt dat je nog dichterbij wil komen.

Bij jezelf stilstaan

Vom Innehalten heet de tentoonstelling, dat zou je vrijuit kunnen vertalen als bij jezelf stilstaan. Het verwijst naar het innerlijk leven, naar onderdrukte verlangens, én naar de letterlijke binnenruimte, de rust van een huiskamer. Vermeers beroemde straatje, overgekomen uit het Rijksmuseum, geeft ons nog een laatste blik op de buitenwereld. Daarna valt de deur dicht, en blijft alleen het raam, bij Vermeer bijna altijd links, open staan.

De vrouwen van Vermeer staan vaak bij een raam, maar ze kijken zelden naar buiten. Alleen de Vrouw met Parelsnoer, ook in Dresden te zien, staat weliswaar voor het raam, maar ze lijkt haar ogen te richten op iets in de schilderijlijst daarnaast. Vermeer plaagt de kijker door niet te laten zien wat ze daar ziet, maar gezien haar gezichtsuitdrukking kijkt ze naar zichzelf. Ze kijkt in de spiegel.

Op de werken van Vermeers tijdgenoot Gerard ter Borch, ook te zien in Dresden, zijn vaak zichtbaar spiegels aanwezig. Die waren een symbool voor zelfkennis, maar ook een waarschuwing voor ijdelheid en trots. En ook een manier voor de schilder om te laten zien hoe goed hij de regels van de lichtweerkaatsing kende.

Vermeer had meer op met het directe en getemperde licht, met scherpte en onscherpte. En hij knipoogde liever vanuit schilderijen in de achtergrond, zoals bij de uit New York afkomstige Onderbreking van de muziek. Deze cupido wees de toeschouwers op het belang van eerlijkheid in de liefde. Het meisje blijft letterlijk scherp, haar aanbidder heeft zijn hoofd al bij andere zaken.

Symbool van de pure liefde

Bij een Londens schilderij, de Staande virginaalspeelster, is er nauwelijks nog sprake van een mysterie. De kamer is hel verlicht, schoon gebezemd, en er zijn maar liefst drie landschappen te zien achter het meisje dat achter het virginaal staat, een piano-achtig instrument dat symbool stond voor de pure liefde.

Het Brieflezende meisje in de doffe versie. Beeld Gemäldegalerie Dresden

Het schilderij met opgefriste kleuren en hernieuwde glans – en cupido. Beeld Gemäldegalerie Dresden

Niet alleen de cupido op de achtergrond kijkt de toeschouwer aan, ook het meisje staart direct naar de schilder én naar de toeschouwer. Hier lijkt de toeschouwer de aanbidder geworden. Zo’n vette knipoog dat je er bijna verlegen van wordt.

De tweede Vermeer uit de Dresdense collectie is het Brieflezende meisje. In aanloop naar deze tentoonstelling ontdekten restaurateurs dat het cupidoschilderij dat achter het meisje aan de wand hing, niet, zoals lang gedacht was, door Vermeer zelf was overgeschilderd, maar door een latere eigenaar. Mogelijk om ze meer op de rustige versies te laten lijken. Nu steelt het schilderij met de opgefriste kleuren en hernieuwde glans de show.

Anders dan bij de twee andere cupido-Vermeers maakt het meisje hier geen contact met de toeschouwer, maar is ze verdiept in haar brief. Op de achtergrond kijkt de naakte cupido spottend op de toeschouwer neer. Het lijkt totale verstilling, maar de blosjes op haar wangen suggereren grote emoties, innerlijke chaos.

Het mooiste detail zit in het openstaande raam. Daar zien we de reflectie van het meisje. Haar spiegelbeeld kan zo weer weg zijn, een windvlaag kan het raam al doen draaien, gniffelt de cupido. Het gordijn kan zo weer worden dichtgeschoven. Maar wij hebben het tafereel, dankzij Vermeer, even haarscherp kunnen zien.

Johannes Vermeer. Vom Innehalten is nog tot 2 januari 2022 te zien in de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Reservering met tijdslot is verplicht. gemaeldegalerie.skd.museum

