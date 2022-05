Johan Derksens comeback werd voorspeld, maar zo snel?

“Cancelcultuur bestaat helemaal niet, uiteindelijk is geld bepalend”, zei mediawetenschapper Mark Deuze twee weken geleden in Trouw. Hij voorspelde dat Talpa een kijkcijferkanon als Johan Derksen wel terug zou halen. Net als oud-SBS-baas Tina Nijkamp, die zei: “Ik denk dat ze hopen dat Johan zich bedenkt en dat het programma dan na de zomer kan terugkomen.” Nou, laat ‘na de zomer’ maar achterwege.

Woensdag kondigde Derksen aan dat hij en het praatprogramma Vandaag Inside (VI) vanaf maandag tóch terugkeren op tv. Eind april zei hij nog per direct te stoppen omdat hij slachtoffer zou zijn van een cancelcultuur waarbinnen je niks meer mocht zeggen. Twee dagen eerder had hij op nationale televisie gezegd dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw penetreerde met een kaars.

De anekdote zorgde voor een lawine aan ophef op tv en sociale media. Derksen trok zijn verhaal deels in, door de dag erna te stellen dat hij de kaars alleen tussen de vrouw haar benen had gezet. Dat kon de storm aan kritiek op de heren niet keren. Zelf trok Derksen aan het eind van die week de conclusie ‘dat er in Nederland geen plek’ voor hem was.

Ophef maakt hem populairder

Die laatste aflevering had bijna anderhalf miljoen kijkers, uitzonderlijk veel voor het toch al populaire programma. “Als mensen zich vandaag druk maken op Twitter, wordt er morgen alleen maar meer naar Derksen gekeken”, zei mediawetenschapper Deuze voorafgaand aan de uitzending.

Nu blijkt dat Derksen niet opstapte vanwege de mediarel die week, maar omdat hij geen rugdekking kreeg van de Talpa. “Tegen al die hysterische reacties ben ik wel bestand. Pissige columnisten en opgewonden dames aan talkshowtafels die leeglopen kan ik ook wel hebben. Maar als je met de rug tegen de muur staat, verwacht ik wel wat steun van de Talpa-directie”, zegt het kijkcijferkanon tegen AD.

Derksen zegt dat hij afgelopen zondag in Talpa’s hoofdkantoor met de directie heeft gesproken. “Het was een pittig en goed gesprek. De Mol benadrukte dat hij wel achter ons stond, omdat hij ons niet cancelde. Wij hadden zelf de handdoek in de ring gegooid. En de directie maakte duidelijk dat ze het programma graag wilden hervatten.”

Een uurtje na het verschijnen van het AD-artikel, verklaarde een woordvoerder van Talpa tegenover RTL Boulevard dat het nieuws van Derksens terugkeer nog wat ‘voorbarig was’. Ontkennen dat de heren terugkeren doet Talpa niet: “Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.”

