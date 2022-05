Johan Derksen is als een op het matje geroepen jongen die ruikt dat hij de sympathie-stem heeft

In een streepjespak met strijdbare rode stropdas zat Johan Derksen weer aan het hoofd van de Vandaag Inside-tafel. Na twee weken was het programma terug. Toch maar wel, kennelijk. Bijna anderhalf miljoen kijkers waren benieuwd.

Andere mannen die door #MeToo-achtige situaties waren gecanceld, deden langer over hun terugkeer. Acteur Kevin Spacey vijf jaar. Acteur en zanger Bilal Wahib een jaar. Derksen: twee weken. Met het verschil dat ‘de snor’ een verjaarde daad van vijftig jaar geleden had opgebiecht, en niet van de buis was gegooid maar zelf had besloten dat tv maken geen zin meer had zo.

‘Jij hebt schijt aan dronken Naatje’

Waarom waren ze terug, was natuurlijk de vraag. Waren de belangen te groot? De tonnen per week aan advertentie-inkomsten rond het veelbekeken programma; de roep dat het toch de laatste vrijplaats was op televisie? Ze speculeerden zelfs kort en onuitgewerkt dat de NPO hen wel had willen hebben, daarmee nog meer legitimering gevend aan hun perspectief. Of vond Talpa het verjaarde vergrijp toch te klein nu het Openbaar Ministerie mild leek?

Als je na deze heisa weer terug komt, moet je wel een boodschap van belang hebben. Derksen had duidelijk nog niet genoeg tijd gehad om te contempleren en zijn emotie te laten zakken.

Tafelgast Heleen van Royen, die met haar komst expliciet de oproep van columnist Roos Schlikker negeerde dat geen vrouw daar meer zou moeten aanschuiven, wilde wel even de waarde van het programma onderstrepen. “Ik ben jaloers op jullie vrijheid. Jij hebt schijt aan dronken Naatje”, zei ze bewonderend over Derksens onverschilligheid. Ze vergeleek het met hoe weinig spreekruimte er is bij Jinek of andere talkshows. Daar had Fidan Ekiz eerder ook al over geklaagd; zij noemde de sfeer bij Op1 “gewoon Noord-Korea-tv”, waar gasten volgens haar bijna niets spraakmakends meer durven zeggen.

Derksen was 'er even goed zat van’

Ik kende Van Royens uitdrukking niet en hoorde er ‘dronken naadje’ in. Niet zo subtiel in verband met de opgebiechte situatie, dat Derksen een dronken vrouw een kaars in de buurt van haar naadje had gestopt. Hij leek er zelf ook even van te schrikken. En nou, echt vrij voelde hij zich niet meer. Hij was ‘er even goed zat van’, van ‘de woke-gemeenschap, de hysterische dames en hypocriete talkshowhosts’ die zijn excuus eisten, en hij was pas echt afgehaakt toen hij “overal eruit geknikkerd was, en Talpa niet achter ons stond.” Zijn vrouw had hem wel kunnen duidelijk maken dat hij “de mensen die dus echt getroffen zijn door seksueel geweld hiermee gepijnigd kan hebben. En dat was nooit mijn bedoeling. Maar voor al die anderen die om te scoren riepen ‘die Derksen moet excuus aanbieden’ heb ik maar één gebaar: deze.” De vinger dus.

En toen applaus. Een best hard applaus, van opluchting. De zaal klapte het ongemak weg zoals vuurwerk bij oudjaar de boze geesten weg knalt. De slag was gewonnen, was het sentiment. Honderden brieven, bloemetjes en kaarsen, ‘veel kaarsen’ hadden hem overtuigd dat de groep die vóór hen was, veel groter is dan het groepje dat tegen is en harder roept. De man had weerbaar zijn rentree overleefd.

Waar gaat het nu echt over? Zijn eerste aanzet was waardevol geweest: laten we eens eerlijk naar ons eigen gedrag kijken. Hij had er spijt en schaamte over, waardeerde ook Van Royen. Het gesprek had hierover door kunnen gaan, maar helaas ging de tijd op aan zelfverdediging en normalisering van abnormaal gedrag. Ja, (jonge) mensen maken misstappen genoeg, zeker iedereen die ‘geleefd heeft’. Maar niet altijd zo ten koste van een ander, vaker ten koste van zichzelf. Hij blijft zich op de borst kloppen met zijn ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’-argumentatie. “Ik raad alle mannen aan nooit iets te vertellen, want al die brave Nederlanders die zogenaamd niks op hun kerfstok hebben, maken je kapot.”

‘Het is belangrijk het over voorbeeldgedrag te hebben’

In een mooie NRC-column vorige week schreef Maxim Februari dat Derksens intentie zou kunnen leiden tot een gesprek over hoe je wél zou willen dat mannen met jou, je vrouw of dochter zouden omgaan. Zelf had hij, toen nog als vrouw, een man op het laatste moment afgewezen en die had haar zorgzaam en hoffelijk met rust gelaten. “Ja, het is belangrijk dat de samenleving het spotlicht zet op wangedrag. Maar het is ook belangrijk het over voorbeeldgedrag te hebben.”

Nu bleef deze doorstart van het programma, het verhaal van op het matje geroepen jongetjes die ruiken dat ze de sympathie-stem hebben, en zich van allerlei kanten vrijpleiten. Ondertussen krijg je met deze flits-terugkeer al reacties zoals van Ajax-trainer Erik ten Hag maandag in Het Parool: “Als Johan Derksen terug kan op tv, kan Overmars terug naar Ajax.” Hij bedoelt niet: beiden niet. Maar beiden wél. Nu zijn aanranding en de dickpic toch weer een beetje normaler geworden.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.