Joe Biden gaat op zoek naar stemmen in de game ‘Animal Crossing’

Nu hij niet langs de deuren kan, voert presidentskandidaat Joe Biden campagne in de populaire game ‘Animal Crossing’. Hij is daarmee niet de eerste bekendheid die het spelletje als coronaproof podium gebruikt.

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft een creatieve manier gevonden om jonge kiezers voor zich te winnen: campagne voeren in een videogame. Sinds september kunnen spelers van het vrolijke spel ‘Animal Crossing: New Horizons’ borden met Biden-posters plaatsen in hun ­digitale tuintjes.

Animal Crossing is een spel van Nintendo, waarin je als speler een virtueel leven op een kleurrijk eiland opbouwt. Online kunnen spelers elkaars eilanden bezoeken. Het totale gebrek aan ­geweld maakt het begrijpelijk dat Bidens team deze game uitkoos, al hielp vast ook mee dat Animal Crossing razend populair is.

Die populariteit is te danken aan timing. Het spel verscheen op 20 maart, net toen veel landen in lockdown gingen vanwege de ­coronapandemie. Ineens konden gamers ontsnappen in een zorgeloos wereldje, waarin de seizoenen en zelfs de uren van de dag synchroon lopen met die in de echte wereld, maar waarin iedereen optimistisch is en er geen ­gevaar dreigt. Het resultaat liegt er niet om: elf miljoen verkochte exemplaren in de eerste elf dagen, een aantal dat sindsdien meer dan verdubbeld is.

Corona-escapisme blijft niet tot Animal Crossing beperkt

Corona-escapisme blijft niet tot Animal Crossing beperkt. Wereldwijd zijn mensen sinds de ­crisis meer gaan gamen. Nintendo verkocht in het voorjaar maar liefst tweeënhalf keer zoveel spelcomputers als een jaar eerder. In Nederland besteedden mensen in mei en juni ongeveer 41 procent meer aan games dan vorig jaar.

Biden is niet de enige beroemdheid die in de afgelopen maanden een computerspel ­gebruikte om publiek te bereiken. De Amerikaanse rapper Travis Scott gaf in april een paar virtuele concerten in ‘Fortnite’, voor in ­totaal 28 miljoen bezoekers. Voor zo’n mensenmassa moet je in de echte wereld meer dan vijfhonderd keer de Johan Cruijff Arena uitverkopen.

Deze trend is al een tijdje gaande. Dj Marshmello stond bij zijn Fortnite-optreden in 2019 al voor een miljoenenpubliek, maar doordat veel fysieke bijeenkomsten nu niet mogelijk zijn, heeft het fenomeen een vlucht genomen.

Honestly never in my life did I think opening my DMs would grant me faith in humanity but the brief window actually resulted in a lot of these messages being very wholesome 😭



People are asking for surprise visits to their spouse’s islands!! This is the love everyone deserves 💕 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 7 mei 2020

Biden is niet eens de eerste ­politicus die Animal Crossing benut. In mei bezocht de New Yorkse politica Alexandria Ocasio-Cortez er een aantal spelers. Om de coördinaten van hun eilandjes te ontvangen, had ze vlak van tevoren haar twitterprofiel aangepast zodat mensen haar directe berichten konden sturen. Even was ze bang voor haatberichten van internettrollen, maar niet veel later melde ze blij verrast te zijn: “Ik had oprecht nooit gedacht dat het openen van mijn directe berichten me vertrouwen in de mensheid zou geven, maar het leidde tot een hoop heilzame berichten. Mensen vragen me verrassingsbezoekjes aan de eilanden van hun partners te brengen! Dit is de liefde die iedereen verdient.”

