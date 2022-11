Jinek, Beau en de weg van de minste weerstand

Een (oud-)commando tegen een kandidaat in Kamp van Koningsbrugge: “Kies jij soms stiekem voor de gemakkelijke weg, in de hoop dat ik het niet zie?” Dat zinnetje uit de promo ging nog dagen door mijn hoofd. Een commando kiest niet de gemakkelijke weg want dan wordt-ie eerder ontdekt, maar op tv lijkt royaal het omgekeerde te gelden: kies de weg van de minste weerstand en je wordt gezien.

Ja hoor; twee kerels in gele hesjes stonden bij Jinek dinsdag op uit het publiek om tegen Qatar te protesteren. Het fenomeen ‘verwachtingspatroon doorbreken’ is veel te recent nog gebruikt met lijm bij Beau aan tafel en met verf in musea. Moeilijk is het niet, en ze hoefden het ook niet meer origineel te bedenken. Eva Jinek loste het incident vrij kalm op. “Ga even zitten, dan bespreken we het straks verder.” Beveiliging hoefde er niet aan te pas te komen.

Wat moeten we hier nou mee?

Maar wat moeten we hier nou mee? Bij Vandaag Inside (SBS6) woensdag kletsten de heren dat die jongens Instagrammers zouden zijn, of ingehuurd konden zijn door een castingbureau om de talkshow een kijkcijferslinger te geven – wat RTL4 tegen het AD ontkent. Die noemt het ‘misbruik van zijn gastvrijheid’. Bij VI trok prompt een rijk bedeelde vrouw haar shirt uit. Het programma had een stripper ingehuurd voor een halfnaakt rondje door de studio, als commentaar op alle verstoringen bij Jinek.

Hélène Hendriks was ‘er klaar mee’, met dit soort protest, René van der Gijp zei ‘ach joh, gewoon laten gaan’. Ik geef beiden gelijk. Het Qatar-protest bevatte niks nieuws en was gericht op mensen die het al met hen eens waren – als dit al ingehuurd was, sloeg het nergens op. Zo bereikt die irritante actievorm snel zijn uiterste houdbaarheidsdatum. Moet je dan talkshows detectiepoortjes geven, en publiek wachtwoorden laten doorgeven, zoals Wilfred Genee vertelt over de gang van zaken bij VI? Dat voelt als een verlies van vrijheid. De weg van de minste weerstand wordt vanzelf een uitgesleten pad en werkt dan niet meer, hoop ik maar.

Gebaande paden lonen

Tegelijk begon ik hier met het choquerende tegendeel. Op tv lijkt het te lonen om de gebaande paden nog eens te begaan. Neem Beau van Erven Dorens, die voor komende zondag zijn tweede Villa Felderhof-je creëerde met Isola di Beau (RTL4). Elke aflevering gaat-ie natuurlijk met twee BN’ers van het goede leven genieten tijdens een semi-diep gesprek op een zwoel, zomers Sardinië.

Zijn eerdere Lago di Beau aan het Comomeer was al een slap aftreksel van Rik Felderhofs roemrijke NCRV-programma van 1996 tot 2010, met dagenlange gesprekken en gegraaf in de ziel. Raven van Dorst bracht het principe terug naar de basis en zet in Boerderij van Dorst diens BN’ers met de poten in de klei. Maar Isola di Beau maakt er gewoon weer een lekker betaalde vakantie van. Met gasten als Monica Geuze (influencer) en Martijn Krabbé (presentator) is het in alle opzichten gemakzuchtig. Én verkeerd getimed in deze crisisherfst.

Het kan nog een stapje erger. Al eens gekeken naar Mart op de piste, van AvroTros? Volkszanger Mart ‘Zwemmen in Bacardi lemon’ Hoogkamer kan niet skiën maar probeert met zijn muziek- en voetbalvrienden (Wesley Sneijder) een après-ski-kraker te maken. Tenenkrommend leeg, sleets, en nauwelijks bekeken. Aan de gemakkelijke weg komt ook een einde.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.