Jerry Springer (1944-2023) verlegde morele grenzen. Een profiel van ‘het slechtste programma ooit’

‘Het slechtste programma in de tv-geschiedenis’ noemde het Amerikaanse tijdschrift TV-guide The Jerry Springer Show ooit. Het kon de presentator niet schelen. “My show is plain stupid”, zei Springer zelf in 1998 in het programma van zijn collega David Letterman.

Het moge duidelijk zijn: de donderdag overleden Jerry Springer had geen interesse in wat recensenten over zijn programma te zeggen hadden. Sterker nog, het uitblijven van prijzen en waardering werd al snel iets waarmee hij zich kon onderscheiden: het programma nam het oordeel van TV Guide over als aanprijzing, aangevuld met de slagzin “No Golden Globes, no Emmy’s, no respect .”

The Jerry Springer Show grossierde in de meest groteske gasten. Een man die zijn vrouw en twee kinderen had verlaten om te kunnen trouwen met een Shetland pony, bijvoorbeeld. Een baby van meer dan dertig kilo, of een vrouw die het uitmaakte met haar vriendje om met zijn vader te trouwen, maar later toch spijt kreeg. Daarop kwam al snel kritiek: de verhalen zouden verzonnen zijn, of de gasten geëxploiteerd.

Rariteitenkabinet van gasten

De drijvende kracht achter het programma, tv-producent Richard Dominic, wuifde die kritiek weg. “Er wordt nooit aandacht geschonken aan het feit dat deze mensen voorheen nooit belangrijk genoeg werden gevonden om op tv te verschijnen”, zei hij onlangs tegen nieuwssite Vice. The Jerry Springer Show gaf gewone mensen volgens hem een podium. “Eindelijk hadden zij ook een plek waar ze hun verhaal konden vertellen.”

Populistische televisie, dat was The Jerry Springer Show dus. Het was ook één van de eerste programma's waarin vechten, vloeken en met stoelen gooien geen probleem was. In het rariteitenkabinet van gasten waren leden van de Ku Klux Klan en antisemieten gewoon welkom, al kreeg een antisemitische priester ooit een welgemeend “shut your face” te horen van de joodse Springer.

Het programma was niet van meet af aan succesvol. Tot begin jaren negentig was het programma een veel bravere talkshow over politiek. Na dalende kijkcijfers besloten netwerkbazen de show aanvankelijk te stoppen. Onder invloed van Dominic, en het steeds groter wordende genre van reality-tv, kon de show uitgroeien tot een kijkcijfercanon waarvan meer dan vierduizend afleveringen werden gemaakt, de laatste werd in 2018 uitgezonden. Tot 2004 zond SBS6 het programma in Nederland uit.

Zijn hele leven democraat

In zijn interview met Letterman stelde Springer dat zijn programma op geen enkele manier invloed had op de wereld buiten de studio. Toen Donald Trump, groot geworden in de reality-tv, zich kandidaat stelde voor het presidentschap, tweette hij ‘Hillary Clinton hoort in het Witte Huis. Donald Trump hoort in mijn show’. Springer was zelf zijn hele leven democraat. In 1977 werd hij burgemeester van de stad Cincinnati in de staat Ohio, nadat hij een eerdere carrière als raadslid moest onderbreken omdat hij een sekswerker had ingehuurd.

Later, toen The Jerry Springer show al gestopt was, gaf Springer toe dat “het gedrag van sommige mensen in de tv-show precies leek op dat van Donald Trump”. Maar, stelde hij, zijn gasten in het programma verdienden meer respect. “Zij stelden zich in ieder geval niet kandidaat voor het presidentschap.”

Lees ook:

Amerikaanse presentator Jerry Springer (79) overleden

De Amerikaanse presentator Jerry Springer is overleden. De voormalige talkshowhost stierf in zijn woning in Chicago aan de gevolgen van kanker, meldt entertainmentsite TMZ. Hij is 79 jaar geworden.

Trump meldt zich in New York, als verdachte én als kandidaat

New York heeft alles in gereedheid gebracht om de voorgeleiding van oud-president Trump zonder incidenten te laten verlopen