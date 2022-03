Jelle Brandt Corstius praat je bij over de oorlog in heldere taal, zonder jargon

Net als veel anderen probeert journalist Jelle Brandt Corstius grip te krijgen op de oorlog in Oekraïne. In zijn podcast Voordat de bom valt probeert hij antwoorden te vinden op vragen die iedereen nu bezighouden. ‘Gaan we allemaal dood?’, vraagt hij aan het begin van elke aflevering. Brandt Corstius denkt van niet. ‘Gaat de oorlog de wereld veranderen?’ Dat weet hij dan weer zeker.

In kort bestek houdt de Rusland-expert de luisteraars dagelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. In tien minuten praat hij hen rustig bij, zonder afleidende toeters en bellen. Hij bespreekt eerst de belangrijkste ontwikkelingen van de dag: hoe het staat met de omsingeling van steden, het Oekraïense tegenoffensief in het zuiden en de onderonsjes van wereldleiders? In heldere taal, zonder militair of diplomatiek jargon.

Het zijn vooral de persoonlijke anekdotes en observaties van Brandt Corstius die Voordat de bom valt lekker toegankelijk maken. Zo vertelt hij in een van de laatste afleveringen dat hij voor de opname nog snel wat augurkensap heeft gedronken, een Russisch gebruik om een kater te bedwingen. De avond ervoor is Brandt Corstius doorgezakt met Oekraïense en Russische vrienden.

Spekvet en protestlied

In een beknopte samenvatting van zijn etentje kom je niet alleen te weten dat Brandt Corstius spekvet voor het gezelschap heeft gebakken, maar ook wat er zich in Berdjansk allemaal rond een Russisch marineschip heeft afgespeeld. Het is informatie van een van zijn vrienden die uit deze havenstad komt. De stad wordt getekend door de oorlog maar anders dan plaatsen als Marioepol, Kiev of Lviv haalt Berdjansk niet zo snel het nieuws.

De informatievoorziening aan Russische zijde is ook een terugkerend element in de podcast. Wat melden de Russische media over de oorlog? Welke radiozender of krant heeft nu weer noodgedwongen de deuren moeten sluiten?

Verder geeft Brandt Corstius, struinend door sociale media, tips voor een bijzonder interview, een analyse of een mooi protestlied van een Russische zangeres. De tips zet hij in de shownotes op een rijtje. Als hij vertelt over een kleine demonstratie op Instagram kun je de link aanklikken en verschijnen er foto’s van kleipoppetjes die her en der in Rusland opduiken met een vredesteken of een mini-spandoek tegen de oorlog.

Zelf analyseert Brandt Corstius af en toe ook

In Voordat de bom valt vindt de oud-correspondent zelfs nog tijd om af en toe wat te analyseren. ‘Poetin wil niet dat Oekraïne slaagt als land’, zegt hij bijvoorbeeld. ‘Hij wil niet aan Russen laten zien dat er een democratisch alternatief is, omdat hij doodsbang is voor zijn eigen bevolking.’

Het zijn dit soort opmerkingen van Brandt Corstius die nog lang nagalmen en helpen om een beetje meer grip te krijgen op dat ingewikkelde conflict.