Jef Rademakers voelt zich bestolen door het televisiewereldje: ‘Rancune is een onderschatte eigenschap’

Als Jef Rademakers (72) in 1993 geen afscheid had genomen van ‘het wereldje’ was hij nu, naar eigen zeggen, net zo rijk geweest als John de Mol. Niet dat hij ergens spijt van heeft: ‘Ik ben tot het besef gekomen dat het bereiden van een lekkere groentesoep veel waardevoller kan zijn dan het maken van het zoveelste televisieprogramma’.

I Gij zult de Here uw God aanbidden en hem liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en met al uw krachten

“Doodsangst heeft mij in mijn kindertijd tot aan de rand van de waanzin gebracht. Ik denk dat ik niet eens zo bang was voor mijn eigen dood, maar wel voor die van mijn ouders, met name die van mijn vader. Ik hoorde hem ’s zaterdagnachts weleens aan het slot van de voordeur morrelen als hij uit het café kwam – en behoorlijk veel gezopen had – en dan bestierf ik het, omdat ik wist dat hij de volgende ochtend, bij de communie, nog niet nuchter zou zijn. Dat was een doodzonde. En wat nou als ie daarna onder de tram zou komen? Dan zou hij in de hel belanden. En als mijn vader in de hel zat, wat had ik dan nog in de hemel te zoeken?

“Ik probeerde mijn angst voor die onbevattelijke, eeuwige verdoemenis te bezweren door zo veel mogelijk te bidden. Ik begon om acht uur, voor het slapen gaan. Eerst voor mezelf, maar dat vond ik toch wat egoïstisch, dus bad ik ook voor mijn zus, mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma, de buren, de overburen. Ik bad voor iedereen, net zolang tot ik in slaap viel. Toen ik een jaar of zeven was, werd mijn vader ernstig ziek. Het was iets neurologisch; hij moest naar de Sint Ursulakliniek in Wassenaar waar hij lumbaalpuncties kreeg en er allerlei hersenonderzoek werd gedaan. Het was maar zeer de vraag of mijn vader het zou overleven. Dus moest ik er een schepje bovenop doen en begon ook dagelijks, voor schooltijd, naar de kerk te gaan. Of mijn gebeden werden verhoord? Nou, mijn vader is toen wel min of meer hersteld. Ja, misschien heeft het tóch geholpen! Ik realiseer me nu pas dat ik mezelf al jaren tekort heb gedaan! Toch goed dat je even langskomt.”

Jef Rademakers (Roosendaal, 1949) is de bedenker van een groot aantal tv-formats zoals de Geloof, hoop & liefde show, Klasgenoten en De PinUp Club. Tussen 1986 en 1997 maakte hij zeven televisieprogramma’s met Gerard Reve. In die jaren schreef Reve hem regelmatig. De brieven werden onlangs gebundeld en onder de titel Zeer fijne boy uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts.

II Gij zult de naam van de Heer uw God niet zonder eerbied gebruiken

“Rond mijn twaalfde leerde ik de meisjes kennen en begon mijn angst voor God langzaam weg te ebben; het grote mysterie van het leven werd door het mysterie van de voortplanting vervangen. De liefde gaf mijn leven zin. Ik was klaar met die zinloze regelgeving, had geen zak meer met als die ge- en verboden van de kerk te maken! Later, toen ik met Gerard Reve bevriend raakte, heb ik me afgevraagd of ik het kind niet met het badwater had weggegooid. Tijdens de lange autoritten die Gerard en ik maakten, heeft mij meer over het katholicisme kunnen leren dan al de paters en broeders die ik in de jaren vijftig was tegengekomen bij elkaar. Hij sprak over de kerkvaders, maar we zongen net zo goed schunnige liedjes of vertelden elkaar moppen die door gelovigen als blasfemisch zouden worden aangemerkt. Gerard kon met ironie over al die merkwaardige, katholieke rituelen spreken, maar er is nooit iemand in geslaagd om mij ervan te overtuigen van het feit dat hij de boel voor de gek hield of niet ten diepste meende wat hij op een komische manier uitte.

“Gerard heeft er voor heeft gezorgd dat ik weer over God ben gaan nadenken. Het religieuze besef – met name: deel uit te maken van een groter geheel – is terug. Toen ik een keer aan Gerard vroeg of de maagd Maria volgens hem echt bestond, antwoordde hij: ‘Of de Maagd echt bestaat, is van geen enkel belang, als wij maar genoeg tot haar bidden.’ Zo denk ik ook over God. Ik schrijf God met een hoofdletter, ook al bestaat Hij niet. Gerard heeft dat gevoel magnifiek verwoord in het gedicht Dagsluiting, je kent het vast wel: ‘Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U.’”

III Gij zult de dag des Heren heiligen

“Voor mij is het sinds 1993 elke dag zondag. Ik werk als een bezetene hoor, maar ik doe, sinds ik uit die televisiewereld ben gestapt, alleen nog waar ik zin in heb.

“Ik begon als iemand die vol passie zijn eigen afwijkingen vorm probeerde te geven – mijn existentiële angsten in de Geloof, hoop & liefde show mijn sentimentele getob over de vergankelijkheid in Klasgenoten, mijn bovenmatige seksuele drang in De PinUp Club – maar ik eindigde als de baas van een fabriek. Daar had ik helemaal geen zin in. Het is nooit mijn ambitie geweest om John de Mol of Joop van den Ende te worden. Ik ben een slechte zakenman. Dat blijkt ook wel als je bedenkt dat ik stopte met werken terwijl ik commercieel gezien nog lang niet op mijn hoogtepunt was. John de Mol is goed voor 2,7 miljard euro; zoveel had ik ook kunnen hebben – als ik was blijven werken – maar mijn hart zat er niet meer in. Bovendien kende ik nogal wat mensen die rond die leeftijd een hartaanval hadden gehad of zelfs waren overleden. Dat zou mij ook kunnen overkomen.

“Moest ik dan het beetje tijd dat ik nog over had besteden aan iets wat ik met tegenzin deed? In plaats daarvan heb ik me met ziel en zaligheid gestort op de negentiende-eeuwse schilderkunst, ik heb gedichten en novelles geschreven, vijf romans van de Oostenrijker Arthur Schnitzler voor het eerst in het Nederlands vertaald, nog een dochter gekregen en vooral: veel gekookt. Ik zal je eerlijk zeggen: het heeft even geduurd, maar ik ben uiteindelijk tot het besef gekomen dat het bereiden van een lekkere groentesoep veel waardevoller kan zijn dan het maken van het zoveelste televisieprogramma.”

IV Eer uw vader en uw moeder

“Qua artistieke ambities lijk ik enorm op mijn vader, maar hij had ook een soort zachtheid in zich waardoor hij zijn aspiraties niet waar durfde te maken. Hij wilde liedjes schrijven, toneelspelen – had zich ook ingeschreven voor de Toneelschool in Amsterdam, bij mijnheer Pos – maar uiteindelijk werd hij toch in het keurslijf van de middenstander gedwongen en deed precies wat de goegemeente, zijn moeder, zijn vrouw, van hem verlangde. Ondertussen bleef hij dromen van het artiestenbestaan dat hij nooit zou leiden. Als hij naar een operette op de radio luisterde, biggelden de tranen over zijn wangen. Ik deelde zijn sentimentaliteit, huilde met hem mee, maar mijn moeder lachte hem recht in zijn gezicht uit.

“Mijn moeder was behoorlijk dominant. Ik denk dat… dit is lastig, mijn moeder leeft nog en ik heb geen zin om een 95-jarige vrouw voor het hoofd te stoten, maar ik denk dat mijn moeder mij een vreemd kind vond. En nog steeds vindt. Ik ben een oppassende zoon; ik ga op bezoek en kook wel eens voor haar, maar we hebben elkaar nooit echt begrepen. Ze komt uit een andere wereld.

“Als ik terugkijk op de dingen die ik heb gedaan, zie ik dat het één grote revanche is geweest; ik heb mijn vader gerevancheerd door alles te doen wat hem niet is gelukt. En als ik nu zit te janken bij The Sound of Music, word ik door niemand uitgelachen. Mijn dochters keken mee, mijn kleindochters schuiven nu ook aan; de hele familie kan alle liedjes meezingen. Dát is het verschil. Ik eis mijn eigen plek op. Ik eis mijn sentimentaliteit op. Ik eis mijn religieuze gevoelens op. Ik eis mijn promiscuïteit op. En tegen iedereen die daar zijn of haar kanttekeningen bij plaatst, zeg ik: het is dankzij mijn gestoorde persoonlijkheid, dankzij al de afwijkingen die ik heb vormgegeven in diverse succesvolle televisieprogramma’s, dat we al meer dan dertig jaar in welstand leven.”

V Gij zult niet doden

“Mijn moeder zei altijd: ‘Onze Jef rijdt een zware kar’. Ik kon als kind héél somber en triestig zijn. Van die zwaarmoedigheid is nagenoeg niets meer over. Het leven zelf heeft mijn doodsangst verjaagd. Ik hoef in elk geval niet bang meer te zijn om jong te sterven, maar als ik er genoeg van heb, zal ik zonder aarzeling een einde aan m’n leven maken. Ik zeg niet hóe ik het ga doen, maar zoveel kan ik je wel vertellen: de voorbereidingen zijn reeds getroffen.”

VI Gij zult geen onkuisheid doen

“Weet je wat onkuis is? Seks met een meisje dat geen hoge hakken draagt.”

VII Gij zult niet stelen

“Als er iemand bestolen is in het leven – in televisietermen dan toch – ben ik het wel. Heel veel mensen hebben een eindje op m’n rug meegereden, van mijn ideeën geprofiteerd en soms ook bijna letterlijk dingen overgenomen. De Reünie van de KRO (uitgezonden tussen 2005 en 2019, AV) is daar het gênantste voorbeeld van. Het is bijna een kopie van het door mij bedachte programma Klasgenoten met Koos Postema. De Reünie werd opgenomen in mijn oude decor, ze hebben zelfs onze medewerkers gevraagd om aan het programma mee te werken! Ik vind het zeer onfatsoenlijk dat ze me niet eens even hebben gebeld destijds. Dieven zijn het misschien niet, maar ik kijk met dépit op dat soort mensen neer. Dépit, ja, dat is het woord. En als je ’t niet kent, dan zoek je het maar op.”

VIII Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen

“Liegen is beneden mijn waardigheid, maar ik ben een groot voorstander van fabuleren en fantaseren. Een schrijver, een tv- of filmmaker moet qualitate qua een loopje met de waarheid nemen. De werkelijkheid dient verfraaid, verbeterd te worden. Jij zult straks ook een keuze maken uit de dingen die ik je nu vertel. Wat de lezers te lezen krijgen, is niet het exacte verslag van ons gesprek maar een verhaal waaruit de zinloze details zijn weggelaten, toch? Koos Postema, met wie ik veel heb samengewerkt, kan waanzinnig goed vertellen en ik weet zeker dat hij de anekdotes die hij opdist behoorlijk heeft opgeleukt, maar zo lang het ter lering en vermaak dient, vind ik dat soort ‘roddels’ volstrekt toelaatbaar. Ik heb veel meer moeite met kwaadsprekerij.

“Als je eigenzinnig en niet onbemiddeld bent, zoals ik, zorgt dat ervoor dat veel mensen hun stekels gaan opzetten. Dus als je dan, na de productie van een aantal prachtige programma’s en het winnen van de Zilveren Nipkow-schijf (voor de Geloof, hoop & liefde show in 1978, AV) ineens met zoiets komt als de PinUp Club, met de schaars geklede meisjes, ja, dan keren ze je natuurlijk allemaal, massaal de rug toe. De hypocrisie! Het werd nooit in mijn smoel gezegd hè? Nee, in de achterkamertjes, achter de ellebogen. Ik was een televisiemaker die je niet serieus hoefde te nemen. En toen ik uit dat wereldje stapte en me weer met poëzie en literatuur ging bezighouden, werd ik weer te licht bevonden omdat ik maar een televisiemaker was geweest, afkomstig uit de wereld van het klatergoud. Ik heb me altijd, overal, keer op keer, moeten bewijzen. We hadden het eerder over dat zondagsgevoel: ja, ik ben onafhankelijk, niemands knecht, maar ik ben ook al 72 en ik zou het makkelijk wat kalmer aan kunnen doen. En toch sta ik iedere ochtend weer om zeven uur naast mijn bed, klaar om mijn geldigheid te bewijzen. Rancune is een onderschatte eigenschap.”

IX Gij zult geen onkuisheid begeren

“Als jongetje van acht of negen jaar ben ik een keer door mijn moeder betrapt toen ik achter de schuur in het broekje van mijn buurmeisje stond te kijken. Ik had mijn moeder nog nooit zó te keer horen gaan, ze deed werkelijk alsof de atoombom was gevallen. Naar binnen jij! Daar zat ik, met m’n knieën op de kokosmat en mijn armen omhoog tegen de muur, en ik moest maar bidden dat ik ooit nog misdienaar zou mogen worden. Ik was er echt van overtuigd dat ik de verdoemenis over mezelf had afgeroepen, maar er gebeurde niets. Ik zei het je al: de drift van het bloed verlóste me juist van mijn angst. Ik heb een enorm libido. En ook die eigenschap eis ik op. Luister, ik ben al vijftig jaar samen met Ursula, ik heb drie dochters en vier kleindochters, dus aan mijn trouw en toewijding hoeft niemand te twijfelen, maar ik heb nu eenmaal die drift, dus ja, ik ben een monogame vreemdganger, ik heb weleens een bordeel bezocht en vond het spijtig dat de branche tijdens de lockdown gesloten was. Voor een vrouw is dat misschien anders, maar sommige mannen blijven een voortplantingsdrift houden waar ze nu eenmaal, op een of andere manier, gehoor aan moeten geven.

“Ik heb in 2004 een roman geschreven, Drang, waarin een man op een bankje in het park zit, wodka drinkt en af en toe een pilletje Noctamid neemt. Ik ken hem hoor, die man: ik ben zelf ook een alcoholist en ik begon ooit met half pilletje, maar heb tegenwoordig het viervoudige nodig om in slaap te kunnen vallen, maar goed, die man dus, Berend van der Woude, denkt na over het verval, de verloedering en zijn naderende dood en vraagt zich of, als straks ook de drift zal verdwijnen, het leven nog wel zin heeft. Ik weet het ook niet. Wat denk jij? Moeilijke vragen, vriend.”

X Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort

“Wat staat er ook al weer in de Bijbel over talenten? Ik heb ze in ieder geval niet onder de grond gestopt, maar er alles aan gedaan om ze tot wasdom te laten komen. Zoals je oppervlakkig kunt vaststellen is me dat in materiële zin goed gelukt, maar ik ben ook gelukkig met de immateriële kant: een halve eeuw met Ursula, een prachtig nageslacht, kunst en cultuur verworven en gemaakt. En de keerzij, dat ik nu door sommige lieden met naijver en jaloezie bekeken wordt, pareer ik door tegen hen te zeggen: het is maar goed dat het niet rechtvaardig verdeeld is in de wereld want als dát zo zou zijn was ik nog een stuk welvarender geweest en jullie nog veel armer.”

