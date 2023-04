Jean Kwok moet haar bestseller verdedigen tegen conservatieve schoolbesturen in VS

Het boek van de Chinees-Amerikaans-Nederlandse schrijfster ligt onder vuur op scholen in de Verenigde Staten. In Florida is het plaatselijk al uit schoolbibliotheken gehaald. Nu staat dat ook te gebeuren in Pennsylvania.

De kritiek op Girl in Translation, de Engelse versie van het boek, spitst zich toe op vier pagina’s. Hierin wordt wiet gerookt, de hoofdpersoon Kimberly zoent met een paar jongens en heeft een keer seks, waarna ze overweegt om abortus te plegen. Critici uit de conservatief-christelijke hoek vinden dat genoeg om het boek in de ban te doen.

Het Central Bucks School District Pennsylvania houdt 11 april een hoorzitting over het voornemen Bijna Thuis en zestig andere boeken uit de schoolbibliotheken te halen.

Volgens lokale media zit de groep Moms for Liberty achter de zwarte lijst in Pennsylvania. Deze conservatieve organisatie vindt dat de romans de tieners blootstellen aan ‘verwerpelijke’ en ‘seksuele’ teksten. In bijna de helft van de genoemde titels zitten queer personages of personages van kleur.

Vorig schooljaar werden al 1.600 boeken uit Amerikaanse schoolbibliotheken verbannen. Een gevaarlijke ontwikkeling, vindt Kwok. Bijna een kwart van de genoemde boeken bevat seksuele passages of gaan over racisme.

Het feit dat haar boek over een immigrant gaat, is mogelijk de echte reden voor de ban, denkt de in China geboren en in Amerika opgegroeide schrijfster. Volgens Kwok richten de conservatieve critici zich op populaire boeken die gaan over gemarginaliseerde groepen. “Bijna thuis is zo’n onschuldig boek, met maar heel weinig seks of geweld. Het verbod heeft meer te maken met het stilhouden van bepaalde stemmen.”

Kwok ontdekte dat haar boek op de zwarte lijst staat toen ze werd benaderd door een ouder in Pennsylvania, die een zaak is begonnen om het verbod tegen te houden. Zij vroeg Kwok te helpen met het schrijven van het verweer tijdens de hoorzitting . Daarop besloot Kwok, die volgende week toch al in Amerika zou zijn, zelf in Pennsylvania haar roman te verdedigen.

Dat is niet zonder gevaar. De moeder die haar hulp inschakelde, heeft Kwok inmiddels gewaarschuwd voor felle kritiek en raadde haar aan een beveiliger in te huren. Kwok laat zich er niet door afschrikken, integendeel. “Ik wil mensen laten zien hoe belachelijk dit is”, zegt ze.

“En er komen tv-stations, ik hoop dat de beelden die worden uitgezonden mensen helpen die hetzelfde gevecht aangaan.” Wel hoopt dat ze dat er niet met eieren gegooid wordt. “Dat zou zonde zijn voor m’n haar,” grapt ze aan de telefoon.

Kwok debuteerde in 2010 met Girl in Translation, het boek werd in meer dan twintig talen uitgegeven. De romans die volgden hebben allemaal een autobiografisch element over haar Chinese migratieachtergrond en staan op leeslijsten van middelbare scholen en universiteiten. Voor het verbod Florida werd nooit eerder een van haar boeken ergens verboden.

