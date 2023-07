Je zal als politiek duider maar net op vakantie zijn gegaan

Je zal als professionele Den Haag-watcher precies deze weken op vakantie zijn: zelden dat in het politieke breiwerk zoveel kopstukken tegelijkertijd bezig zijn met insteken, omslaan, doorhalen en af laten glijden.

Wat zullen ook de vrouwen van het actuele Goedemorgen Nederland (WNL) balen. Op 30 juni rondden zij hun seizoen af en startte een zomerstop tot 4 september. Tegen hun zin, kon je proeven uit het adieu van Welmoed Sijtsma op die morgen. Met medepresentatrices Maaike Timmerman en Raquel Schilder figureert ze momenteel zelfs in een ledenwerfspot voor WNL, met de ongewenste zomerstop als argument om de omroep te steunen.

Want Goedemorgen Nederland had donderdagochtend ongetwijfeld flinke kijkcijfers gescoord met gesprekken over Kaags vertrek. Nu moesten we het doen met beperkte RTL- en NOS-journaals over de Kexit. En een herhaling van Nieuwsuur met - zoals overal - opvallend positief gegons over het mogelijk eerste vrouwelijke premierschap van Dilan Yesilgöz. En politiek analist Arjan Noorlander die het zich permitteerde op te merken dat Frans Timmermans inmiddels ‘letterlijk en figuurlijk het gewicht heeft’ om een echte premierskandidaat te zijn. Het floepte er uit, zo te zien. Noorlander zal zijn tong wel hebben willen afbijten.

Een boerenzwaluw bij het ontbijt

Ondertussen rekenen veel omroepen erop dat kijkers in deze periode juist willen wegzakken, met televisie om bij weg te dromen. En kun je nu genieten van de beste herhalingen. Zo is seizoen 2017 van De Baardmannetjes afgestoft, en zag ik donderdagochtend vogelaars Hans Dorrestijn en Nico de Haan weer kwetteren in de natuur: “Een boerenzwaluw bij het ontbijt, dat is geluk!” Voordat u nu spontaan lid wordt van de Partij voor de Dieren: Dorrestijn genoot niet van een gefileerde zwaluw op zijn beschuitje, maar gewoon van een herrieschopper in de lucht.

'Nieuwsuur' over de kansen van Yesilgöz op het premierschap.

Ook tuf ik graag weer mee met snorremans Ilja Gort, in herhalingen van Gort over de Grens. Woensdag reed hij in de Picos de Europa, de ruige Spaanse bergwereld waarin ik mijn pensioen wel wil slijten in een hutje, als zelfkazende boerin. Ha, altijd blij als ik het woord zelfkazend weer eens kan gebruiken: het is een van de romigste woorden die ik ken.

En toen volgde ook nog Dwars door de Middellandse Zee, van Vlaming Arnout Hauben en zijn kornuiten. Ze waren op Kreta, een eiland vol zelfgestookte raki, zelfgeslachte schapen en ooit uitgehuwelijkte weeuwtjes. Een aflevering die je wel twintig keer kunt zien.

134.386 commerciële vluchten

Dat je fysiek niet ver weg hoeft om nieuwe horizonten te zien, bewees 2Doc woensdag ook met IDFA-winnaar Reis door onze wereld. Over het gescharrel in en rond het Amsterdamse huis van filmers Petra en Peter Lataster-Czisch, tijdens een lockdown. Een intieme film over liefde en vriendschap, maar ook over moordpartijen in de achtertuin: fascinerend wat er in een spinnenweb kan gebeuren, wanneer een wesp een spin van zijn prooi berooft. Ik keek vanochtend al heel anders rond op mijn terrasje, verlangend naar mijn eigen safari der geleedpotigen. Serengeti, here I do not come.

En dat allemaal in de week waarin ik las dat Flightradar24.com de drukste dag in de lucht ooit had gespot: op 6 juli registreerde het 134.386 commerciële vluchten rond onze aardbol. Er moet echt veel meer televisie worden gekeken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.