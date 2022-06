Je vraagt je af waarom de gelauwerde Matthijs van Nieuwkerk het nodig vindt ‘The Connection’ te presenteren

‘Hij heeft zich erdoorheen gezweet.” Hoofdschuddend zag mijn bankpartner aan hoe Matthijs van Nieuwkerk de leiding probeerde te houden in de quiz The Connection zaterdag, waarin een ontremde Francis van Broekhuizen de kwetsbaarheid van het spelletje blootlegde. Er moet uiteindelijk maar één woord worden gevonden en ruim voor het einde riep Van Broekhuizen de oplossing al: carnaval! Maar het feest kon nog niet beginnen, er was nog tijd te vullen. “Geef me dan nog maar een hint”, hielp de empathische zangeres de panikerende quizmaster. En speelde het spelletje nog even mee.

Grappig voor de kijker allemaal, maar je vraagt je af waarom de gelauwerde Van Nieuwkerk met zijn grote informatieve en muzikale reputatie het nodig vindt ook een spelletjesprogramma te presenteren. Afdalen in de hersenkrochten van een ander blijft een duistere hindernisbaan. Het enige voordeel dat ik voor Van Nieuwkerk kan bedenken is dat zijn stembanden zo in conditie blijven: in The Connection moet hij meer praten dan in een talkshow.

Een andere keuze waarover ik me dit weekend verbaasde is dat de ode van Erwin Olaf aan Hans van Manen zo versnipperd tot ons komt. Hoffotograaf Olaf, meester der schoonheid, eert de negentigjarige Van Manen met een fotoreeks vol karakteristiek fysiek lijnenspel uit het werk van de choreograaf. De totstandkoming van de reeks wordt getoond in vijf uitzendingen van nog geen kwartier lang. Eens per week een brokje perfectie, zondagavond laat, het is wat schraal. Ook NPO Start biedt – nog? – geen kans de serie zelf al aan elkaar te plakken tot een volwassen documentaire. Geduld is óók een schone zaak, moeten we misschien denken. Ik weet het niet.

Als je bij Raven van Dorst niet ontdooit, waar dan wel?

In de verse aflevering zondag van Boerderij van Dorst wel volop tijd om uitgebreid verhalen op te diepen. Met als gasten Gordon en Anouk. De ontwapende kwaliteiten van Raven van Dorst deden hun werk vooral bij Anouk, de rauwe zangeres die niet per se een grote fan is van gezellig, sociaal en open doen. Maar als je bij Raven van Dorst niet ontdooit, waar dan wel?

Anouk, de 47-jarige rockstar en moeder van zes kinderen bekende dat ze ‘een oude tak’ aan het worden is. Ze houdt van wandelen, opruimen en schoonmaken. Is ontregeld wanneer het gele vaatdoekje op een foute plek ligt. Treedt tegenwoordig het liefst overdag op, zodat ze ’s avonds tegen 10 uur met behulp van dat gele doekje gewoon lekker de vaatwasser kan inruimen. De vrouw die diverse keren in een ziekenhuis wakker werd na overmatig gebruik van drank en drugs, wil zich nooit meer zo’n loser hoeven voelen. Of ze terug zou kunnen keren bij The Voice? “Alleen voor pleuris veel geld”, was het eerlijke antwoord. Geld was sowieso de reden dat ze ooit jurylid werd bij The Voice: al haar kinderen willen studeren, ze moet zorgen voor brood op de plank.

Gordon oogde per saldo wat verloren tussen die twee powertypes en open boeken Anouk en Van Dorst. En werd ook onrustig van het vlekkerige boerderijleven, qua gevolgen voor kleding en schoenen.

Maar juist de ongepolijste omstandigheden op de locatie van het programma passen perfect bij het concept. Net als alle close-ups van vlinders, insecten, spinnen. En dat kikkertje. Het is allemaal puur natuur.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.