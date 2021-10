Je huidige oogst wordt de oude oogst door perspectiefwisseling in één zin

Een lezer schrijft mij over een van de voorbeelden van de Nieuwe Bijbelvertaling die in Trouw van zaterdag 9 oktober genoemd staan. Het gaat hem om Leviticus 26:10: ‘Je zult van je oogst kunnen eten tot je de nieuwe oogst binnenhaalt en het restant van de oude oogst kunt wegdoen.’ De lezer merkt op: ‘Er is iets met deze zin aan de hand. Hij leest niet lekker. Kunt u er de vinger op leggen?’

Het zou kunnen dat het informele ‘je’ de lezer wat vreemd aandoet. Oudere Bijbelvertalingen gebruiken vaak ‘gij’, en als je dat gewend bent is er natuurlijk al meteen iets aan de hand. Maar er is nog wel iets anders aan te wijzen.

Drie keer staat er in deze zin een woordgroep met de kern ‘oogst’. Allereerst is er sprake van ‘je oogst’, dan volgt ‘de nieuwe oogst’ en dan weer ‘de oude oogst’. Die nieuwe oogst is natuurlijk niet dezelfde als ‘je oogst’ in het begin. Want ‘je oogst’ is blijkbaar de oogst van het afgelopen jaar, die je nu in je voorraadschuur hebt liggen.

De woordgroep ‘de oude oogst’ ten slotte geeft waarschijnlijk de indruk van een derde oogstmoment: niet de nieuwe oogst, niet de huidige oogst (‘je oogst’), maar de oogst van daarvóór. Dat levert echter geen logische betekenis op. Bedoeld is uiteraard dat je van je huidige oogst kunt eten tot aan je nieuwe oogst, en dat je dan nog over hebt van je huidige oogst, niet van de oogst daar weer voor.

Niet fout

Het kan allemaal wel, de Nieuwe Bijbelvertaling is niet fout, maar er vindt tijdens de zin een perspectiefwisseling plaats. Waar gesproken wordt over ‘de oude oogst’ neemt de tekst het perspectief van het nieuwe oogstmoment. Op dat moment wordt de huidige oogst de oude oogst. Maar in het begin speelt het perspectief van het nu: op dit moment is er nog geen sprake van een oude oogst, maar is het nog de huidige oogst.

Dat is waarschijnlijk waarom de zin niet lekker leest.