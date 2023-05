Je hóeft geen Bokito te zijn als media-baas

Zijn naam klinkt als een melodie: Guy Mortier. Hij zou de aanbedene kunnen zijn in een Frans chanson – ‘Oui, cher Guy, tu es ma vie’ – ware het niet dat zijn vereerders zich bevinden in de kringen van het Vlaamse tv-weekblad Humo. 80 jaar werd de oud-hoofdredacteur, en de Belgische tv wijdt er een mooi tweeluik aan.

Allez, laten we eerlijk zijn, de film is niet geheel suikervrij. Aan Mortier mankeert nagenoeg niets: hij is geestig en origineel, inspirerend en fideel. Het Vlaamse dagblad De Standaard moppert dat de VRT Mortiers foute publicaties verdoezelt, zoals over de Bende van Nijvel.

Dat moge zo zijn, ik ga graag mee in de adoratie. En dat niet omdat ik dankzij een ondoorgrondelijk gratis doorplaatssysteem een paar keer in Humo heb mogen publiceren. Nee, simpelweg omdat Mortier heeft bewezen dat je op een prettige manier een redactie kunt leiden.

En dat valt op. Hoeveel mediabazen hebben al niet het veld moeten ruimen wegens Bokito-gedrag? Pas nog de hele hoofdredactie van NOS Sport, en eerder Matthijs van Nieuwkerk. Overigens, ik hoop dat de laatste, ontvlooid en wel , spoedig mag terugkeren op de Hilversumse apenrots, want een betere presentator is er niet.

Tegendraadse talenten

Maar goed, Mortier dus. Wat is zijn geheim? Allereerst verzamelde hij een groep opgewekte en tegendraadse talenten om zich heen, zoals Herman de Coninck, Kees van Kooten, Ever Meulen en het ‘jonge piepkuiken’ Kamagurka. Die geniale bende kreeg van hem alle vertrouwen. “Teken wat je wilt”, was Mortiers opdracht aan illustrator Meulen. “Ik deed een dansje van geluk”, vertelt de tekenaar. “Guy maakte mijn leven mooi.”

Kamagurka herinnert zich dat Mortier verzot was op grove illustraties. “Een man die zijn penis als een hondje uitlaat om te plassen, dat zag hij graag.” Piryns concludeert: “Onder Guy werd het een blad voor de opstandige generatie.” Mortier, die ruim dertig jaar leiding gaf, omschrijft de formule van zijn blad aldus: tegen autoriteiten, tegen hypocrisie en vóór de underdog. Maar altijd met humor.

Ik keek op van Mortiers inspiratiebronnen, althans de combinatie ervan: de gemoedelijke conservatief Godfried Bomans en rock-’n-roll-legende Elvis Presley. Voor Mortier een logisch koppel: Bomans als stilistisch voorbeeld – ‘hij koos zijn woorden met een pincet’ – en Presley als inhoudelijk kompas: jongeren moesten zich in Humo herkennen.

Delegeren kon Mortier niet, een eindredacteur bliefde hij niet. Elk artikel ging vóór plaatsing door de handen van de chef zelf. Als een componist boven een partituur, bevroeg hij het metrum: was het slotakkoord net zo spannend als de ouverture? Columnist Marc Didden vertelt dat Mortiers fileermes wonderen volbracht. “De titel werd leuker, de woordkeus beter en het gezaag minder.”

De Standaard noemt de ex-Humo-chef een vriendelijke dictator. Misschien wel een zeer juiste omschrijving. Oud-journalist Guido Van Meir zegt het zo: “Hij was verlegen om mensen terecht te wijzen. Confrontaties ging hij met humor uit de weg.” Zelf formuleert Mortier het anders: “Al die talenten om me heen gaven me een zekere gerustheid.”

Wellicht een tip voor ónze media-bazen: koester het talent om je heen. Maak hun leven mooi. Drink samen een pint. Of vertel eens een grap.

Willem Pekelder vervangt Kelli van der Waals.