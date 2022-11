Rachel en haar zus scrollen door hun telefoons, op zoek naar app­jes van jaren geleden. “Kijk”, zegt Rachel. “Hier app ik jou: volgens mij liegt ze alles bij elkaar. Mei 2019.” Het appje gaat over hun zus, Dianne, die een klein jaar later, op de dag dat ze zou afstuderen, dood werd gevonden. Dianne bleek al jaren niet meer te studeren – precies wat haar zussen al dachten.

De documentaire Schijnstudent, te zien op 2Doc, maakt pijnlijk duidelijk hoe digitaal communiceren kan leiden tot onechte intimiteit. Dianne stuurde foto’s van zichzelf met doktersjas in de gezinsapp; hield haar familie op de hoogte van zogenaamde tentamenstress. En hoewel haar zusjes onderling hun vermoedens deelden, confronteerden ze Dianne nooit met het idee dat ze ‘alles bij elkaar’ loog. Waarom niet, vragen ze zich nu af. Geen zin in – Dianne was altijd zo schuchter, snel beledigd. Je zei maar niks, anders zou ze vast gaan huilen.

Dianne vernietigde elk digitaal spoor van zichzelf

Schijnstudent volgt Rachel in de zoektocht naar informatie over de laatste jaren van haar zus. Daarover blijkt niet veel bekend: Dianne is niet alleen uit het leven gestapt – ze heeft elk digitaal spoor van zichzelf vernietigd. Dat doen mensen vaker, vertelt een expert digitaal nalatenschap. “Als een soort afsluiten van het geheel. Alles schoon, alles terug naar nul.” Je hele bestaan terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Nu we steeds meer kunnen controleren hoe ons leven er online uitziet, kunnen we ook steeds meer bepalen wat er van ons overblijft.

Schijnstudent vormt ergens ook een diapositief van het toeslagenschandaal – ook in het ‘elitaire’ deel van de samenleving worden mensen gereduceerd tot cijfertjes; tot studiepunten die net wel of niet genoeg zijn om het te halen. Tot scores die weliswaar passen in een gestroomlijnd online-register, maar ook hele levens overhoop kunnen halen.

Dianne deed eindeloos haar best om te voldoen aan de toelatingseisen van geneeskunde, om vervolgens na één jaar een bindend negatief studieadvies te krijgen. Dat was het begin van vijf jaar eenzaamheid op haar studentenkamer. Verlamd door schuld­gevoelens en schaamte, daarna door een ­leugen die alsmaar groter werd.

Hikikomori

Onlangs ging het op Radio 1 over hikikomori – een Japans fenomeen waarbij jongeren zich jarenlang opsluiten op hun kamer. Jeugdpsychiater Marja van ’t Spijker waarschuwde dat deze praktijk naar Nederland overwaait. ‘De maatschappij is complexer geworden. De trein rijdt harder, er vallen meer mensen af.’ Ondertussen kunnen jongeren zich alsmaar beter vermaken in eenzame opsluiting. En bovendien een heel leven leiden via sociale media, waar communiceren een stuk minder complex aanvoelt dan op een studentenvereniging of in het café.

Schijnstudent laat zien hoe iedere jongere kan bezwijken onder maatschappelijke druk. Ook, en misschien wel: juist, jongeren uit ‘goede gezinnen’, met ouderlijke huizen waar altijd iemand klaarzit om te horen hoe de coschappen vorderen. Hoe hoger de verwachting, des te zwaarder soms de realiteit.