Jane Birkin (1946-2023) was met haar onschuld en durf de favoriete Engelse van de Fransen

Jane Birkin was actrice, maar de meeste roem verwierf ze met het ultieme slaapkamerliedje Je t’aime... moi non plus, dat ze zong samen met Serge Gainsbourg, de Franse chansonnier met wie ze twaalf jaar was getrouwd. Zondag is ze op 76-jarige leeftijd overleden in haar huis in Parijs.

Jane Birkin, op 14 december 1946 in Londen geboren, brak door als actrice met haar rol in de film Blow-Up (1966) van Michelangelo Antonioni, waarin ze naakt te zien was. De ophef die dat veroorzaakte legde haar geen windeieren. Ze bouwde een aanzienlijke carrière op in zowel Engelse als Franse films. Ze had rollen in klassiek geworden films als La Piscine (1969) en Evil Under the Sun (1982), en ze werkte samen met gerespecteerde regisseurs als Jacques Rivette en Agnès Varda.

Met haar onschuld, durf, tengere postuur en Engelse accent werd ze na haar huwelijk met Serge Gainsbourg in 1968 de favoriete Engelse van de Fransen. Samen met Gainsbourg zong ze in 1969 het sensuele duet Je t’aime... waarmee ze haar naam definitief vestigde. In 1980 liep het huwelijk met Gainsbourg spaak. Hij was alcoholist en ze verliet hem omdat hij soms gewelddadig was, iets wat de Franse zanger zelf toegaf in een interview in 1987: “Ze heeft me gedumpt en dat had ik verdiend. Ik, die haar gezicht kapot maakte.”

Inspiratie voor mode-ontwerpers

Met haar androgyne silhouet en kinderlijke blik was Birkin de belichaming van bohemien-chic en inspireerde ze ook modeontwerpers. De bekende Hermès Birkin tas kwam tot stand na een toevallige ontmoeting met Jean-Louis Dumas, de toenmalige CEO van Hermès, op een vlucht in 1983. Haar klacht over het ontbreken van stijlvolle en functionele lederen weekendtassen leidde tot het ontwerp van wat nu een van de meest gewilde handtassen ter wereld is.

In 2002 kreeg Birkin leukemie, waarvoor ze verschillende behandelingen onderging. In 2021 volgde een beroerte. Het is nog onbekend waaraan de zangeres is overleden. Birkin kreeg drie dochters uit drie verschillende relaties. De oudste, fotografe Kate Barry, overleed in 2013. Dochter Charlotte Gainsbourg is actrice en inmiddels ook regisseur en muzikante. Birkin heeft zes kleinkinderen. Naast haar carrière zette Birkin zich ook in voor goede doelen. Zo speelde een belangrijke rol bij het creëren van bewustzijn rond HIV en Aids.

