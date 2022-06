Jan van den Bosch geeft een boks: over naar de kerkdienst in Californië

Tussen alle reclames door is op de commerciële zender RTL5 al jaren op zondagochtend een programma te zien met een hoog christelijk gehalte: Hour of Power. Begonnen in 1955 op het dak van een snackbar ergens in Californië, is deze tv-dienst nu te zien in 117 landen. Het programma is ook in het geseculariseerde Nederland populair – dankzij christelijk magazine De nieuwe koers weten we dat een van de trouwe kijkers de voorzitter van de Eerste Kamer is, VVD’er Jan Anthonie Bruijn.

Waar kijkt hij naar? Naar een kerkdienst in de Californische stad Irvine, in de Shepherd’s Grove, ‘een lokale kerk met een wereldwijde missie’. Het eerste wat opvalt is de professionaliteit van de door voorganger Bobby Schuller geleide dienst. De belichting, het geluid, alle techniek is perfect, het koor is op niveau, de kinderen die zingen zijn getraind.

Zoals in veel evangelische kerken heeft ook Schullers vrouw een rol. Op de website staat dat zij hem in alles ondersteunt, tijdens de dienst leest ze uit de Bijbel voor als was ze een actrice.

Schuller zelf is een begenadigd spreker zonder theatraal te zijn. Zijn boodschap deze ochtend: God heeft een goed leven voor je in petto, maar dan moet je wel eerst je hart verzachten, wat neerkomt op de fouten van anderen vergeven en je leven toevertrouwen aan de Heer.

Een tweede succesfactor is ongetwijfeld de nationale invulling van de Hour of Power. In Nederland is Jan van den Bosch de centrale figuur in het programma, de ondernemer die in de jaren zeventig de jongerentak van de EO opzette.

In zijn huis met uitzicht op een grote bloeiende tuin ontvangt hij vandaag de christelijke rapper Pjotr. “Even voor de oudere kijkers, wat is rap?”, lacht Van den Bosch Pjotr toe. “Wat doe jij in die wereld van money en tattoos?”

‘Richt je op de dingen van boven’

Pjotr weet wat hij wil: “Richt je op de dingen van boven. Er is meer, het leven draait niet om het verzamelen van schatten hier.” Als uitsmijter maakt Pjotr een rap van het gesprek, Jan lacht zijn typische lach en geeft Pjotr een boks: over naar Californië.

Of naar de eigen kerk. Tijdens corona zijn Nederlandse kerken massaal online gegaan, kerkleden konden en kunnen hun eigen dienst thuis op de bank volgen.

In Friesland hebben ze hun eigen aanpak. Omrop Fryslân zendt elke zondag een dienst uit, om de maand vanuit een andere plaats. De ‘kaars van verbinding’ reist mee door de provincie. Er kijken tienduizenden mensen naar.

Deze ochtend komt de uitzending uit Stavoren. De eeuwenoude kerk is behoorlijk gevuld, de organist, een vrijwilliger, begint met een stukje Bach, de kerkgangers zingen de liederen mee, geoefend zijn ze niet. De voorgangster houdt het visioen voor van een rechtvaardiger wereld, ‘waarvan we nu soms al lichtpuntjes zien’.

Door de medewerking van Omrop Fryslân zijn deze uitzendingen vele malen professioneler dan wat lokale gemeenten kunnen bieden. De kerken doen hun best, ze willen er goed op staan.

De uitstraling van Hour of Power gaan ze niet krijgen. Maar authentiek zijn ze wel.