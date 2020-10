Jan des Bouvrie: een talentvol ontwerper, met minstens zoveel talent voor publiciteit

Jan des Bouvrie veranderde het aanzien van de Nederlandse woonhuis. Hij had een levenslange passie voor wit, propageerde de open keuken en maakte de veranda populair. Hij was een begenadigd ontwerper van meubels en interieurs, maar hij had een even groot talent voor commercie en publiciteit. Die eigenschap was in het begin van zijn carrière minstens zo vernieuwend. Hij schaamde zich er niet voor. Heel Nederland leerde de ontwerper, die zondag op 78-jarige leeftijd overleed, kennen toen hij in de jaren negentig in vrijwel iedere aflevering van het tv-programma ‘Glamourland’ werd geïntroduceerd met de kreet: “Hallo, daar zijn we weer”.

Societyleven

Des Bouvrie genoot, met zijn vrouw Monique, van het societyleven waarin hij als succesvol ontwerper terechtkwam. Een groot verschil met zijn jeugd. In de Bussumse meubelzaak van zijn ouders was het sappelen. Maar hij leerde er wel over modern ontwerp. Zijn ouders hadden zich aangesloten bij de stichting Goed Wonen die de burger in het naoorlogse Nederland wilde voorzien van kwalitatieve en moderne meubels. Hij heeft altijd dezelfde missie gehad, vertelde hij tien jaar geleden in een interview met deze krant. “Ik vind dat iedereen moet kunnen genieten van een leuk ontwerp. Ik word blij als mensen zeggen: Jan, we hebben je bank al 35 jaar en nu zit onze dochter erop.”

Bij Goed Wonen waren de bekende ontwerpers van na-oorlogs Nederland aangesloten. Des Bouvrie leerde Benno Premsela en Kho Liang Ie kennen. De laatste adviseerde zijn ouders om de ’moeilijk lerende’ Jan – een zware dyslecticus – naar de Rietveld Academie te sturen. Dat veranderde zijn leven.

Commercieel talent

In de winkel van zijn ouders ontwikkelde hij zijn commerciële talent. “Mensen willen advies. Ik zette een tekentafel neer en ging plattegrondjes tekenen voor mensen. Wat er gebeurde als ze er een wandje uit zouden halen. De consument weet niets van indeling of een lichtplan.” Hij begon zelf met meubels te experimenteren. In 1969 scoorde hij met de kubusbank zijn eerste grote succes. Het vernieuwende ontwerp is uiteindelijk terechtgekomen in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

De promotie pakte hij meteen groots aan. “Ik kende Paul Huf die er mooie foto’s van maakte, waarmee we in bladen als de Avenue kwamen.” Als geen ander wist hij de media te bespelen. Hij werd erom verguisd, maar het werkte. Later zou hij als ontwerper meewerken aan woonprogramma’s en hij haalde zijn neus niet op voor een klus bij bouwmarkt Gamma. Terwijl hij tegelijk ontwerpen maakte voor meubelfabrikanten in het hoogste segment, zoals de firma Gelderland. “Ik werk in de breedte”, zei hij daarover.

Voorkeur voor wit

Zijn voorkeur voor wit in het interieur werd bijna een cliché. Voor hem waren witte wanden en vloeren, als een schildersdoek, dat ingevuld mag worden. “Schilderijen, bloemen. En mensen zijn ook kleur.” Je kunt gerust stellen dat hij de voorkeur van de Nederlander voor een interieur met als trefwoorden licht, strak en symmetrisch sterk heeft bepaald.

Het ging Des Bouvrie voor de wind en dat mocht gezien worden. In zijn zaak, het Arsenaal in Naarden, die hij sinds de jaren negentig samen met zijn vrouw Monique bestierde, ontving hij zijn vermogende klanten. Het stond er vol met niet alleen zijn eigen ontwerpen, maar ook met kostbare kunst. Zijn huis in de Franse badplaats Saint-Tropez toonde hij graag in tv-programma’s. Een paar keer had hij problemen met de fiscus. In 2010 bracht hij zelfs twee nachten door in de cel, omdat hij werd verdacht van belastingfraude. De ontwerper kwam er met een schikking van af.

Des Bouvrie was al enige tijd ziek, hij leed onder meer aan prostaatkanker. Zondag overleed hij in Naarden in het bijzijn van zijn vrouw en vier kinderen.