Jammer, nou is Adele ook al dun

Als je een van de laatste vrouwen van wereldfaam bent die niet tot maatje nul is gereduceerd, dan is het natuurlijk nieuws als je flink aan het lijnen bent geslagen. Maar liefst 20 kilo lichter is Adele – tenminste dat schatten de kenners op basis van de foto’s die werden gemaakt op een Halloweenfeestje van evenementenbureau Crown + Conquer in Californië. De Britse zangeres verscheen er in een strak rood pak met panterprint en een piratenhaak om haar rechterhand – als een soort sexy kapitein Haak.

Adele op het Halloweenfeest van Crown + Conquer. Beeld crown + conquer

De showbizzbladen en -sites reageerden lyrisch en noemden haar nieuwe figuur ‘sensationeel’. Maar er waren ook fans die stilletjes treurden om het verlies van misschien wel het laatste rubensiaanse rolmodel. Hun gevoelens werden mooi onder woorden gebracht door Adwoa Darko van de Universiteit van Londen. “Er wordt geschreven dat ze er nu zo goed uitziet. Waarmee men eigenlijk zegt dat er iets mis was met haar oude figuur”, schreef ze in The Independent. Volgens Darko lijden we aan een collectieve vetfobie. Anderzijds, als de 31-jarige Adele inderdaad 1,75 meter groot is en 85 kilo woog (zoals de kenners meenden), dan was ze gewoon te zwaar. Met 65 kilo heeft ze een gezond gewicht – reken maar na in de Body Mass Index.

Het zou Ayda Field zijn geweest, de topfitte vrouw van collega Robbie Williams, die haar aan een regime van pilates en calorie-arme voeding heeft geholpen. Adele had haar fans al gewaarschuwd op Instagram dat ze tegenwoordig aan lichaamsbeweging doet: “Vroeger huilde ik, nu zweet ik.”

En waarom huilde ze dan? Nou, de scheiding van Simon Konecki, de man met wie ze acht jaar samen was, zal haar toch niet in de koude kleren zijn gaan zitten. In april stuurde haar management een mailtje naar de persbureaus waarin het nieuws zeer beknopt werd gebracht. Adele en Simon zullen uiteraard liefdevol voor hun zoon blijven zorgen en verder worden er geen mededelingen gedaan.

Adele eerder dit jaar. Beeld EPA

Zo kennen we de zangeres die over haar privéleven zo gesloten is als een oester. Ze hield zelfs de naam van haar zoontje Angelo (7) de eerste twee jaar na de geboorte geheim. Over de redenen van de scheiding kan dus ook alleen maar worden gegist. Bekend is dat Adele zich het meest thuisvoelt in Californië terwijl Simon graag in Londen woont, als hij niet de wereld over reist voor zijn werk – hij zet projecten op om mensen van schoon drinkwater te voorzien. Verder wordt het leeftijdsverschil van 14 jaar aangehaald.

Over het gewichtsverlies wordt ook druk gespeculeerd. Misschien wil Adele zich wat zekerder voelen nu ze zich weer op het datingpad begeeft, of wellicht had ze gewoon geen zin meer om in haar vriendinnengroepje – waarvan de flinterdunne actrices Jennifer Lawrence en Emma Stone deel uitmaken – het gezellige dikkerdje te zijn.

Beeld Instagram

Het enige wat de zangeres over de hele situatie kwijt wilde, was een Instagrampost waarin ze twee foto’s van zichzelf plaatste, op de een hartverscheurend huilend, op de ander zelfverzekerd lachend, met de tekst: ‘en dan herinner je je opeens weer wie je echt bent’.

Het lijkt er dus op dat ze het gebeuren verwerkt heeft. Maar pas na een tranendal, en dat stemt muziekliefhebbers hoopvol. Als Adele gelukkig is, betekent dat meestal weinig goeds voor haar creativiteit. Haar beste ballads schreef ze met een gebroken hart, zegt ze zelf. Zou ze haar recente verdriet een beetje nuttig hebben besteed? Daarover gonst het voortdurend, maar over een nieuw album is ook al niets bekend.

