Jammer dat Rosanne Hertzberger al uit De Slimste Mens ligt: zo fanatiek en geïrriteerd zie je een kandidaat zelden

Jammer dat microbioloog en columnist Rosanne Hertzberger al na twee afleveringen De slimste mens heeft moeten verlaten: intrigerend en amusant als een wetenschapper zich zo laat opjutten door de titel van een spelletje. Zo interpreteer ik althans haar nerveuze fanatisme en haar irritatie over domme vragen. “De echte naam van Dombo? Maar dat is toch een stripfiguur?”

Haar werd vooral fataal dat het slome camperprogramma We zijn er bijna van Omroep Max nooit tot haar universum is doorgedrongen. Pech, maar in het spervuur van De slimste mens (KRO-NCRV) schieten de triviale vragen je nu eenmaal om de oren.

Het heeft mij een tijdje gekost om de quiz leuk te vinden. Toen ik de eerste keer keek, ging de openingsvraag over de kleur van de oppersmurf of zo. Hé, kijk nou: ik zocht mijn column daarover terug en wat blijkt? Ik noemde het in 2017 in een verhaal dat vooral ging over de Zomergasten-aflevering met uitgerekend Hertzberger als gast.

Ik schreef toen: ‘Terwijl veel mensen hun hele ziel en zaligheid aan de media prijsgeven, wilde Rosanne niet vertellen of ze in God gelooft. “Dat vind ik een impertinente vraag, Janine.” Een boeiende, prikkelende vrouw. En een uitstekende keuze om de nieuwe reeks Zomergasten van start te laten gaan met zo’n slimme allrounder. Nu we het daar toch over hebben: maandag startte ook een nieuw seizoen van dat programma met de veel pretentieuzere titel De slimste mens. Met als openingsvraag de prangende kwestie: wat voor kleur muts draagt Grote Smurf altijd? Echt waar. Benieuwd of Rosanne Hertzberger daar was uitgekomen. Of is dat pas echt een impertinente vraag?’

Rosanne Hertzberger in De slimste mens.

We weten nu het antwoord. De slimste mens en Hertzberger zijn geen match made in heaven. Ze snapte een woordgrap niet van medekandidaat regisseur Johan Nijenhuis – die van schurftmijt naar schurftmeid ging – en betichtte hem onterecht van vrouwonvriendelijkheid.

Daarna ging ze de strijd aan met brombeer Maarten van Rossem, terwijl die eigenlijk aan haar kant stond. Hij stelde dat ‘geen normaal mens’ had kunnen voorspellen dat een programma als We zijn er bijna – “waarin de meest onbenullige activiteiten langdurig worden getoond” – zo populair zou worden. Veel te vinnig repliceerde Hertzberger dat “er toch ook mensen zijn die hele dagen kijken hoe bekende Nederlanders quizvragen beantwoorden?”.

De ingrijpende onbenulligheid van het leven

Juryvoorzitter Van Rossem: “Ik wil niet beweren dat deze quiz noodzakelijkerwijs moreel of intellectueel superieur is”. En: “Televisie toont vooral de ingrijpende onbenulligheid van het leven”.

“Maar dat is soms zo leuk”, probeerde Philip Freriks de luchtige sfeer te redden. Van Rossem zweeg. En Freriks ging maar weer snel door.

Ik verheug me op de finaleweek die op vrijdag 21 januari de winnaar gaat brengen. Wordt het ‘halfgod Jacob Derwig’, zoals NRC de ongenaakbare alweter noemde? Mijn favoriet is schrijver Frank Heinen, die ik tijdens jury-overleg voor de Zilveren Nipkowschijf al heb leren kennen als een heldere ster. Maar die definitief in mijn eregalerij kwam toen hij vlak voor kerst acht beroemde schilderijen voorgeschoteld kreeg, maar dan nagetekend door kinderen. Zonder aarzelen knalde hij de namen van de oorspronkelijke kunstenaars eruit. Wat een snel hoofd.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.