Jammer dat kinderarts Károly Illy in ‘Op1’ niet tegen de vaccinweigerende moeder Beate inging

Maandag kon heel het land zich bij Op1 verbazen over de moeder en dochter die dit weekend al in Trouw stonden: Yentl Molin (17) die zich wil laten vaccineren en Beate van Bragt (52) die vindt dat haar kind dat niet moet doen. Een situatie die voelt als de omgekeerde wereld. Waren ouderen niet altijd volgzamer, en de jongeren juist rebels? Niets is meer wat het was, lieve mensen. Maar dat een meisje als Yentl de krant niet spelt, zoals bleek tijdens de uitzending, dat herken ik wel.

Naast moeder en dochter zat maandag kinderarts Károly Illy bij Op1 aan tafel en jammer dat hij zo aarzelde om zijn autoriteit te laten gelden. Moeder Beate kon met grote stelligheid hameren op de mogelijke gevaren van coronavaccinaties voor jongeren, terwijl Illy als een Gommers-begrijpt-Famke-best vooral zat te zalven over de openhartigheid van de vrouwen. En suggereerde dat het beter was om achter de schermen de diepte in te gaan. Maar op enige camera-angst kon je zeker moeder Beate niet betrappen. Begrijpelijk dat acteur Joost Prinsen, die ook in de studio was, Illy aanspoorde wél de inhoudelijke discussie aan te gaan. Covid krijgen is en blijft toch gevaarlijker dan een vaccinatie nemen? Illy beaamde dat uiteindelijk wel, maar keek vooral de presentatoren aan, ging een echte confrontatie met moeder uit de weg.

Hoe dan ook bleef dochter Yentl bij haar redenatie dat ze geen risico wil zijn voor een ander, ook al zal corona haarzelf waarschijnlijk nooit echt ziek maken. Hulde voor zoveel solidariteit.

Jonge Trouwlezers, die zijn er toch wel?!

Maar dat ons land een bezinningsweekend kan gebruiken rond het thema ‘heeft het fenomeen autoriteit z’n langste tijd gehad?’ dat lijkt me duidelijk. Met als subthema ‘moet mainstream media dan maar een geuzennaam worden?’. Neem wat Yentl vertelde over waar ze haar informatie vandaan haalt: van sociale media en ze luistert naar wat vrienden zeggen. Kranten leest ze niet, het journaal bekijkt ze niet. Gelukkig komt er hoe dan ook heldere taal uit het meisje.

En ze is nog jong. Ik probeer terug te graven in mijn herinneringen hoe ik was als 17-jarige. Hiertoe ook gestimuleerd De Slet van 6VWO. De eerste drie seizoenen van deze AvroTros-serie waren alleen op het YouTubekanaal van NPO3 te zien, met afleveringetjes van rond de vijf minuten. Maar nu hebben de makers een volwassen serie gekregen. Met nog steeds dezelfde thema’s: hoe overleef je een wereld vol gierende hormonen, seksuele verkenningstochten, harteloze pestkoppen en genadeloze telefooncamera’s?

Ik kijk er met graagte naar, maar ook als een alien: als kinderloze die nooit op een middelbare school komt kan ik u niet vertellen of de serie realistisch is. Vooral hoe de scholieren elkaar afzeiken vind ik nogal wat. In interviews lees ik dat het taalgebruik wordt gecheckt door echte kenners van de hedendaagse VWO’ers. Die in deze serie allemaal groter, indrukwekkender, mooier, beter gekleed en opgemaakt zijn dan wat ik terugzie op mijn schoolfoto’s.

Wie weet hebben de jongere Trouwlezers hier een mening over. Want die zijn er toch wel?! In De Slet van 6VWO lijkt er geen buitenwereld te bestaan, zijn de scholieren alleen bezig met elkaar, hun apparaatjes en hun gaatjes. Slingert nergens een krant, klinkt nooit een journaal.

Nou ja, als ik eerlijk ben was op mijn zeventiende de school als wereld ook nog groot genoeg.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.