Jacques Vriens beschrijft empathisch hoe een scheiding diep ingrijpt in een kinderleven

Het ‘fatale toetje’ zijn ze het moment later gaan noemen. Zaten tweeling Joerie en Lara (11) net lekker aan de appelcake, zei hun vader: “Je moeder en ik gaan scheiden.” Jacques Vriens zet de verontrustende sfeer aan door sterk te vervolgen: ‘Het klonk alsof hij de nieuwsberichten las (…) En ook nog: ‘Je moeder’, alsof ze de buurvrouw was.”

Hun ouders buitelden over elkaar heen met termen als co-ouderschap, ‘medie-jeter of zoiets’ en ouderschapsplan. “Alsof ze een prullenbak met rare woorden omkeerden” (niet zomaar een bak, een prúllenbak). “Het was net een spreekbeurt die ze slecht hadden voorbereid.”

Met dat soort zinnetjes schiet Vriens meermaals raak in dit boek over de gevolgen van een (v)echtscheiding. Een thema waar hij volgens het nawoord al lang over wilde schrijven. Het is zijn derde opeenvolgende­­­ jeugdroman over een maatschappelijk relevant onderwerp, na het licht activistische­­ Niet thuis (2017), over bezuinigingen in de jeugdzorg, en het integere Code kattenkruid­ (2018), over euthanasie.

Vriens kiest altijd duidelijk partij voor het kind. Ook nu laat hij er geen misverstand over bestaan: volwassenen maken er een puinhoop van, de kinderen hebben dat haarfijn in de gaten en moeten het oplossen. De ingrijpende scheiding draait de verhoudingen welhaast om: “Ineens kreeg ik medelijden met haar”, zegt Lara over haar moeder. “Zoals ze daar stond. Net een klein meisje dat de weg kwijt is.”

Heetgebakerde Joerie en zachtaardige Lara gaan allebei anders om met de scheiding, maar observeren hun ouders beiden scherp. “Ze gaven elkaar een hand, alsof ze elkaar voor het eerst zagen en niet al jaren samen in een bed hadden gelegen”, analyseert Lara. En als ze hun vader voor het eerst opzoeken in het piepkleine tuinhuis dat hij tijdelijk huurt, stelt Joerie bozig vast: “Op visite­­ bij je vader, dat is toch gestoord?”

Slim dat Vriens de periode in aanloop naar kerst beschrijft – het ultieme familiefeest. Als vanouds vertelt hij herkenbaar, maar hier soms net te uitgebreid en weinig verrassend, over hoe de kinderen zich op school voorbereiden op een kerstvoorstelling, terwijl het thuis uit de hand loopt. Maar alle problemen waar de tweeling door de scheiding mee te maken krijgt, brengt hij empathisch in beeld, ook de zeer eigentijdse: wat is het moment om een nieuwe groeps-app aan te maken met één van je ouders?

Jacques Vriens

Mijn vader woont in het tuinhuis

Van Holkema & Warendorf

144 blz. € 15,50

Vanaf 10 jaar